中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Thứ Bảy, 16:48, 21/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều nay (21/3), Hội đồng Bầu cử quốc gia đã họp báo công bố Nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia chủ trì cuộc họp.

Xem danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI TẠI ĐÂY

Theo đó, tổng số đại biểu Quốc hội khóa XVI là 500 người. Trong đó, số đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở trung ương giới thiệu có 214 người trúng cử, số đại biểu Quốc hội ở địa phương là 286 người (56,6%).

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Quốc hội nước ta có thêm đại diện của người dân tộc Ơ Đu - một trong những dân tộc ít người nhất tại Việt Nam; tỷ lệ đại biểu là phụ nữ trúng cử tiếp tục đạt mức cao (30%).

Trên cơ sở công bố kết quả bầu cử, các cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành lập danh sách những người trúng cử, thực hiện các thủ tục theo quy định. Nếu không phát sinh khiếu nại, tố cáo liên quan đến kết quả bầu cử, các cơ quan sẽ tiến hành xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND theo quy định của pháp luật.

Dự kiến, kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI sẽ họp ngày 6/4 để kiện toàn nhân sự và tiến hành công tác xây dựng pháp luật./.

PV/VOV.VN
Tag: đại biểu đại biểu quốc hội trúng cử danh sách trúng cử
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội: Cuộc bầu cử có quy mô lớn, yêu cầu cao nhất từ trước đến nay
VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là một trong những cuộc bầu cử có quy mô lớn, phạm vi rộng và yêu cầu cao nhất từ trước đến nay và diễn ra bình đẳng, dân chủ, công khai, đúng phát luật.

Cuộc bầu cử thành công - Dấu ấn trong kỷ nguyên mới
VOV.VN - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 khép lại với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu rất cao, đạt gần 100%. Ấn tượng không chỉ ở mức độ tham gia rộng khắp của cử tri, mà còn ở những đổi mới trong tổ chức và yêu cầu về chất lượng đại biểu cơ quan dân cử.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội