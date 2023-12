Đề nghị đánh giá kỹ việc bổ sung “dao có tính sát thương cao” là vũ khí

Thứ trưởng Bộ Công an: Chủ động phòng ngừa tội phạm dịp Tết

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ cho biết, lực lượng công an sẵn sàng phối hợp và đã chủ động có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.