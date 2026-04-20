中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Triển khai 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử

Thứ Hai, 15:59, 20/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Văn phòng Trung ương Đảng đã ban hành Kế hoạch số 77-KH/VPTW ngày 11/4/2026 về triển khai toàn quốc 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử.

4 thủ tục này  gồm: Chuyển sinh hoạt đảng chính thức; chuyển sinh hoạt đảng tạm thời; thủ tục thu, nộp đảng phí; lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên đang công tác.

Phạm vi triển khai thống nhất tại các tổ chức đảng và đảng viên trên toàn quốc (trừ các tổ chức đảng thuộc Quân uỷ Trung ương và Đảng uỷ Công an Trung ương).

Đối tượng thực hiện: Các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan tham mưu, giúp việc về công tác tổ chức - cán bộ, văn phòng cấp uỷ; đảng viên chính thức, dự bị (trừ đảng viên miễn công tác, sinh hoạt đảng, đảng viên ở nước ngoài và các đảng viên đang sinh hoạt tại các tổ chức đảng trực thuộc Quân uỷ Trung ương và Đảng uỷ Công an Trung ương); các đơn vị kỹ thuật tham gia bảo đảm hạ tầng, an toàn thông tin và hỗ trợ vận hành hệ thống.

Lộ trình thực hiện chia làm 2 giai đoạn:

Giai đoạn khởi động và hoàn thiện mô hình, từ ngày 21/4/2026 đến ngày 26/6/2026.

Phạm vi thực hiện: 5 Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương và 7 Đảng bộ các Tỉnh uỷ, Thành uỷ gồm: Hà Nội, Đồng Nai, Đồng Tháp, Thái Nguyên, Nghệ An, Thanh Hoá và Quảng Ngãi.

Nội dung thực hiện: Tổ chức tập huấn trực tiếp cho đội ngũ cán bộ chủ chốt tại các đơn vị thí điểm; đồng thời bố trí lực lượng hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp, kịp thời xử lý, khắc phục các lỗi phát sinh trong quá trình triển khai.

Giai đoạn khởi động và hoàn thiện mô hình được bố trí đủ thời gian để kiểm thử, đánh giá và hoàn thiện hệ thống; chỉ triển khai trên phạm vi toàn quốc khi đã bảo đảm đầy đủ các điều kiện về kỹ thuật, vận hành và an toàn thông tin.

Các đơn vị thí điểm có trách nhiệm tổng hợp, gửi báo cáo đánh giá kết quả triển khai, nêu rõ khó khăn, vướng mắc và kiến nghị về Văn phòng Trung ương Đảng trước ngày 25/6/2026.

Giai đoạn triển khai, từ ngày 1/7/2026 đến ngày 30/11/2026, bảo đảm 100% các đảng bộ trực thuộc Trung ương, tỉnh, thành phố hoàn thành việc triển khai 4 TTHC của Đảng trên môi trường điện tử.

Văn phòng Trung ương Đảng và Ban Tổ chức Trung ương hoàn thành tập huấn cán bộ nguồn; các tỉnh uỷ, thành uỷ tổ chức tập huấn đến cấp chi bộ cơ sở.

Tập trung rà soát, xử lý dứt điểm các trường hợp sai lệch thông tin đảng viên, thiếu thông tin tài khoản ngân hàng tại các đơn vị.

Tổ chức thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; đối với các đơn vị đã đủ điều kiện, thực hiện chuyển sang điện tử, tiến tới thay thế hoàn toàn phương thức giấy.

Thường xuyên đánh giá tiến độ triển khai, kịp thời nhận diện các đơn vị còn chậm trễ để có phương án hỗ trợ đặc biệt, tháo gỡ khó khăn.

Thành lập các Tổ công tác hỗ trợ đặc biệt xuống trực tiếp các đơn vị đang gặp vướng mắc để "cầm tay chỉ việc" và xử lý kỹ thuật tại chỗ.

Tổ chức rà soát, kiểm tra dữ liệu toàn hệ thống, bảo đảm đồng bộ giữa cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0 và hệ thống TTHC.

Công bố, truyền thông rộng rãi trên các phương tiện thông tin, tuyên truyền (Cổng thông tin điện tử của Đảng, của các cơ quan nhà nước và các kênh truyền thông chính thức) bảo đảm lan toả và thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Từ tháng 12/2026, 4 TTHC được triển khai thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử.

Văn phòng Trung ương Đảng yêu cầu việc triển khai phải bảo đảm đúng tiến độ, đúng đối tượng; đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn quốc; phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị và cá nhân.

Bảo đảm tính liên tục trong công tác nghiệp vụ; không làm thay đổi thẩm quyền, quy trình nghiệp vụ đã quy định, chỉ chuyển đổi phương thức thực hiện từ thủ công sang điện tử.

Tuân thủ nghiêm Quy định số 338-QĐ/TW và các quy định về bảo vệ bí mật, an toàn thông tin; quản lý chặt chẽ tài khoản, phân quyền và nhật ký xử lý hồ sơ.

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, đánh giá định kỳ; kịp thời tháo gỡ vướng mắc, cập nhật, hoàn thiện quy trình, phần mềm trong quá trình triển khai.

Xem toàn văn Kế hoạch số 77-KH/VPTW TẠI ĐÂY 

tbt.jpg

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Văn phòng Trung ương Đảng

VOV.VN - Chiều ngày 3/3, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì cuộc làm việc với Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan tham mưu rà soát chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là các nhiệm vụ quý I/2026; về công tác chuẩn bị Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

 

PV/VOV.VN
Tag: Văn phòng Trung ương Đảng Kế hoạch số 77-KH/VPTW thủ tục hành chính môi trường điện tử
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
VOV.VN - Sáng 8/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và chủ trì hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Tiểu sử tân Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh
VOV.VN - Ông Nguyễn Hải Ninh vừa được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công, điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm
VOV.VN - Chiều 18/12, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội