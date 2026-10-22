Hôm nay (22/10), Quốc hội thảo luận về việc sửa đổi Luật Đất đai, Luật Nhà ở
VOV.VN - Hôm nay (23/10), Quốc hội dành cả ngày làm việc để thảo luận về 3 dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).
Buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).
Bộ trưởng Bộ Xây dựng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về 2 dự án Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về 2 dự án Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).
Từ 9h sáng, Quốc hội thảo luận ở Tổ về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).