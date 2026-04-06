Phát huy vai trò phụ nữ Công an nhân dân trong kỷ nguyên mới

Chuyển biến toàn diện về vai trò, vị thế

Từ thực tiễn gần 40 năm công tác trong lực lượng, Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Trưởng ban Phụ nữ CAND khẳng định, vai trò, vị thế của phụ nữ trong Công an nhân dân hiện nay đã có bước chuyển biến rõ rệt và toàn diện. Những chuyển biến tích cực này không chỉ phản ánh yêu cầu khách quan của thực tiễn, mà còn cho thấy sự trưởng thành mạnh mẽ của đội ngũ cán bộ nữ trong toàn lực lượng.

Bà Thu cho biết, nếu như trước đây phụ nữ chủ yếu tham gia ở những lĩnh vực mang tính hỗ trợ, thì đến nay đã “hiện diện ngày càng rõ nét ở nhiều lĩnh vực trọng yếu, trực tiếp, từ tham mưu chiến lược, xây dựng pháp luật đến đấu tranh phòng, chống tội phạm, an ninh mạng, khoa học kỹ thuật và hội nhập quốc tế”.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Trưởng ban Phụ nữ CAND khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong Công an nhân dân hiện nay đã có bước chuyển biến rõ rệt và toàn diện.

Sự chuyển biến này không chỉ thể hiện ở phạm vi tham gia, mà còn ở chất lượng đóng góp. Theo Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, đội ngũ cán bộ nữ “ngày càng được đào tạo bài bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy nghề nghiệp tốt và khả năng thích ứng nhanh với yêu cầu nhiệm vụ mới”.

Thực tiễn đã ghi nhận nhiều cán bộ nữ đảm nhiệm vị trí lãnh đạo, chỉ huy ở các cấp, trong đó có cả cấp Cục và cấp tướng. Đây không chỉ là dấu mốc về mặt tổ chức, mà còn là minh chứng rõ nét cho sự trưởng thành, tự tin và năng lực của phụ nữ trong môi trường công tác đặc thù.

“Điều đáng nói là sự chuyển biến không chỉ ở phạm vi tham gia, mà ở chất lượng và mức độ khẳng định năng lực”, bà Thu nhấn mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thiếu tướng Ngô Hoài Thu cũng thẳng thắn chỉ ra những rào cản còn tồn tại, song nhìn nhận ở góc độ tích cực như những vấn đề cần tiếp tục tháo gỡ để phát triển bền vững. Đó là định kiến giới dù không còn rõ ràng nhưng vẫn tồn tại ở một số nơi; là áp lực “kép” giữa công việc và gia đình; và đặc biệt là yêu cầu ngày càng cao của bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế.

Theo Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, những thách thức này cũng chính là động lực để mỗi cán bộ nữ không ngừng nỗ lực hoàn thiện mình. Mỗi cán bộ nữ phải chủ động rèn luyện, dám nhận việc khó, khẳng định mình bằng hiệu quả công việc. Ở góc độ tổ chức, yêu cầu đặt ra là phải xây dựng môi trường làm việc thực sự công bằng, minh bạch trong tạo nguồn, đào tạo, quy hoạch và sử dụng cán bộ, đồng thời có chính sách hỗ trợ phù hợp để phụ nữ yên tâm công tác.

“Điều quan trọng không phải là tạo ra sự ưu tiên, mà là tạo ra cơ hội công bằng, để những người phụ nữ có năng lực được phát triển, được ghi nhận và được trao trách nhiệm xứng đáng”, Thiếu tướng Ngô Hoài Thu nhấn mạnh.

Khẳng định dấu ấn trong hội nhập quốc tế

Không chỉ trong nước, phụ nữ Công an Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Qua các diễn đàn và hoạt động hợp tác với các tổ chức, ví dụ như cơ quan Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, hình ảnh người phụ nữ CAND ngày càng được ghi nhận rõ nét.

Theo Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, điểm nổi bật chính là sự hội tụ của “ba yếu tố: bản lĩnh, chuyên nghiệp và nhân văn”.

Phụ nữ Công an Việt Nam đã thể hiện năng lực trong nhiều lĩnh vực đặc thù, từ đấu tranh phòng, chống tội phạm đến tham mưu chiến lược, đối ngoại và hợp tác quốc tế. Nhiều cán bộ nữ đã tham gia các chương trình đào tạo, làm việc và trao đổi kinh nghiệm tại Thụy Sĩ, Hoa Kỳ, Anh, Hàn Quốc… Qua đó, từng bước nâng cao năng lực và khẳng định vị thế trong môi trường đa quốc gia.

Theo Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, trong tiến trình hội nhập, phụ nữ CAND không chỉ là người thực hiện nhiệm vụ, mà còn là cầu nối góp phần lan tỏa hình ảnh một lực lượng Công an Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp và trách nhiệm.

Vai trò nữ lãnh đạo và bài toán phát triển bền vững

Sự phát triển của phụ nữ trong CAND cũng gắn liền với vai trò ngày càng rõ nét của đội ngũ nữ lãnh đạo. Điểm khác biệt hiện nay không phải là “trước đây chưa tốt”, mà là phụ nữ ngày càng có điều kiện và cơ hội tham gia sâu hơn vào các vị trí lãnh đạo, chỉ huy.

Phát huy vai trò phụ nữ Công an nhân dân trong kỷ nguyên mới

Trong môi trường lực lượng vũ trang, kỷ luật luôn là nền tảng. Tuy nhiên, trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, yếu tố con người ngày càng có ý nghĩa quyết định.

“Nữ lãnh đạo thường có lợi thế trong việc nắm bắt tâm lý, tạo sự đồng thuận và gắn kết. Sự mềm dẻo, nhân văn không phải là sự ‘nới lỏng kỷ luật’, mà là cách để kỷ luật được thực thi một cách hiệu quả, bền vững hơn”, bà Thu chia sẻ.

Thực tiễn cho thấy, khi cán bộ được tin tưởng, được chia sẻ và được tạo điều kiện phát huy năng lực, thì tính tự giác, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công việc sẽ được nâng lên rõ rệt. Không chỉ dừng ở việc khẳng định năng lực cá nhân, yêu cầu đặt ra đối với người lãnh đạo là phải xây dựng đội ngũ kế cận.

Theo Thiếu tướng Ngô Hoài Thu: “Người lãnh đạo không chỉ làm tốt công việc của mình, mà phải có trách nhiệm phát triển đội ngũ. Đường băng cho thế hệ kế cận không phải được tạo ra bằng lời nói, mà bằng môi trường làm việc thực chất - nơi mỗi cán bộ được giao việc, được thử thách, được tin tưởng và được uốn nắn kịp thời. Một tổ chức mạnh không phải vì có một vài cá nhân xuất sắc, mà vì có một đội ngũ đủ năng lực để tiếp nối và phát triển”.

Lan tỏa giá trị từ những điều giản dị

Từ thực tiễn công tác, Thiếu tướng Ngô Hoài Thu cho rằng, sự lan tỏa không đến từ những điều lớn lao, mà bắt đầu từ những việc rất cụ thể, rất đời thường.

Đó có thể là việc duy trì Câu lạc bộ Tiếng Anh online để tự học và kết nối; là nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác Hội nhằm giảm áp lực hành chính; hay những phong trào như “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” gắn với việc viết nhật ký mỗi ngày để mỗi cán bộ tự hoàn thiện bản thân.

Đặc biệt, các hoạt động mang tính nhân văn như “Mẹ đỡ đầu”, “Mái ấm tình thương”, “Ngân hàng máu sống”, “Gian hàng 0 đồng” … đã góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

“Những việc làm tuy chưa có giá trị lớn về vật chất, nhưng kết nối con người với con người bằng sự sẻ chia chân thành”, bà Thủ chia sẻ.

Gửi gắm tới thế hệ cán bộ nữ trẻ, Thiếu tướng Ngô Hoài Thu nhấn mạnh: “Hãy bắt đầu từ những việc rất nhỏ, nhưng làm bằng sự nghiêm túc và trách nhiệm; đừng tự giới hạn mình, và đừng chờ cơ hội - hãy tạo ra giá trị từ chính công việc hàng ngày”.

Những chuyển động tích cực của phụ nữ trong lực lượng CAND hôm nay không chỉ góp phần khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ, mà còn trở thành động lực quan trọng trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.