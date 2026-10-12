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Đảng viên không lợi dụng vị trí công tác để can thiệp công việc nơi cư trú

Thứ Hai, 11:14, 12/10/2026
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VOV.VN - Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Quy định số 221-QĐ/TW về trách nhiệm của đảng viên đang công tác đối với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Quy định số 221-QĐ/TW quy định về nguyên tắc, trách nhiệm, nhiệm vụ của đảng viên, tổ chức đảng nơi đảng viên đang công tác và tổ chức đảng nơi đảng viên đang công tác cư trú (nơi thường trú và tạm trú) trong việc thực hiện trách nhiệm với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Dang vien khong loi dung vi tri cong tac de can thiep cong viec noi cu tru hinh anh 1
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú

Quy định được áp dụng đối với đảng viên đang công tác tại các cơ quan đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, học sinh, sinh viên.

Về nguyên tắc, quy định nêu rõ: Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, trên tinh thần xây dựng, giữ vững sự đoàn kết thống nhất, đúng thẩm quyền, trách nhiệm, bảo đảm công tâm, khách quan, công khai, minh bạch trong việc nhận xét đảng viên giữ mối liên hệ với chi ủy, chi bộ nơi cư trú.

Cùng với đó, phải nhận xét thẳng thắn, trung thực các ưu điểm và hạn chế đối với đảng viên đang công tác trong việc thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Kết quả nhận xét đối với đảng viên phải được quản lý theo phân cấp và được cập nhật, lưu trữ trên môi trường điện tử. Bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin trong quá trình quản lý, trao đổi, lưu trữ và khai thác dữ liệu đảng viên trên môi trường điện tử, không làm phát sinh thủ tục hành chính.

Quy định cũng nêu rõ, việc lấy ý kiến, nhận xét đối với đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú được thực hiện thống nhất trên môi trường điện tử để bảo đảm tính độc lập, khách quan, kịp thời, liên thông và thuận tiện cho tổ chức đảng, đảng viên.

Trường hợp bất khả kháng không thể thực hiện được trên môi trường điện tử thì việc lấy ý kiến, nhận xét được thực hiện bằng hình thức phù hợp; sau đó phải cập nhật đầy đủ lên trên môi trường điện tử.

Không lợi dụng vị trí công tác để can thiệp vào công việc địa phương nơi cư trú

Quy định cũng nêu rõ trách nhiệm của đảng viên đang công tác, tổ chức đảng nơi công tác và cư trú. Cụ thể, đảng viên đang công tác có quyền và trách nhiệm thực hiện quy định của Điều lệ Đảng về sinh hoạt tại nơi làm việc và có trách nhiệm thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Gần gũi, gắn bó với nhân dân; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và kịp thời phản ánh với tổ chức đảng nơi mình công tác và cư trú; khắc phục những biểu hiện sống xa dân, thiếu trách nhiệm trong các công việc của nhân dân nơi cư trú; củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

“Không lợi dụng vị trí công tác để can thiệp vào công việc của địa phương nơi cư trú”, quy định nêu rõ.

Theo quy định, tổ chức đảng nơi công tác và cư trú của đảng viên đang công tác có trách nhiệm tạo điều kiện cho đảng viên đang công tác thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ nơi cư trú; kiểm tra, giám sát, nhận xét, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên nơi cư trú.

Cùng với đó, phải phối hợp, trao đổi thông tin về đảng viên; kịp thời thông báo những vấn đề phát sinh liên quan đến đảng viên để xem xét, giải quyết xử lý theo thẩm quyền.

Về nhiệm vụ của đảng viên đang công tác ở nơi cư trú cần nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và vai trò tiên phong, gương mẫu.

Đảng viên phải gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân trên địa bàn dân cư thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú.

Đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú. Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các cuộc họp định kỳ do cấp ủy nơi cư trú triệu tập. Trường hợp đang thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị không tham dự được phải báo cáo chi ủy nơi cư trú và thực hiện góp ý bằng hình thức phù hợp (nếu có)...

Tổ chức đảng nơi công tác chỉ đạo chi ủy, chi bộ (nơi không có chi ủy) lập danh sách đảng viên giới thiệu về sinh hoạt tại nơi cư trú, kịp thời cập nhật, bổ sung, điều chỉnh thông tin khi đảng viên có sự thay đổi về nơi cư trú...

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Quy định số 207-QĐ/TW: Vạch rõ "vùng được bay" và "vùng cấm bay" cho đảng viên

VOV.VN - Quy định số 207-QĐ/TW về 19 điều đảng viên không được làm vừa siết chặt kỷ cương, vừa bảo vệ tinh thần đổi mới, sáng tạo. Không chỉ giải tỏa tâm lý "sợ sai, sợ trách nhiệm", quy định mới còn bổ sung các hành vi cấm gắn với thách thức thời đại như trí tuệ nhân tạo (AI), tinh gọn bộ máy và phân bổ nguồn lực.

PV/VOV.VN
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