中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

ĐBQH lo ngại tình trạng dùng AI xâm hại, bôi nhọ danh dự trẻ em gái, phụ nữ

Thứ Sáu, 14:33, 10/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội lo ngại tình trạng phụ nữ và trẻ em gái đang đối mặt với nguy cơ quấy rối qua mạng, trả thù, lừa đảo và bắt cóc trực tuyến. Sự xuất hiện của công nghệ AI để bôi nhọ danh dự có xu hướng ngày càng tăng với mức độ tinh vi hơn.

Sáng nay (10/4), các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, nhiều ý kiến các đại biểu nêu ý kiến về tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025.

Đại biểu Nguyễn Trần Phương Hà (Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai) ghi nhận báo cáo của Chính phủ đã nêu rất chi tiết về thành công của các chiến dịch truyền thông trên không gian mạng như TikTok và Facebook với hàng tỷ lượt xem. Tuy nhiên, đại biểu thẳng thắn chỉ ra rằng báo cáo đang "bỏ ngỏ" mặt trái của không gian mạng, đơn cử như tình trạng phụ nữ và trẻ em gái đang đối mặt với nguy cơ quấy rối qua mạng, trả thù, lừa đảo và bắt cóc trực tuyến. Sự xuất hiện của công nghệ AI để bôi nhọ danh dự có xu hướng ngày càng tăng với mức độ tinh vi hơn. Đáng chú ý, báo cáo hiện mới chỉ dừng lại ở việc dùng không gian mạng để tuyên truyền mà chưa coi đây là một môi trường cần được bảo vệ để đảm bảo bình đẳng giới.

Đại biểu Nguyễn Trần Phương Hà, ĐBQH tỉnh Đồng Nai

Từ thực tế đó, đại biểu đề xuất bổ sung đánh giá tình hình an toàn giới trên không gian mạng vào mục tiêu số 3 của kế hoạch; xây dựng các công cụ đo lường hiệu quả hơn, thay vì những công cụ hiện nay còn nhiều yếu kém.

Quan tâm đến nhóm đối tượng như phụ nữ cao tuổi và phụ nữ khuyết tật đang có nguy cơ bị bỏ lại phía sau. Đại biểu Điểu Huỳnh Sang (Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai) lo ngại Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa nhanh hơn khi chưa đạt mức thu nhập cao, dẫn đến nguy cơ "già trước khi giàu". Điều này gây áp lực lên hệ thống an sinh xã hội.

Đại biểu Điểu Huỳnh Sang, ĐBQH tỉnh Đồng Nai

Một vấn đề khác được các đại biểu đề cập là cơ chế vận hành và kinh phí thực hiện công tác bình đẳng giới. Đại biểu Điểu Huỳnh Sang nhấn mạnh Luật Bình đẳng giới đã thực thi gần 20 năm và không còn phù hợp với thực tiễn phát triển hiện nay, nhất là khi thiếu đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành và mô hình chính quyền địa phương các cấp, sự lạc hậu này tạo ra "khoảng trống" trong việc bố trí ngân sách và kiện toàn bộ máy tổ chức. Đại biểu đề nghị cần đưa việc sửa đổi Luật Bình đẳng giới vào chương trình xây dựng pháp luật sớm nhất.

Bên cạnh đó, kinh phí phân bổ cho các bộ ngành chưa đảm bảo, ở cấp xã, nhiều chỉ tiêu chưa đạt do thiếu hụt cả nhân lực lẫn kinh phí; sự chênh lệch giàu nghèo giữa các địa phương dẫn đến việc thực hiện bình đẳng giới nơi thì "dư dả", nơi thì "đầy khó khăn".

Đại biểu Phạm Thị Thu Thủy (Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên) cũng đặt câu hỏi về tính thực chất của các báo cáo khi tỉ lệ lao động nữ có việc làm bền vững tăng nhưng thu nhập bình quân của lao động nữ vẫn còn khoảng cách xa so với nam giới; tỉ lệ phụ nữ nắm giữ các vị trí quản lý, lãnh đạo vẫn còn rất hạn chế. Đại biểu đề nghị Chính phủ làm rõ nguyên nhân cốt lõi: “Liệu do nguồn lực hạn chế hay do định kiến giới vẫn tồn tại sâu sắc trong xã hội”.

Đại biểu Phạm Thị Thu Thủy, ĐBQH tỉnh Thái Nguyên

Đại biểu cũng bày tỏ lo ngại về sự thiếu đồng đều trong thực hiện các mục tiêu giới khi nhiều địa phương vẫn chưa đạt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra. Do đó, cần phân tích rõ mức độ chênh lệch giữa các nhóm địa phương trong lĩnh vực việc làm, giáo dục và quản lý. Đại biểu đề nghị các giải pháp sắp tới cần mang tính "phân vùng, phân nhóm" để thu hẹp khoảng cách vùng miền thay vì áp dụng một công thức chung.

Nguyễn Trang/VOV.VN
Tag: AI phụ nữ bôi nhọ danh dự mạng xã hội bình đẳng giới
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội