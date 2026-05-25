Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để giữ vững ổn định chính trị

Phát biểu tại hội thảo, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho rằng, đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với yêu cầu không chỉ khẳng định vị thế mà còn chủ động định vị Việt Nam trong trật tự thế giới mới đang biến động sâu sắc…Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc bao hàm nhiều ý nghĩa sâu sắc, vừa tăng trưởng về kinh tế vừa phát triển văn hóa, giữ vững bản lĩnh chính trị và sự bền bỉ, kiên định trong bảo vệ những giá trị cốt lõi của dân tộc.

Đây là hành trình nhiều khó khăn, thử thách nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội nếu biết phát huy sức mạnh dân tộc, kết hợp hiệu quả với sức mạnh thời đại để từng bước hiện thực hóa các mục tiêu phát triển 100 năm của đất nước.

Thượng tướng Trương Thiên Tô phát biểu tại hội thảo

Thượng tướng Trương Thiên Tô chỉ rõ, những biến đổi sâu sắc của môi trường quốc tế, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tác động hai mặt của không gian mạng, cùng những vấn đề nội sinh trong quá trình phát triển đang đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác tư tưởng, lý luận. Do đó, đòi hỏi phải có nhận thức đầy đủ, sâu sắc cùng cách tiếp cận mang tính hệ thống và khoa học khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trong bối cảnh đó, các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị tiếp tục đẩy mạnh âm mưu “diễn biến hòa bình”, triệt để lợi dụng những vấn đề nhạy cảm, phức tạp trong đời sống xã hội, những khó khăn, hạn chế trong quá trình phát triển để xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, kích động tâm lý hoài nghi, chia rẽ nội bộ, làm suy giảm niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Các hoạt động chống phá ngày càng mang tính phi tuyến, đa tầng, đa dạng về hình thức và tinh vi về thủ đoạn. Không chỉ tấn công trực diện, các thế lực thù địch còn “thẩm thấu mềm”, “xâm nhập sâu” vào đời sống tư tưởng xã hội, từng bước làm xói mòn nhận thức, gây nhiễu loạn thông tin, từng bước thúc đẩy xu hướng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Các đại biểu dự hội thảo

Thượng tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh: “Những tác động đặt ra từ kỷ nguyên phát triển mới đang đòi hỏi vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch không đơn thuần là nhiệm vụ thường xuyên, mà còn là yêu cầu có tính sống còn đối với sự ổn định về chính trị, sự vững mạnh của Đảng và sự phát triển bền vững của đất nước”.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung phân tích những nội dung cốt lõi về cơ sở xác lập Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, nhấn mạnh đây là thời kỳ phát triển dựa trên nguyên tắc “bốn kiên định”; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực then chốt; lấy con người là trung tâm, là chủ thể và mục tiêu của sự phát triển. Đồng thời làm rõ các mục tiêu, động lực phát triển, tầm nhìn và định hướng chiến lược của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; phân tích những thời cơ, thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, biến động kinh tế toàn cầu, an ninh phi truyền thống và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số.

Các tham luận, ý kiến phát biểu tại hội thảo cung cấp căn cứ lý luận và thực tiễn để nhận diện và phản bác trực diện một số luận điệu sai trái, xuyên tạc nổi lên thời gian qua. Từ đó đề xuất các giải pháp tập trung vào việc gắn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; củng cố niềm tin xã hội, hoàn thiện thể chế, chính sách và pháp luật phù hợp với yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên phát triển mới.

Phát biểu tổng kết hội thảo, PGS.TS Lê Hải Bình, Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị cần tiếp tục nhận thức sâu sắc hơn vai trò, trách nhiệm của các lực lượng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong kỷ nguyên phát triển mới.

PGS.TS Lê Hải Bình đề nghị biên tập, xã hội hóa các sản phẩm tiêu biểu của hội thảo trên các cơ quan báo chí, truyền thông và chắt lọc kết quả đưa vào giảng dạy trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các học viện, nhà trường trong lực lượng vũ trang; đề nghị tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong nghiên cứu khoa học, đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý hành chính nhà nước và truyền thông bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.