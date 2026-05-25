Cải chính

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để giữ vững ổn định chính trị

Thứ Hai, 19:28, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 25/5, Ban Chỉ đạo 35, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Sĩ quan Chính trị tổ chức hội thảo “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và định hướng cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”.

Phát biểu tại hội thảo, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho rằng, đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với yêu cầu không chỉ khẳng định vị thế mà còn chủ động định vị Việt Nam trong trật tự thế giới mới đang biến động sâu sắc…Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc bao hàm nhiều ý nghĩa sâu sắc, vừa tăng trưởng về kinh tế vừa phát triển văn hóa, giữ vững bản lĩnh chính trị và sự bền bỉ, kiên định trong bảo vệ những giá trị cốt lõi của dân tộc.

Đây là hành trình nhiều khó khăn, thử thách nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội nếu biết phát huy sức mạnh dân tộc, kết hợp hiệu quả với sức mạnh thời đại để từng bước hiện thực hóa các mục tiêu phát triển 100 năm của đất nước.

Dau tranh phan bac cac quan diem sai trai, thu dich de giu vung on dinh chinh tri hinh anh 1
Thượng tướng Trương Thiên Tô phát biểu tại hội thảo

Thượng tướng Trương Thiên Tô chỉ rõ, những biến đổi sâu sắc của môi trường quốc tế, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tác động hai mặt của không gian mạng, cùng những vấn đề nội sinh trong quá trình phát triển đang đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác tư tưởng, lý luận. Do đó, đòi hỏi phải có nhận thức đầy đủ, sâu sắc cùng cách tiếp cận mang tính hệ thống và khoa học khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trong bối cảnh đó, các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị tiếp tục đẩy mạnh âm mưu “diễn biến hòa bình”, triệt để lợi dụng những vấn đề nhạy cảm, phức tạp trong đời sống xã hội, những khó khăn, hạn chế trong quá trình phát triển để xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, kích động tâm lý hoài nghi, chia rẽ nội bộ, làm suy giảm niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Các hoạt động chống phá ngày càng mang tính phi tuyến, đa tầng, đa dạng về hình thức và tinh vi về thủ đoạn. Không chỉ tấn công trực diện, các thế lực thù địch còn “thẩm thấu mềm”, “xâm nhập sâu” vào đời sống tư tưởng xã hội, từng bước làm xói mòn nhận thức, gây nhiễu loạn thông tin, từng bước thúc đẩy xu hướng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Dau tranh phan bac cac quan diem sai trai, thu dich de giu vung on dinh chinh tri hinh anh 2
Các đại biểu dự hội thảo

Thượng tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh: “Những tác động đặt ra từ kỷ nguyên phát triển mới đang đòi hỏi vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch không đơn thuần là nhiệm vụ thường xuyên, mà còn là yêu cầu có tính sống còn đối với sự ổn định về chính trị, sự vững mạnh của Đảng và sự phát triển bền vững của đất nước”.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung phân tích những nội dung cốt lõi về cơ sở xác lập Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, nhấn mạnh đây là thời kỳ phát triển dựa trên nguyên tắc “bốn kiên định”; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực then chốt; lấy con người là trung tâm, là chủ thể và mục tiêu của sự phát triển. Đồng thời làm rõ các mục tiêu, động lực phát triển, tầm nhìn và định hướng chiến lược của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; phân tích những thời cơ, thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, biến động kinh tế toàn cầu, an ninh phi truyền thống và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số.

Các tham luận, ý kiến phát biểu tại hội thảo cung cấp căn cứ lý luận và thực tiễn để nhận diện và phản bác trực diện một số luận điệu sai trái, xuyên tạc nổi lên thời gian qua. Từ đó đề xuất các giải pháp tập trung vào việc gắn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; củng cố niềm tin xã hội, hoàn thiện thể chế, chính sách và pháp luật phù hợp với yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên phát triển mới.

Phát biểu tổng kết hội thảo, PGS.TS Lê Hải Bình, Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị cần tiếp tục nhận thức sâu sắc hơn vai trò, trách nhiệm của các lực lượng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong kỷ nguyên phát triển mới.

PGS.TS Lê Hải Bình đề nghị biên tập, xã hội hóa các sản phẩm tiêu biểu của hội thảo trên các cơ quan báo chí, truyền thông và chắt lọc kết quả đưa vào giảng dạy trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các học viện, nhà trường trong lực lượng vũ trang; đề nghị tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong nghiên cứu khoa học, đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý hành chính nhà nước và truyền thông bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

hoinghiTW2.jpg

“4 kiên định” - Giữ nguyên tắc, mở đường cho đổi mới

VOV.VN - Thông điệp “4 kiên định” được nhấn mạnh tại Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV không chỉ là yêu cầu về công tác chính trị, tư tưởng mà còn là nền tảng định hướng và động lực để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và 2045.

Minh Thư/VOV.VN
Tag: kỷ nguyên vươn mình bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng mục tiêu phát triển 100 năm phản bác quan điểm sai trái thù địch ổn định chính trị
Tin liên quan

Triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026
Triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026

VOV.VN - Cuộc thi được tổ chức nhằm xây dựng các sản phẩm chính luận trên báo chí, truyền thông và trên không gian mạng có chất lượng để phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Trước hết là bảo vệ sự đúng đắn về nhận thức
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Trước hết là bảo vệ sự đúng đắn về nhận thức

VOV.VN - Để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, khâu then chốt đầu tiên là phải đả thông nhận thức, phân định rạch ròi đúng - sai.

Xây dựng "lá chắn" bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian số
Xây dựng "lá chắn" bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian số

VOV.VN - Các thế lực thù địch đang lợi dụng triệt để AI để chế tạo hình ảnh, video giả mạo lãnh đạo Đảng, Nhà nước với độ tinh vi cao, nhằm xuyên tạc, bôi nhọ và gây hoang mang dư luận. Cần xây dựng và củng cố "lá chắn" bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong không gian số.

