Đà Nẵng thi hành kỷ luật 110 đảng viên vi phạm

Sáng nay (15/10), Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 18.

Quang cảnh Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng.

Báo cáo trình bày tại Hội nghị cho biết, 9 tháng năm 2019, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì tăng trưởng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 1,3 tỷ đô la Mỹ, thu ngân sách hơn 21 ngàn 200 trăm tỷ đồng, đạt 78% dự toán.

Tuy nhiên, tình hình chung của thành phố vẫn còn nhiều khó khăn; một số chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng thấp so với kế hoạch, trong đó chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 4,1%, chỉ đạt một nửa so với kế hoạch. Công tác lập quy hoạch, quản lý quy hoạch, trật tự đô thị nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố. Việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong Kết luận của Thanh tra Chính phủ chưa đạt yêu cầu. Việc thực hiện chủ trương xây dựng đô thị văn hóa, văn minh bộc lộ nhiều bất cập, tình trạng lang thang xin ăn, gây mất mỹ quan đô thị xảy ra nhiều nơi trong thành phố.

Ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhìn nhận, tình hình chung của thành phố vẫn còn nhiều khó khăn. Một số chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng thấp so với kế hoạch. Các công trình dự án động lực, trọng điểm, công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực có mặt còn bất cập. Tình trạng thiếu nước sinh hoạt, ô nhiễm môi trường, bất cập trong thu gom rác thải, nước thải gây bức xúc trong nhân dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp. Công tác chính trị tư tưởng, định hướng dư luận, quản lý báo chí, mạng xã hội còn hạn chế.