"Đề nghị TP.HCM tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, áp dụng cơ chế đánh giá bằng KPI"

Báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và đoàn công tác của Chính phủ tại buổi làm việc về tình hình thực hiện đầu tư công, tăng trưởng kinh tế và các dự án trọng điểm của TP.HCM chiều 6/7, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết, tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm của Thành phố ước đạt 8,55%, mức cao nhất trong khoảng 10 năm qua.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với TPHCM - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Để hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, trong 6 tháng cuối năm, UBND TP.HCM xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời và hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Thành phố tập trung toàn lực cho công tác giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn năm 2026. Đây vừa là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, vừa là động lực trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng, do đó cần được chỉ đạo quyết liệt, gắn trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị và từng dự án. Cùng với đó, Thành phố quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, trong đó quý III đạt 11% và quý IV đạt 11,8%.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã nêu 5 kiến nghị với Chính phủ và các bộ, ngành.

Về phát triển hạ tầng năng lượng, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, hiện Thành phố tiêu thụ khoảng 58 tỷ kWh điện, với phụ tải cực đại khoảng 9.471 MW, trong đó nguồn cung tại chỗ chỉ đáp ứng khoảng 47%, còn lại phụ thuộc vào các địa phương lân cận. Dự báo đến năm 2030, sản lượng tiêu thụ đạt 93,972 tỷ kWh, phụ tải đạt khoảng 16.103 MW, Thành phố cần bổ sung khoảng 6.000 MW công suất.

Để bảo đảm an ninh năng lượng phục vụ mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số trong giai đoạn tới, Thành phố kiến nghị bổ sung Quy hoạch điện VIII theo hướng tăng thêm khoảng 6.000 MW công suất và bổ sung các dự án điện gió ngoài khơi cho Thành phố và cho phép áp dụng cơ chế đặc thù để đầu tư hạ tầng và khu dự trữ năng lượng; nghiên cứu hình thành Trung tâm dự trữ năng lượng tại xã Long Sơn, gồm các hạng mục như lọc hóa dầu, kho chứa LNG, LPG, điện khí...

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được báo cáo tại cuộc làm việc - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Thứ hai, thành phố đề nghị tiếp tục triển khai chủ trương cho phép rà soát, xử lý và khai thác hiệu quả các cơ sở nhà, đất do các cơ quan Trung ương quản lý trên địa bàn nhưng sử dụng chưa hiệu quả, lãng phí hoặc không đúng mục đích, nhằm phục vụ phát triển hạ tầng, nhà ở xã hội và tạo nguồn lực đầu tư.

Thứ ba, thành phố kiến nghị xem xét, chấp thuận chủ trương cho phép sử dụng cát biển làm vật liệu san lấp cho các dự án khu công nghiệp, trên cơ sở các giải pháp kỹ thuật do chủ dự án đề xuất, bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường và pháp luật liên quan.

Thứ tư, thành phố đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, bố trí hỗ trợ 10.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương để phục vụ công tác ứng phó biến đổi khí hậu và xử lý ô nhiễm môi trường.

Thứ năm, thành phố kiến nghị xem xét, chấp thuận chủ trương cho phép nghiên cứu, xây dựng Đề án thành lập đặc khu kinh tế biển trên cơ sở không gian phát triển khu vực Cần Giờ - Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là khu vực có nhiều tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, cảng biển nước sâu, quỹ đất phát triển và kết nối hạ tầng chiến lược, được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới, mang tính đột phá của Thành phố và vùng phía Nam.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, áp dụng cơ chế đánh giá bằng KPI

Kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu TP.HCM tập trung thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hai con số, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công; đồng thời nhấn mạnh tinh thần trao đổi thẳng thắn, đi thẳng vào những vấn đề thành phố đang đặt ra để tìm giải pháp cụ thể.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá kết quả phát triển của thành phố trong 6 tháng đầu năm, trong đó GRDP tăng 8,55%, mức cao nhất trong 10 năm qua, là kết quả rất đáng ghi nhận trong bối cảnh hiện nay. Các chỉ tiêu ngân sách cơ bản bám sát dự toán. Vấn đề đặt ra hiện nay là chuyển hóa các chỉ tiêu thành động lực tăng trưởng thực chất trong các lĩnh vực dịch vụ và kinh tế.

Về mục tiêu tăng trưởng, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu Thành phố phải đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên trong quý III và quý IV, qua đó bảo đảm mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm trên 10%, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP chung của cả nước. Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý thành phố cần tiếp tục phát huy vai trò động lực của tiêu dùng và dịch vụ trong cơ cấu tăng trưởng GRDP.

Để thực hiện mục tiêu này, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Thành phố tập trung triển khai đầy đủ các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và các nghị quyết mới được ban hành; đồng thời xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể đối với từng sở, ngành, lĩnh vực để bảo đảm hoàn thành mục tiêu đề ra.

Về đầu tư công, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nêu rõ tỷ lệ giải ngân của thành phố còn thấp, mới đạt 35,5%, trong khi mục tiêu theo kế hoạch là 65% trong 6 tháng. Một số dự án được giao kế hoạch vốn lớn nhưng tiến độ giải ngân còn rất thấp, trong đó có 16 dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 5% và 9 dự án chưa giải ngân. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số dự án còn chậm; đồng thời vẫn còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực hiện đầu tư công.

Đối với các dự án đầu tư công trọng điểm có tỷ lệ giải ngân thấp, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Thành phố có giải pháp cụ thể để tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ, qua đó vừa trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng, vừa tạo hiệu ứng lan tỏa, thu hút đầu tư tư nhân.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị thành phố tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, áp dụng cơ chế đánh giá bằng KPI gắn với mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân, đơn vị. "Việc đánh giá phải thực chất, thẳng thắn, không né tránh, nhằm khắc phục tình trạng trì trệ trong thực thi nhiệm vụ. Đồng thời, yêu cầu tất cả cán bộ, kể cả cấp sở, ngành và cơ sở, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm; những trường hợp né tránh, không thực hiện nhiệm vụ cần được xử lý rõ ràng", Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Liên quan đến các nội dung phối hợp giữa TP.HCM với các bộ, ngành, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện để hoàn thành các thủ tục, lộ trình theo yêu cầu.

Phó Thủ tướng Thường trực cơ bản đồng ý, thống nhất chủ trương triển khai đối với một số kiến nghị của TP.HCM về phát triển kho dự trữ năng lượng, sử dụng cát biển làm vật liệu san lấp, dự án điện gió ngoài khơi... Trong đó, các bộ Công Thương, Tài chính, Ngoại giao và các cơ quan liên quan phối hợp hỗ trợ thành phố tìm kiếm đối tác, thu hút nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư lớn, có công nghệ cao để thực hiện đề xuất hình thành Trung tâm dự trữ năng lượng tại xã Long Sơn.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Thành ủy, UBND TPHCM tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nghị quyết của Bộ Chính trị và Trung ương trong triển khai các mô hình phát triển mới; đồng thời yêu cầu các bộ, ngành và thành phố phối hợp đồng bộ, quyết liệt, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để thành phố hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng và phát triển đã đề ra.