12 cán bộ Tỉnh ủy Sóc Trăng nộp lại chi phí lắp camera tại nhà riêng

Tại Hội nghị công tác báo chí quý III do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng phối hợp với sở Thông tin và Truyền thông cùng Hội nhà báo tỉnh tổ chức chiều nay (7/10), ông Lý Ro Tha, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng cho biết, 12 cán bộ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng đã nộp trả ngân sách số tiền chi phí lắp đặt camera an ninh tại nhà riêng.

Quang cảnh hội nghị công tác báo chí

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng cũng đã có cuộc họp để xem xét làm rõ vấn đề dư luận phản ứng về việc lắp đặt Camera an ninh tại nhà riêng của các cán bộ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.



Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng cho rằng, việc lắp đặt Camera an ninh nhằm góp phần bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn là chủ trương đúng của tỉnh; trong đó, việc giám sát khu vực nhà riêng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với giám sát an ninh lối xóm, cộng đồng. Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện là sai về quy mô, số lượng, nguồn kinh phí lắp đặt camera an ninh tại nhà riêng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng cũng đã hủy Quyết định về việc cấp kinh phí lắp đặt Camera an ninh tại nhà riêng của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời thu hồi số tiền đã chi lắp đặt Camera nhà riêng của 12 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy gần 883 triệu đồng và tiến hành kiểm điểm trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cá nhân liên quan để xảy ra sai sót.