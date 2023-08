Đề án 06 - bước chuyển trong cải cách thủ tục hành chính

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định 1 trong 3 đột phá chiến lược đó là chú trọng phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số. Cụ thể hóa Nghị quyết, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06).

Cán bộ Công an đến tận nhà cấp Căn cước công dân cho người già.

Trong đó, Đề án 06 xác định rõ đối tượng phục vụ là người dân và doanh nghiệp. Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức. Kinh tế số đã chiếm tỷ trọng cao của nhiều ngành và địa phương. Đặc biệt dữ liệu Quốc gia về dân cư đã được kết nối rộng rãi có ý nghĩa quan trọng, mang lại nhiều cải cách đột phá, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội, người dân rất dễ để nhận thấy những bảng thông báo về việc bệnh viện triển khai tiếp đón bện nhân đến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng thẻ căn cước công dân gắn chip, hoặc ứng dụng VneID được để ngay từ cửa ra vào.

Theo đó, người dân đến khám, chữa bệnh không cần mang theo thẻ Bảo hiểm xã hội, chỉ cần sử dụng duy nhất thẻ Căn cước công dân gắn chip. Bởi thông tin cá nhân và số thẻ Bảo hiểm Y tế của công dân đã được tích hợp đồng bộ trên Căn cước công dân và chỉ cần quét mã QR, nên có thể đăng kí khám chữa bệnh thành công. Chính việc sử dụng Căn cước công dân gắn chíp thay thẻ bảo hiểm y tế đã giúp người dân làm thủ tục nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Anh Nguyễn Mạnh Hùng đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang chia sẻ: “Trước đây đi khám là phải mang theo bảo hiểm y tế. Từ khi có thẻ căn cước gắn chip mình đi đâu mình cầm theo thẻ căn cước gắn chịp nó sẽ thuận tiện, thuận lợi cho mình trong việc việc khám, chữa bệnh. Thủ tục sẽ bớt rườm rà”

Nhiều tiện ích mang lại từ việc khám chữa bệnh bằng thẻ CCCD gắn chip.

Ông Nguyễn Hoàng Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghê thông tin, Bảo Hiểm xã hội Việt Nam cho biết: Đề án 06 là đề án quan trọng trong việc thực hiện chuyển đổi số, tạo ra nhiều tiện ích, dịch vụ, mang lại lợi ích thiết thực, phục vụ người dân, doanh nghiệp hiệu quả hơn.

Riêng đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến nay đã xác thực hơn 83 triệu thông tin nhân khẩu trong cơ sở dữ liệu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời chia sẻ, cung cấp hơn 107 triệu bản ghi thông tin về bảo hiểm y tế với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đây là tiền đề quan trọng để các cơ quan chức năng chuẩn hóa dữ liệu phục vụ cho việc quản lý, cải cách, liên thông các thủ tục hành chính, cắt giảm giấy tờ công dân:

Theo ông Nguyễn Hoàng Phương, từ khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hình thành thì ngay lập tức Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhận được sự phối hợp rất tốt từ phía ngành công an để triển khai việc tích hợp chia sẻ dữ liệu. Ngành bảo hiểm xã hội một năm trung bình có khoảng 300 triệu lượt dịch vụ công điện tử, trong đó, gần 200 triệu lượt khám chữa bệnh. Nếu một nửa trong số đó thực hiện môi trường điện tử thông qua tài khoản định danh, hay triển khai điện tử sẽ tiết kiệm cho người dân về chi phí đi lại, chi phí thủ thủ tục hành chính. Về chi phí của cơ quan nhà nước cũng như tạo sự tiện lợi và minh bạch và đảm bảo thời gian thực hiện sẽ ngắn hơn rất nhiều.

Lực lượng Công an hỗ trợ người dân làm hộ chiếu điện tử.

Đặc biệt việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào thực hiện các dịch vụ công quốc gia đã, đang là bước đột phá mạnh mẽ khi hàng loạt các dịch vụ trước đây phải đi lại trực tiếp thực hiện như làm hộ chiếu điện tử, bằng lái xe, kê khai thuế, đăng ký điện…nay được cung cấp theo phương thức điện tử đã mang lại hiệu quả thiết thực như: giúp người dân/khách hàng thuận tiện, tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại; không phải in ấn, bảo quản, lưu trữ tài liệu giấy.

Ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, nhờ kết nối, tích hợp dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu Dân cư, nên EVN không phải in ấn, bảo quản, lưu trữ tài liệu giấy với số lượng gần 20 triệu trang hồ sơ/năm. Giá trị tiết kiệm quy đổi khoảng 30 tỷ đồng mỗi năm chỉ riêng tiền photo.

Ông Võ Quang Lâm khẳng định, đây là một bước tiến rất dài trong quá trình cung cấp các dịch vụ điện lực, tạo tiện ích, tạo sự thông thoáng và đặc biệt tiết kiệm cho người dân và doanh nghiệp rất nhiều chi phí về thời gian, công sức để có thể có một hợp đồng mua bán điện trong thời gian sớm nhất. Ngoài việc kết nối với các địa phương để tạo tiện ích cho người dân có thể sử dụng cổng dịch vụ công quốc gia, chúng tôi còn kết nối với các đối tác là ngân hàng, các tổ chức trung gian, các đơn vị khác để có thể là liên kết các nền tảng này và tạo ra một tiện ích cho khách hàng.

Đây chỉ là hai trong rất nhiều tiện ích mà Đề án 06 đem lại cho người dân và doanh nghiệp. Để có được kết quả này đó là sự quyết tâm cao của Chính phủ thành lập tổ công tác triển khai Đề án từ Trung ương đến cấp tỉnh, huyện, xã, thôn; xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra các đơn vị thực hiện triển khai Đề án 06, đóng vai trò quan trọng là Bộ Công an đã luôn bảo đảm duy trì dữ liệu dân cư luôn “đúng, đủ, sạch, sống”. Đây cũng là tài nguyên quan trọng nhất, có ý nghĩa quyết định hiệu quả đối với Đề án 06.

Hiện, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối với 13 bộ, ngành, 1 doanh nghiệp Nhà nước, 3 doanh nghiệp viễn thông và 63 địa phương để xác thực, làm sạch dữ liệu cho các đơn vị và làm giàu dữ liệu dân cư với hơn 1 tỷ lượt tra cứu, khai thác thông tin phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Hướng dẫn quán lý lưu trú.

Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an cho biết, thực hiện Đề án 06, các bộ, ban, ngành cũng phải tạo dựng được những bộ dữ liệu chuyên ngành để kết nối vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Các đơn vị đều phải có hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu về an ninh an toàn bảo mật, từ đó mới triển khai được đến với người dân. Tạo dựng được kết nối liên thông sẽ tạo dựng được môi trường phát triển về kinh tế, xã hội.

Tính đến tháng 6 năm nay, đã có hơn 212 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái xử lý trên cổng dịch vụ công quốc gia, trong đó có hơn 18 triệu hồ sơ trực tuyến. Đối với 25 dịch vụ công thiết yếu thực hiện trên môi trường điện tử có nhiều dịch vụ công tỷ lệ trực tuyến cao như thông báo lưu trú đạt 99,9%; Đăng ký thường trú đạt gần 90%.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ Trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 của Chính phủ chủ cho biết: Việc triển khai Đề án nhằm triển khai 3 đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng một cách thiết thực, hiệu quả, gồm thể chế, hạ tầng, nhân lực, trong đó có thể chế số, hạ tầng số và nhân lực số; đẩy mạnh công cuộc đổi mới trên cơ sở lấy người dân là trung tâm, là động lực, là mục tiêu và là chủ thể của sự phát triển.

Đại tướng Tô Lâm khẳng định, với vai trò thường trực Tổ công tác Chính phủ về triển khai Đề án 06, Bộ Công an tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án 06 xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở với quyết tâm chính trị cao nhất, quyết tâm hoàn thành tất cả các nhiệm vụ đề ra; Tiếp tục tham mưu hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc triển khai các nội dung của Đề án 06, nhất là đối với những nội dung mới chưa có tiền lệ; Nâng cao hiệu quả thực hiện các dịch vụ công trực tuyến tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Sổ tay hướng dẫn thực hiên VNeID

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định chuyển đổi số là một trong 3 trụ cột phát triển nhanh, phát triển bền vững, và là khâu đột phá. Tại Hội nghị, Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số Quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, phải xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu, đòi hỏi khách quan và được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, cần được tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa, vượt qua rào cản, khó khăn, thách thức, tạo đột phá hơn nữa với quan điểm toàn dân, toàn diện, tổng thể, không để ai bị bỏ lại phía sau nhưng phải có ưu tiên. Trong đó, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, làm mục tiêu, động lực, nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp:

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ, Đề án 06 là một nhiệm vụ rất quan trọng vì vậy cần huy động mọi nguồn lực, sự tham gia của cả hệ thống chính trị, người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể; Đẩy mạnh triển khai một số cơ chế thí điểm, thử nghiệm quan trọng để mở rộng trong thời gian tới. Tinh thần là phải quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, tạo bước đột phá mạnh mẽ trong thực hiện chuyển đổi số quốc gia và triển khai Đề án 06.

Nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII đã qua, chuyển đổi số quốc gia đã và đang tạo sự bứt phá mạnh mẽ với “3 thế chân kiềng”, là Chính phủ số - Kinh tế số - Xã hội số. Trong đó, việc xây dựng, triển khai thành công Đề án 06 là tiền đề quan trọng để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII đã đặt ra. Sau nửa chặng đường, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức khi thực hiện Đề án 06, nhưng với sự tích cực vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp, việc triển khai thực hiện Đề án 06 sẽ tiếp tục là động lực quạn trọng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội.