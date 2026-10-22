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ĐBQH: Nhà ở cho thuê giá phải chăng thì người dân không nhất thiết mua nhà

Thứ Năm, 14:46, 22/10/2026
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VOV.VN - Dẫn chứng ở nhiều quốc gia, nhà ở cho thuê chiếm đến 50% tổng số nhà ở, có ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng khi nhà ở cho thuê đảm bảo ổn định, giá cả phải chăng thì người dân không nhất thiết phải mua nhà. 

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, sáng nay (22/10), đại biểu Quốc hội thảo luận ở Tổ về Luật Nhà ở (sửa đổi).

Nên tăng cường nhà ở cho thuê

Góp ý về vấn đề nhà ở cho thuê trong Luật Nhà ở (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Trung Kiên (Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai) cho rằng, trong thời gian tới phải tăng cường nhà ở cho thuê. Ở nhiều quốc gia, nhà ở cho thuê chiếm đến 50% tổng số nhà ở. Khi nhà ở cho thuê đảm bảo ổn định, giá cả vừa phải chăng thì người dân không nhất thiết phải mua nhà. 

Dbqh nha o cho thue gia phai chang thi nguoi dan khong nhat thiet mua nha hinh anh 1
Đại biểu Nguyễn Trung Kiên (Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai). Ảnh: quochoi.vn

“Nhà ở cho thuê 50 năm, 70 năm thì không việc gì phải đi mua nhà mà người dân có thể lấy tiền đó đi đầu tư kinh doanh, sản xuất, phát triển kinh tế xã hội. Phát triển nhà ở cho thuê là một chủ trương lớn cần tăng cường”, đại biểu Nguyễn Trung Kiên kiến nghị.

Bên cạnh đó, việc bố trí quỹ đất cho nhà ở cho thuê cần căn cứ vào quy mô dân số tại từng địa phương, số nhà ở cho thuê phục vụ gần 10 triệu dân ở Hà Nội khác với những địa phương khác dân số ít, diện tích rộng.

Đặc biệt cần chú trọng phân bổ quỹ đất cho nhà ở cho thuê tại các khu công nghiệp, khuyến khích các chủ đầu tư trong chính khu công nghiệp xây dựng nhà cho thuê phục vụ công nhân. Đại biểu cho rằng nếu phát triển nhà ở cho thuê ở các khu công nghiệp, trường đại học, cũng sẽ góp phần giảm tải áp lực cho giao thông, hạn chế tắc đường.

Nhà ở xã hội nếu ở quá xa nơi làm việc thì chi phí sống chưa chắc đã thấp

Theo đại biểu Tạ Thị Yên (Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh), bố trí quỹ đất cho nhà ở xã hội cũng phải tính đến việc đi lại, việc làm và hạ tầng. Một căn nhà có giá thấp nhưng nằm quá xa nơi làm việc, mỗi ngày người lao động phải mất rất nhiều thời gian và chi phí đi lại thì chưa chắc tổng chi phí sống đã thấp.

Bên cạnh đó, nếu dự án được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất vì mục tiêu phát triển nhà ở cho thuê thì cần quy định một thời gian tối thiểu phải giữ đúng công năng đó. Nếu sau này chuyển sang bán hoặc chuyển sang mục đích khác thì phần ưu đãi đã được hưởng cũng phải được xử lý lại cho phù hợp.

Dbqh nha o cho thue gia phai chang thi nguoi dan khong nhat thiet mua nha hinh anh 2
Đại biểu Tạ Thị Yên phát biểu thảo luận tổ tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Cũng theo đại biểu, phần nhà thương mại được phép bán trong dự án cũng nên có một giới hạn hợp lý. Nếu không, chính sách ban đầu nhằm tạo nhà cho thuê nhưng cuối cùng lại có thể nghiêng nhiều sang nhà để bán.

Đặc biệt, với nhà ở xã hội, đại biểu Tạ Thị Yên nhấn mạnh cần tính đến việc giữ được tính chất nhà ở xã hội lâu dài hơn. Điều 68 cho phép sau 5 năm bán lại cho người thuộc đối tượng được mua nhà ở xã hội, nhưng chưa quy định rõ giới hạn về giá.

Đại biểu băn khoăn nếu một căn nhà được hưởng rất nhiều ưu đãi của Nhà nước, sau một thời gian lại dần trở về hoàn toàn theo giá thị trường, thì phần ưu đãi ban đầu cuối cùng chủ yếu có lợi cho người mua đầu tiên.

Do đó, đại biểu đề nghị nghiên cứu cơ chế để khi nhà ở xã hội được chuyển nhượng lại thì phần ưu đãi của Nhà nước vẫn được bảo toàn ở mức hợp lý, tránh tình trạng sau một thời gian ngắn toàn bộ giá trị ưu đãi chuyển hết thành khoản chênh lệch của người mua đầu tiên.

“Mục tiêu cuối cùng là ưu đãi của Nhà nước phải tạo ra được nguồn nhà ở có giá hợp lý trong thời gian dài, chứ không chỉ hỗ trợ cho một lần mua bán đầu tiên”, theo nữ đại biểu.

Nguyễn Trang/VOV.VN
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