Trà Vinh kỷ luật 104 đảng viên sai phạm

Thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trà Vinh ngày 20/12 cho biết: Qua kiểm tra, giải quyết tố cáo và công tác quản lý đảng viên, cấp ủy, tổ chức đảng…, Ủy ban Kiểm tra các cấp kỷ luật 104 Đảng viên. Trong số này có 40 cấp ủy viên bị kỷ luật gồm 2 Huyện ủy viên, 9 Đảng ủy viên và 29 Chi ủy viên.

Nội dung vi phạm chủ yếu của các Đảng viên là cố ý làm trái; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo; nguyên tắc tập trung dân chủ; phẩm chất đạo đức, lối sống; đoàn kết nội bộ; những điều đảng viên không được làm; chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình... Có 11 Đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt Đảng, 6 Đảng viên bị xử lý pháp luật, 5 Đảng viên bị xử lý kỷ luật hành chính.



Trong số cán bộ cấp Ủy đảng sai phạm, nghiêm trọng nhất xảy ra tại Thành ủy thành phố Trà Vinh trong các nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong thời gian làm Chủ tịch UBND TP Trà Vinh, ông Diệp Văn Thạnh cùng các cá nhân trong Ban Thường vụ Thành ủy TP Trà Vinh thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo trong triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác hỗ trợ người có công với cách mạng, cải thiện nhà ở.

Tháng 10/2018, lãnh đạo tỉnh Trà Vinh đã thi hành kỷ luật cách chức Chủ tịch UBND TP. Trà Vinh đối với ông Diệp Văn Thạnh và kỷ luật cảnh cáo đối với ông Trần Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP. Trà Vinh và ông Phạm Văn Tám - nguyên Phó Bí thư Thành ủy - nguyên Chủ tịch UBND TP Trà Vinh.

Trước đó, ngày (21/8/2019), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Trà Vinh ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Diệp Văn Thạnh, nguyên Chủ tịch UBND TP. Trà Vinh và Trần Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP. Trà Vinh. Hai bị can này bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Trà Vinh.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, sai phạm của các cá nhân trên là nghiêm trọng và rất nghiêm trọng làm mất lòng tin của nhân dân đối với đảng viên./.