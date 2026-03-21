Chủ tịch Quốc hội: Cuộc bầu cử có quy mô lớn, yêu cầu cao nhất từ trước đến nay

Chiều nay (21/3), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia chủ trì Phiên họp thứ 5, Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

500 đại biểu Quốc hội trúng cử

Phiên họp nhằm tập trung xem xét, cho ý kiến đối với các nội dung: Dự thảo Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử; dự thảo Biên bản tổng kết và Nghị quyết công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; kế hoạch tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết cuộc bầu cử, dự kiến tổ chức ngày 31/3.

Toàn cảnh phiên họp thứ 5, Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia nhấn mạnh, cuộc bầu cử ngày 15/3 đã thành công rất tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân tộc; bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực chất.

Có thể khẳng định, đây là một trong những cuộc bầu cử có quy mô lớn, phạm vi rộng và yêu cầu cao nhất từ trước đến nay, thể hiện ở số lượng cử tri tham gia và khối lượng công việc phải triển khai trong thời gian ngắn. Cuộc bầu cử diễn ra bình đẳng, dân chủ, công khai, đúng phát luật.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, điểm đáng lưu ý, cuộc bầu cử lần này được tổ chức trong bối cảnh có nhiều yếu tố mới, khó khăn và thách thức hơn so với các nhiệm kỳ trước.

Cụ thể, thời gian chuẩn bị được rút ngắn khoảng 2 tháng, trong khi toàn bộ quy trình bầu cử vẫn bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Công tác đại biểu, Bộ Nội vụ tiến hành tổng kết, nghiên cứu xem kỳ bầu cử Quốc hội khóa XVII, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2031 - 2036 có thể rút ngắn được gì để xem xét.

Bên cạnh đó, việc sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã tác động trực tiếp đến tổ chức bầu cử, phát sinh nhiều yêu cầu mới trong công tác tổ chức, điều hành.

Lần đầu tiên triển khai ứng dụng chuyển đổi số trong công tác bầu cử trên phạm vi rộng, từ quản lý dữ liệu cử tri đến tổng hợp, báo cáo kết quả trực tuyến trong quá trình bầu cử. Đây là bước tiến quan trọng, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu rất cao về hạ tầng kỹ thuật, năng lực tổ chức thực hiện và tính đồng bộ giữa các cấp, các ngành, các địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp.

Làm tròn lời hứa trước cử tri

Sau khi nghe các báo cáo và ý kiến phát biểu của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp thu tối đa các ý kiến để hoàn thiện báo cáo ngắn gọn, trọng tâm, trọng điểm, đồng thời nêu những bài học kinh nghiệm cho kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVII, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2031-2036.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 nhận được sự lãnh đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm và cả hệ thống chính trị vào cuộc hết sức quyết liệt, khẩn trương, tích cực, khoa học, bài bản.

Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh các thành viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, các tiểu ban của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, các Ủy ban bầu cử của tỉnh, xã, các tổ bầu cử đã triển khai một cách nghiêm túc theo hướng dẫn của Trung ương từ các khâu chuẩn bị nội dung, nhân sự, tuyên truyền, đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội từ Trung ương đến địa phương.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, cuộc bầu cử lần này rất thành công với số lượng cử tri đi bầu cao nhất từ trước tới nay; không bầu lại ở các đơn vị bầu cử; số đại biểu trúng cử theo yêu cầu là 500 đại biểu Quốc hội và số HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, HĐND các xã phường theo đúng yêu cầu đề ra.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là một trong những cuộc bầu cử có quy mô lớn, phạm vi rộng và yêu cầu cao nhất từ trước đến nay.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Điều quan trọng nhất là cử tri cả nước hồ hởi, phấn khởi đi bầu đông đủ, bầu đúng, bầu đủ, lựa chọn những người xứng đáng, có đủ đức, đủ tài, đủ tâm, đủ tầm bầu làm đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

"Qua bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm, mong rằng đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp phải làm tròn sứ mệnh của mình, làm tròn lời hứa của mình trước cử tri và nhân dân khi đã ứng cử. Khi trúng cử rồi phải đóng góp cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, cũng như kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030, tăng trưởng hai con số, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và đảm bảo an sinh xã hội", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Tổng Bí thư, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân rất kỳ vọng vào các đại biểu HĐND các cấp và đại biểu Quốc hội.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Công tác đại biểu chuẩn bị đầy đủ các tài liệu để phục vụ Hội nghị toàn quốc tổng kết cuộc bầu cử.

Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban khiếu nại và giải quyết tố cáo tiếp tục theo dõi sau khi công bố danh sách đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp trong một tuần để xác nhận tư cách đại biểu trúng cử đúng theo luật định.

Tại phiên họp Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã biểu quyết thông qua biên bản tổng kết bầu cử và nghị quyết công bố kết quả bầu cử.

