Ông Nguyễn Văn Bình dự Hội nghị sơ kết Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TƯ

Ngày 29/7, tại Hà Nội, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tham dự và chỉ đạo Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ 21 về sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Ông Nguyễn Văn Bình phát biểu tại hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, với tinh thần chủ động, sáng tạo, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ năm 2020 về công tác xây dựng Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại doanh nghiệp.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, kết quả sản xuất kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2019 đều sụt giảm. Tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty trong Khối ước đạt 663,18 nghìn tỷ đồng, giảm 17,7%; lợi nhuận trước thuế ước đạt 41,09 nghìn tỷ đồng, giảm 41,8%; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 97,8 nghìn tỷ đồng, giảm 22,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Trước tình hình đó, Đảng uỷ Khối và các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vượt nhiều khó khăn, thách thức lớn để đảm bảo hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó nổi bật là tổ chức thành công đại hội đảng cấp cơ sở tại hơn 1.100 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc các đảng ủy cấp trên cơ sở.

Cùng với đó, Đảng uỷ Khối chỉ đạo các doanh nghiệp triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có hiệu quả, đóng góp tích cực vào kết quả chung của cả nước và giữ vững sản xuất kinh doanh, việc làm cho người lao động, góp phần quan trọng trong hỗ trợ duy trì hoạt động bình thường của nền kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội chung của đất nước.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đề nghị, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các cấp ủy đảng cần phát huy các kết quả đã đạt được, nỗ lực triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm.

Đồng thời, tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, các mặt công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng theo Điều lệ Đảng; tập trung lãnh đạo các doanh nghiệp quán triệt Kết luận 77 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển kinh tế.

Tiếp tục thực hiện tốt việc cơ cấu lại doanh nghiệp theo đúng tinh thần Nghị quyết 12 của Trung ương và các đề án của Chính phủ; triển khai, thực hiện có hiệu quả và thực chất các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương về doanh nghiệp nhà nước, về các ngành, lĩnh vực kinh tế./.