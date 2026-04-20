Triển khai 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử

4 thủ tục này gồm: Chuyển sinh hoạt đảng chính thức; chuyển sinh hoạt đảng tạm thời; thủ tục thu, nộp đảng phí; lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên đang công tác.

Phạm vi triển khai thống nhất tại các tổ chức đảng và đảng viên trên toàn quốc (trừ các tổ chức đảng thuộc Quân uỷ Trung ương và Đảng uỷ Công an Trung ương).

Đối tượng thực hiện: Các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan tham mưu, giúp việc về công tác tổ chức - cán bộ, văn phòng cấp uỷ; đảng viên chính thức, dự bị (trừ đảng viên miễn công tác, sinh hoạt đảng, đảng viên ở nước ngoài và các đảng viên đang sinh hoạt tại các tổ chức đảng trực thuộc Quân uỷ Trung ương và Đảng uỷ Công an Trung ương); các đơn vị kỹ thuật tham gia bảo đảm hạ tầng, an toàn thông tin và hỗ trợ vận hành hệ thống.

Lộ trình thực hiện chia làm 2 giai đoạn:

Giai đoạn khởi động và hoàn thiện mô hình, từ ngày 21/4/2026 đến ngày 26/6/2026.

Phạm vi thực hiện: 5 Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương và 7 Đảng bộ các Tỉnh uỷ, Thành uỷ gồm: Hà Nội, Đồng Nai, Đồng Tháp, Thái Nguyên, Nghệ An, Thanh Hoá và Quảng Ngãi.

Nội dung thực hiện: Tổ chức tập huấn trực tiếp cho đội ngũ cán bộ chủ chốt tại các đơn vị thí điểm; đồng thời bố trí lực lượng hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp, kịp thời xử lý, khắc phục các lỗi phát sinh trong quá trình triển khai.

Giai đoạn khởi động và hoàn thiện mô hình được bố trí đủ thời gian để kiểm thử, đánh giá và hoàn thiện hệ thống; chỉ triển khai trên phạm vi toàn quốc khi đã bảo đảm đầy đủ các điều kiện về kỹ thuật, vận hành và an toàn thông tin.

Các đơn vị thí điểm có trách nhiệm tổng hợp, gửi báo cáo đánh giá kết quả triển khai, nêu rõ khó khăn, vướng mắc và kiến nghị về Văn phòng Trung ương Đảng trước ngày 25/6/2026.

Giai đoạn triển khai, từ ngày 1/7/2026 đến ngày 30/11/2026, bảo đảm 100% các đảng bộ trực thuộc Trung ương, tỉnh, thành phố hoàn thành việc triển khai 4 TTHC của Đảng trên môi trường điện tử.

Văn phòng Trung ương Đảng và Ban Tổ chức Trung ương hoàn thành tập huấn cán bộ nguồn; các tỉnh uỷ, thành uỷ tổ chức tập huấn đến cấp chi bộ cơ sở.

Tập trung rà soát, xử lý dứt điểm các trường hợp sai lệch thông tin đảng viên, thiếu thông tin tài khoản ngân hàng tại các đơn vị.

Tổ chức thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; đối với các đơn vị đã đủ điều kiện, thực hiện chuyển sang điện tử, tiến tới thay thế hoàn toàn phương thức giấy.

Thường xuyên đánh giá tiến độ triển khai, kịp thời nhận diện các đơn vị còn chậm trễ để có phương án hỗ trợ đặc biệt, tháo gỡ khó khăn.

Thành lập các Tổ công tác hỗ trợ đặc biệt xuống trực tiếp các đơn vị đang gặp vướng mắc để "cầm tay chỉ việc" và xử lý kỹ thuật tại chỗ.

Tổ chức rà soát, kiểm tra dữ liệu toàn hệ thống, bảo đảm đồng bộ giữa cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0 và hệ thống TTHC.

Công bố, truyền thông rộng rãi trên các phương tiện thông tin, tuyên truyền (Cổng thông tin điện tử của Đảng, của các cơ quan nhà nước và các kênh truyền thông chính thức) bảo đảm lan toả và thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Từ tháng 12/2026, 4 TTHC được triển khai thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử.

Văn phòng Trung ương Đảng yêu cầu việc triển khai phải bảo đảm đúng tiến độ, đúng đối tượng; đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn quốc; phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị và cá nhân.

Bảo đảm tính liên tục trong công tác nghiệp vụ; không làm thay đổi thẩm quyền, quy trình nghiệp vụ đã quy định, chỉ chuyển đổi phương thức thực hiện từ thủ công sang điện tử.

Tuân thủ nghiêm Quy định số 338-QĐ/TW và các quy định về bảo vệ bí mật, an toàn thông tin; quản lý chặt chẽ tài khoản, phân quyền và nhật ký xử lý hồ sơ.

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, đánh giá định kỳ; kịp thời tháo gỡ vướng mắc, cập nhật, hoàn thiện quy trình, phần mềm trong quá trình triển khai.

