Hội nghị mở rộng BCH Đảng bộ Gia Lai bàn nhiều vấn đề nóng

Công tác phòng, chống dịch bạch hầu và việc giải quyết dứt điểm tình trạng khiếu kiện đông người, kéo dài tại địa phương là những nội dung nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu.

Quang cảnh Hội nghị.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Gia Lai chỉ đạt 4,16%. Cùng với đó, tình hình hạn hán kéo dài khiến hơn 8.000 hecta cây trồng bị thiệt hại; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh mới đạt 37% kế hoạch; thu ngân sách ước đạt trên 2.000 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ năm 2019 là 7,24%. Kinh tế khó khăn, nhưng Gia Lai đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội.

Tuy vậy, tại địa phương vẫn tồn tại nhiều vấn đề, đặc biệt là dịch bệnh bạch hầu bùng phát mới đây và tình trạng khiếu kiện đông người, kéo dài. Đối với lo ngại về bệnh nhân bạch hầu đầu tiên tại tỉnh dù đã được tiêm đủ 4 mũi vaccine nhưng vẫn tử vong sau 2 ngày nhập viện, ông Mai Xuân Hải, Giám đốc Sở Y tế Gia Lai cho rằng, nguyên nhân có thể là do bệnh nhân thuộc nhóm đáp ứng thấp với vaccine.

Khi có biểu hiện của bệnh, bệnh nhân không được đưa tới cơ sở y tế ngay để điều trị. Hiện Sở Y tế Gia Lai đã triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch lây lan. “Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, chúng tôi đã tiến hành vệ sinh môi trường, gia đình, các hộ xung quanh nhà bệnh nhân trong vòng 200 mét; khám sàng lọc và cho người dân uống thuốc điều trị dự phòng; tham mưu Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh ra văn bản chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố chung tay phòng, chống dịch bạch hầu”, ông Mai Xuân Hải nói.

Về khiếu kiện đông người, kéo dài tại Dự án Khu trung tâm hành chính và Khu đô thị sinh thái phía Đông thị trấn Chư Sê và việc bồi thường cho 32 hộ dân ở xã Dun và Ia Pal ở huyện Chư Sê, các đại biểu cho rằng trong giải quyết vụ việc, có dấu hiệu đùn đẩy của các đơn vị liên quan.

Ông Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai cho biết, mới đây, với tư cách Chủ tịch UBND tỉnh, ông đã chủ trì cuộc họp với Chủ tịch UBND huyện Chư Sê, yêu cầu giải quyết dứt điểm khiếu nại của dân trước ngày 10/7. Nếu tới thời hạn, UBND huyện Chư Sê không thực hiện, người đứng đầu sẽ bị xem xét trách nhiệm.

Thông tin về các vụ việc này, ông Nguyễn Hồng Hà, Bí thư Huyện uỷ Chư Sê, thừa nhận sự thiếu tích cực của chính quyền địa phương: “Hạn chế ở đây là sự phối hợp của UBND huyện Chư Sê với các ngành của tỉnh là chậm trễ, có nhiều quan điểm chưa đồng nhất. Sau chỉ đạo của UBND tỉnh vào 2/7, thì UBND huyện mới bắt đầu triển khai, cũng là lần đầu báo cáo Ban thường vụ Huyện uỷ. Tôi với tư cách là Bí thư huyện uỷ và Chủ tịch Hội đồng Nhân dâ (HĐND) huyện đã tiếp xúc người dân, yêu cầu UBND huyện làm theo đúng quy định pháp luật".

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai đề nghị tập thể đảng bộ tỉnh tập trung chỉ đạo, lãnh đạo giải quyết những tồn tại, vướng mắc; thúc đẩy sản xuất phát triển; chuẩn bị thu hút những làn sóng đầu tư mới; đẩy mạnh kích cầu du lịch, tiêu dùng. Ông cũng nhấn mạnh việc cần xử lý nhanh chóng những vấn đề nổi cộm hiện nay trước kỳ đại hội đảng bộ tỉnh.

“Tập trung quyết liệt dập dịch, ngoài dịch Covid-19, thì chúng ta phải tập trung làm tốt phòng, chống dịch bạch hầu; phòng ngừa bão lũ, các công trình hồ đập vẫn còn thời gian để chúng ta lo; tập trung xử lý các vấn đề an ninh trật tư, đặc biệt là các điểm nóng an ninh nông thôn”, ông Võ Ngọc Thành nói./.