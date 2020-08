Nguyên Chủ tịch huyện Bảo Yên cùng hàng loạt cán bộ ở Lào Cai bị kỷ luật

Cụ thể, qua xem xét nội dung, tính chất, mức độ vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật Đảng vên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai đã quyết định thi hành kỷ luật ông Đỗ Lê Tín, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh bằng hình thức cảnh cáo.

Ông Tín bị kỷ luật do có sai phạm trong việc ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Bảo Yên trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện, Phó Bí thư Huyện ủy Bảo Yên, nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai cũng quyết định thi hành kỷ luật hàng loạt cán bộ đảng viên khác, gồm kỷ luật cảnh cáo ông Đặng Văn Dụng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên, giai đoạn 2004 – 2017 do có sai phạm trong việc ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Bảo Yên.

Cảnh cáo bà Nguyễn Thị Thu, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên, giai đoạn 2009 – 2015 do sai phạm trong ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Bảo Yên (trường hợp này do hết thời hiệu theo quy định, nên không ban hành quyết định xử lý kỷ luật).

Kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với ông Phùng Văn Phong, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên, giai đoạn 2006 – 2008 do sai phạm trong ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Bảo Yên.

Cảnh cáo ông Tạ Anh Tuấn, đảng viên, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Du lịch sinh thái Hàm Rồng, thị xã Sa Pa (nguyên cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai) do sai phạm trong việc UBND thành phố Lào Cai giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Hoàng Văn Thường tại tổ 29, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai.

Khiển trách ông Lê Duy Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Giám thị Trại giam Công an tỉnh Lào Cai (nguyên Phó Trưởng Công an huyện Si Ma Cai, giai đoạn 2011 – 2016) do vi phạm về quản lý, sử dụng tài chính trong thời gian công tác tại Si Ma Cai.

Khiển trách ông Nguyễn Mạnh Hoàng, Đảng viên Chi bộ Phòng Hồ sơ – Công an tỉnh Lào Cai (nguyên cán bộ chiến sĩ công tác tại Công an huyện Si Ma Cai, giai đoạn 2012 – 2018) do sai phạm về quản lý, sử dụng tài chính trong thời gian công tác tại Si Ma Cai.

Khiển trách bà Ngô Thị Thu Hằng, đảng viên Đảng bộ Trại giam Công an tỉnh Lào Cai (nguyên cán bộ Công an thành phố Lào Cai) do có hành vi thiếu văn hóa làm mất an ninh, trật tự công cộng./.