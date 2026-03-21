Danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Theo đó, tổng số đại biểu Quốc hội khóa XVI là 500 người. Trong đó, số đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở trung ương giới thiệu có 214 người trúng cử, số đại biểu Quốc hội ở địa phương là 286 người (56,6%).

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Quốc hội nước ta có thêm đại diện của người dân tộc Ơ Đu - một trong những dân tộc ít người nhất tại Việt Nam; tỷ lệ đại biểu là phụ nữ trúng cử tiếp tục đạt mức cao (30%).

Trên cơ sở công bố kết quả bầu cử, các cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành lập danh sách những người trúng cử, thực hiện các thủ tục theo quy định. Nếu không phát sinh khiếu nại, tố cáo liên quan đến kết quả bầu cử, các cơ quan sẽ tiến hành xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND theo quy định của pháp luật.

Dự kiến, kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI sẽ họp ngày 6/4 để kiện toàn nhân sự và tiến hành công tác xây dựng pháp luật./.