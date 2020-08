Bộ Chính trị làm việc với 12 đảng bộ trực thuộc Trung ương

Thực hiện Kết luận số 79-KL/TW, ngày 16/6/2020 của Bộ Chính trị, từ ngày 24 đến ngày 29/8 (tuần thứ 2, đợt 2), Bộ Chính trị tiếp tục làm việc theo nhóm với 12 đảng bộ trực thuộc Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp uỷ trước khi tiến hành đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc với Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh.

Nhóm 1 do ông Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì, đã làm việc với Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Nam. Nhóm 2 do bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì, đã làm việc với Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, Hoà Bình, Bắc Ninh, Lai Châu.

Ông Trần Quốc Vượng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Ninh Bình.

Nhóm 3 do ông Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì, đã làm việc với Đảng bộ tỉnh Ninh Bình, Long An, Bến Tre, Trà Vinh, An Giang. Tham dự các buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các ban đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và đại diện một số bộ, ngành.

Tại các buổi làm việc, sau khi nghe đại diện lãnh đạo đảng bộ các tỉnh trình bày dự thảo các văn kiện và phương án công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025, ý kiến đóng góp của các ban, bộ, ngành Trung ương, các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã cho ý kiến vào các văn kiện của các đảng bộ.

Đối với dự thảo Báo cáo chính trị của cấp uỷ và dự thảo Nghị quyết trình đại hội đảng bộ, đại diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã cho ý kiến về những vấn đề quan trọng như chủ đề, kết cấu; đánh giá, nhận định chủ yếu; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lớn; những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị đưa vào dự thảo Nghị quyết, các định hướng lớn nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng có liên quan trực tiếp đến các đảng bộ.

Đối với dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của ban chấp hành đảng bộ, cho ý kiến chủ yếu về tính nghiêm túc, tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình của cấp uỷ; về nội dung và phương thức lãnh đạo; những kinh nghiệm tốt, cách làm mới trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ và nhất là việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Đối với phương án nhân sự của cấp uỷ, cho ý kiến về quá trình chuẩn bị nhân sự, số lượng ban chấp hành, ban thường vụ và về tiêu chuẩn, nhất là cơ cấu về độ tuổi, tỉ lệ tuổi trẻ, tỉ lệ nữ, tỉ lệ tái cử.

Ông Trần Quốc Vượng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Trà Vinh.

Căn cứ vào ý kiến kết luận của các đồng chí chủ trì Hội nghị và ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban, bộ, ngành Trung ương, các đảng bộ sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện dự thảo các văn kiện và phương án công tác nhân sự Đại hội để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Như vậy, tính đến ngày 29/8/2020, Bộ Chính trị đã làm việc với 27/67 đảng bộ trực thuộc Trung ương. Công tác tổ chức làm việc được các đảng bộ và các cơ quan liên quan chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, trách nhiệm cao, quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Các buổi làm việc của Bộ Chính trị với các đảng bộ trong tuần thứ 2, đợt 2 đã bảo đảm tốt các yêu cầu chung./.