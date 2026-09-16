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Đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp Việt Nam - Trung Quốc

Thứ Tư, 12:48, 16/09/2026
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VOV.VN - Sáng 16/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Kinh tế Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, ông Chung Sơn và Đoàn công tác đang có chuyến thăm Việt Nam. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, chuyến thăm lần này của Đoàn tiếp tục làm sâu sắc thêm Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc ký kết năm 2024, qua đó đóng góp thiết thực vào việc củng cố và phát triển quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Trung Quốc (01/10/1949 - 01/10/2026), Chủ tịch Quốc hội chúc mừng những thành tựu to lớn của Trung Quốc, đặc biệt là việc thông qua Quy hoạch 5 năm lần thứ 15; tin tưởng Trung Quốc sẽ hoàn thành thắng lợi mục tiêu “100 năm lần thứ hai”.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Kinh tế Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Chung Sơn

Nhân dịp này, qua ông Chung Sơn, Chủ tịch Quốc hội gửi lời thăm hỏi thân thiết đến Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ sâu sắc với nhân dân Trung Quốc về những thiệt hại do lũ lụt, thiên tai vừa qua, đặc biệt là vụ sạt lở đất tại khu vực biên giới giáp Nepal gây nhiều thiệt hại về người và tài sản.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Việt Nam và Trung Quốc có mối quan hệ truyền thống hữu nghị lâu đời. Đặc biệt trong thời gian gần đây, các chuyến thăm cấp cao của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã đạt được những thỏa thuận quan trọng giữa hai Chính phủ, các bộ, ngành và các địa phương, cần quyết liệt triển khai trong thời gian tới.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc cần duy trì thường xuyên các đoàn trao đổi cấp cao, các cấp, giữa các ủy ban, nhóm nghị sĩ trẻ, nhóm nữ nghị sĩ và nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước để học tập kinh nghiệm lẫn nhau.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các ủy ban của Quốc hội Việt Nam tăng cường hợp tác thiết thực, cụ thể, thực chất với các ủy ban chuyên trách của Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Hoan nghênh Đoàn sang làm việc với Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, hai bên sẽ có cuộc trao đổi sâu sắc về lý luận, kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản lý tài chính, kinh tế của hai nước.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng tiềm năng, thế mạnh và dư địa hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, thời gian tới cần phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Trong 8 tháng năm nay, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đạt 234 tỷ USD; hai nước sẽ phấn đấu năm nay sẽ đạt mục tiêu 300 tỷ USD.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Kinh tế Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Chung Sơn đồng ý với đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; khẳng định mối quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất. Năm 2025, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam rất thành công. Theo đó, hai nhà lãnh đạo đã đạt được kết quả quan trọng về việc củng cố quan hệ song phương, đặc biệt là tăng cường giao lưu, phối hợp giữa hai cơ quan lập pháp.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Kinh tế Nhân đại toàn quốc Trung Quốc cho rằng, hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, tài chính là một trụ cột then chốt giữa hai cơ quan lập pháp; hai nước vẫn còn nhiều tiềm năng và dư địa hợp tác. Vì vậy, trong công tác lập pháp và giám sát về tài chính - kinh tế, hai bên có rất nhiều kinh nghiệm, mô hình thực tiễn hay để cùng trao đổi, tham khảo và học hỏi lẫn nhau.

Day manh quan he hop tac giua hai co quan lap phap viet nam - trung quoc hinh anh 2
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng tiềm năng, thế mạnh và dư địa hợp tác giữa hai nước còn rất lớn

Đánh giá rất cao sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh chóng của Việt Nam, đời sống người dân không ngừng được nâng cao, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng gia tăng, ông Chung Sơn khẳng định, đây là nền tảng vững chắc để hai bên tiếp tục mở rộng giao lưu, hợp tác.

Theo đó, cơ quan lập pháp hai nước tăng cường phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lập pháp và giám sát, nhằm tạo dựng môi trường pháp lý ngày càng thuận lợi thúc đẩy kinh tế hai nước cùng phát triển.

Nhân dịp này, nhận sự ủy thác của Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Kinh tế Nhân đại toàn quốc Trung Quốc trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất của đồng chí Ủy viên trưởng tới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; tin tưởng chắn chắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, mối quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp, cũng như quan hệ hai nước Trung Quốc - Việt Nam sẽ không ngừng đạt được nhiều thành quả mới, tích cực hơn nữa.

Lê Tuyết/VOV
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