ĐBSCL tăng cường đào tạo cán bộ cấp xã sau hợp nhất, sáp nhập

Chiều 12/9, tại phường Bạc Liêu, Học viện Chính trị khu vực IV thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề “Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã sau hợp nhất, sáp nhập - Sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng của các Trường Chính trị khu vực đồng bằng sông Cửu Long hiện nay”. Hội thảo có sự tham dự của hơn 140 đại biểu gồm lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực IV, lãnh đạo tỉnh Cà Mau; đại diện các Tỉnh ủy, Thành ủy, cơ quan tham mưu về tổ chức, tuyên giáo, nội vụ; lãnh đạo, giảng viên các Trường chính trị; các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ quản lý…

Quang cảnh Hội thảo

Phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo, PGS-TS Hoàng Anh, Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp đã tạo ra một không gian quản trị mới. Nhưng không gian mới chỉ thực sự trở thành động lực phát triển khi được vận hành bởi đội ngũ cán bộ có năng lực tương xứng. Vì vậy, xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã và đổi mới đào tạo, bồi dưỡng là hai mặt gắn bó hữu cơ của cùng một nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị và phục vụ nhân dân từ cơ sở.

Ban Tổ chức kỳ vọng Hội thảo không chỉ dừng ở việc nhận diện khó khăn mà hướng tới các luận cứ và khuyến nghị có khả năng ứng dụng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã đúng người, đúng việc, có bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ, tư duy phát triển, năng lực số, năng lực tổ chức thực hiện và khả năng thích ứng với đặc thù từng địa bàn; đồng thời thúc đẩy các trường chính trị đổi mới mạnh mẽ để đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở.

Các đồng chí chủ trì Hội thảo

PGS-TS Hoàng Anh cho biết: “Với tinh thần khoa học, dân chủ, khách quan, trách nhiệm, đổi mới, Ban Tổ chức Hội thảo tin tưởng rằng các ý kiến tại Hội thảo sẽ cung cấp thêm những luận cứ có giá trị, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã vùng Đồng bằng sông Cửu Long ngang tầm nhiệm vụ; đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò của hệ thống trường chính trị trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng và của toàn hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”.

Theo đó, Kỷ yếu Hội thảo đã tập hợp hơn 80 tham luận, kết cấu thành 5 phần, bao quát từ cơ sở lý luận, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; thực tiễn xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã sau hợp nhất, sáp nhập; năng lực, chất lượng đội ngũ gắn với đặc thù vùng; sứ mệnh của các Trường chính trị; đến giải pháp và định hướng trong giai đoạn mới. Nhiều tham luận tập trung vào những vấn đề thiết thực như bố trí, sử dụng, đánh giá cán bộ; đoàn kết nội bộ, tâm lý thích ứng; quản lý địa bàn rộng, đất đai, tài chính công, dân tộc, tôn giáo; năng lực số, kỹ năng xử lý tình huống; phát triển bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu…

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thủy, xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ không chỉ là yêu cầu của công tác cán bộ, mà là điều kiện quyết định để chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt và tạo ra những chuyển biến thực chất trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thủy phát biểu tại Hội thảo

Trong giai đoạn mới, trường chính trị không chỉ là nơi đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và kiến thức quản lý nhà nước, mà cần thực sự trở thành trung tâm phát triển năng lực cán bộ, trung tâm nghiên cứu và tổng hợp thực tiễn, trung tâm kết nối tri thức giữa Trung ương với địa phương, giữa nhà khoa học với người trực tiếp thực thi công vụ.

Ông Hồ Thanh Thủy cho hay: “Chúng tôi kỳ vọng các trường chính trị trong khu vực sẽ tăng cường phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm, học liệu, dữ liệu và những tình huống thực tiễn; xây dựng các chương trình bồi dưỡng linh hoạt, thiết thực; tăng cường phương pháp mô phỏng, xử lý tình huống, thảo luận, thực hành và tổng kết kinh nghiệm từ chính ở cơ sở. Đặc biệt, cần hình thành mối liên kết chặt chẽ hơn nữa giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, tư vấn chính sách để những vấn đề phát sinh từ cơ sở trở thành chất liệu cho nghiên cứu, nghiên cứu trở thành tri thức phục vụ đào tạo và đào tạo trở lại phục vụ trực tiếp cho công việc của cán bộ”.