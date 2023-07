Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị giải quyết các "điểm nghẽn" trong thực hiện Đề án 06

Ngày 26/7 tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết thực hiện Đề án 06 trong lực lượng Công an nhân dân 6 tháng đầu năm 2023. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo Đề án 06 của Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Từ đầu năm đến nay, Bộ Công an đã hoàn thành việc bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú đối với 28 thủ tục hành chính khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú không còn giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng thời đã hoàn thành cung cấp 224/224 dịch vụ công theo Quyết định 430 ngày 26/1/2023 trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, đạt tỷ lệ 100%. Đã tiếp nhận, giải quyết gân 27 triệu hồ sơ, trong đó hơn 19 triệu hồ sơ trực tuyến. Bộ Công an đã cấp trên 83 triệu thẻ Căn cước công dân gắn chip. Công an các địa phương đã nỗ lực hoàn thành cấp 100% Căn cước công dân cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn. Thu nhận và phê duyệt gần 53 triệu hồ sơ cấp định danh điện tử, trong đó kích hoạt gần 32 triệu tài khoản. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối 15 bộ, ngành, 4 doanh nghiệp và 63 địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, lực lượng Công an tiên phong gương mẫu đi đầu, trong triển khai Đề án 06, chuyển đổi số quốc gia, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương tinh thần quyết liệt triển khai Đề án 06 của Công an các đơn vị, địa phương, đặc biệt vai trò quan trọng của lực lượng Công an xã trên toàn quốc.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết thực hiện Đề án 06 trong lực lượng CAND.

Chỉ ra những nguyên nhân, tồn tại, “điểm nghẽn” cả chủ quan và khách quan trong triển khai Đề án 06, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Vai trò của người đứng đầu Công an các đơn vị, địa phương là vô cùng quan trọng. Ở đâu người đứng đầu vào cuộc quyết liệt sẽ mang lại hiệu quả cao và ngược lại. Chính vì vậy, Giám đốc Công an các địa phương phải nắm, hiểu rõ, nhiệm vụ cốt lõi trong Đề án 06 để thực hiện. Đề cập đến việc phát triển những ứng dụng, tiện ích xoay quanh dịch vụ công trực tuyến của lực lượng CAND, Bộ trưởng Tô Lâm giao Giám đốc Công an các địa phương tìm hiểu, báo cáo rõ nguyên nhân, biện pháp giải quyết những “điểm nghẽn”; đồng thời chủ động, sáng tạo trong xây dựng, phát triển những dịch vụ, hệ sinh thái xoay quanh Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tài khoản định danh điện tử để phục vụ nhân dân, xã hội...

Bộ trưởng Tô Lâm cũng lưu ý Giám đốc Công an các địa phương cần chủ động làm việc với Ban quản lý những khu công nghiệp để thực hiện đảm bảo dữ liệu liên quan đến công nhân, người lao động với mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. Các cục nghiệp vụ theo chức năng nhiệm vụ tiếp tục chủ động hỗ trợ, hướng dẫn Công an các địa phương để triển khai hiệu quả Đề án 06.

Đề cập đến những dịch vụ công trực tuyến, Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu các cục chức năng, Công an các địa phương nâng cấp, hoàn thiện những hệ thống, cơ sở, phần mềm có liên quan đến triển khai, thực hiện dịch vụ công nhằm phục vụ hiệu quả hơn nữa người dân, doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện những giải pháp nhằm thúc đẩy, nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; khai thác cũng như tích hợp những dịch vụ công của các bộ, ngành trong ứng dụng VNeID để người dân, doanh nghiệp sử dụng mạnh mẽ, tối đa../.