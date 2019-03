Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp đoàn Đảng Dân chủ Đồng hành Hàn Quốc

Chiều 26/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Ngài Li He Chan, Chủ tịch Đảng Dân chủ Đồng hành Hàn Quốc dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng Dân chủ Đồng hành Hàn Quốc sang thăm Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp ngài Li He Chan, Chủ tịch Đảng Dân chủ Đồng hành Hàn Quốc.

Tại buổi tiếp, Ngài Li He Chan chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Đảng và Nhà nước Việt Nam dành cho Đoàn; bày tỏ ấn tượng trước sự thay đổi và phát triển nhanh chóng của Việt Nam; thông báo một số nét về tình hình kinh tế-xã hội Hàn Quốc gần đây và chủ trương, quan điểm của Đảng Dân chủ Đồng hành Hàn Quốc về chính sách đối ngoại và phát triển đất nước; mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Đảng Dân chủ Đồng hành Hàn Quốc với Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần đưa quan hệ hai nước và nhân dân hai nước Hàn Quốc -Việt Nam phát triển lên tầm cao mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Chủ tịch Đảng Dân chủ Đồng hành Hàn Quốc dẫn đầu Đoàn đại biểu của Đảng sang thăm Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam lần này của Ngài Chủ tịch Đảng Li He Chan và Đoàn đại biểu Đảng Dân chủ Đồng hành Hàn Quốc là cơ hội để lãnh đạo hai đảng trao đổi tiếp xúc, tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao việc hai đảng ký kết Bản Ghi nhớ về tăng cường hợp tác; đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ nhằm hiện thực hóa Bản Ghi nhớ, góp phần thiết thực tạo dựng cơ sở quan trọng để củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc

Trước đó, cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Ngài Chủ tịch Li He Chan và Đoàn đại biểu Đảng Dân chủ Đồng hành Hàn Quốc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng quan hệ hai nước Việt - Hàn hiện đang phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Hàn Quốc tiếp tục là nhà đầu tư số 1 vào Việt Nam, là nước đứng thứ 2 về cung cấp ODA cho Việt Nam và cũng là nước có số lượng khách du lịch lớn thứ 2 đến Việt Nam, là đối tác thương mại thứ 3 của Việt Nam; đề nghị phía Hàn Quốc tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc.

Chủ tịch Li He Chan nhấn mạnh sẽ nỗ lực cùng lãnh đạo hai đảng, hai nước tiếp tục quan tâm thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ Hàn Quốc - Việt Nam và đưa quan hệ song phương hướng tới tầm cao mới; mong muốn Việt Nam tiếp tục tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo cùng thể hiện quyết tâm đưa kim ngạch thương mại hai nước đạt 100 tỷ USD vào năm 2020.

Sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm Trưởng đoàn, đã tiến hành hội đàm với Đoàn đại biểu Đảng Dân chủ Đồng hành Hàn Quốc do Ngài Chủ tịch Li He Chan làm Trưởng đoàn. Trong bầu không khí hữu nghị, hai bên đã thông báo cho nhau tình hình mỗi đảng, mỗi nước.

Chủ tịch Li He Chan bày tỏ ngưỡng mộ đối với đất nước, con người Việt Nam; sự kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam; chúc Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục lãnh đạo nhân dân Việt Nam gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh. Trong cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo cũng đã đi sâu trao đổi ý kiến về các biện pháp thúc đẩy quan hệ hai đảng, hai nước trong thời gian tới; cùng chia sẻ thông tin, quan điểm về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Sau buổi hội đàm, đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương và Ngài Kim Kyun-huyp, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Đồng hành Hàn Quốc đã tiến hành ký kết Bản Ghi nhớ về tăng cường hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Đồng hành Hàn Quốc./.

