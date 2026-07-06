Phó Thủ tướng: Sẽ tiếp tục ban hành nhiều chính sách mới tốt hơn cho người có công

Sáng 6/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Hưng - Tân Hưng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, được các Đội K70, K71, K73 tìm kiếm, cất bốc, quy tập và hồi hương về nước đợt 2, giai đoạn 25, mùa khô 2025 - 2026. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, dự buổi lễ.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và các đại biểu truy điệu hài cốt liệt sĩ - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Việc tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm thiêng liêng của Đảng, Nhà nước, quân đội và toàn xã hội đối với những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Trong nhiều năm qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, của Ban chỉ đạo 515 quốc gia, các bộ, ngành Trung ương và Ban chỉ đạo 515 Quân khu 7, sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh với Chính phủ, Quân đội Hoàng gia, chính quyền và nhân dân Vương quốc Campuchia, công tác tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ của tỉnh Tây Ninh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trong đợt 2 giai đoạn 25, mùa khô 2025 - 2026, các Đội K đã vượt qua muôn vàn khó khăn, kiên trì lần theo từng nguồn tin, ký ức để tìm đồng đội. Bằng ý chí, trách nhiệm, sau gần 2 tháng thực hiện nhiệm vụ, các Đội K đã tìm kiếm và quy tập được 173 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt được quy tập trong giai đoạn 25 này lên 511 hài cốt liệt sĩ. Đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập và hồi hương qua 25 giai đoạn là 9.183 hài cốt, trong đó có 282 hài cốt xác định được tên và địa chỉ.

Mỗi liệt sĩ được trở về với đất mẹ không chỉ giúp người thân nguôi ngoai nỗi đau, mà còn là sự tri ân sâu nặng, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và trách nhiệm của dân tộc Việt Nam đối với những người đã hiến dâng trọn đời cho Tổ quốc.

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả; sau đó dâng hương viếng các Anh hùng liệt sĩ.

Tại Lễ truy điệu, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng tuổi xuân, lòng yêu nước và cuộc đời mình vì độc lập dân tộc, hạnh phúc của Nhân dân và nghĩa vụ quốc tế cao cả. Đồng thời khẳng định công lao, sự hy sinh của các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam vì sự nghiệp cách mạng và tình hữu nghị giữa Việt Nam và Vương quốc Campuchia sẽ mãi được ghi nhớ.

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc và đoàn công tác Trung ương đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử quốc gia khu vực đồn Long Khốt, xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh.

Di tích lịch sử quốc gia khu vực Đồn Long Khốt là nơi ghi dấu những cống hiến, hy sinh to lớn của của Trung đoàn 174 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn 5, quân và dân địa phương giai đoạn 1972-1975 đã hy sinh anh dũng, đóng góp quan trọng vào giải phóng Khu 8, khai thông tuyến hành lang biên giới giữa Đông và Tây Nam Bộ, đánh tan cứ điểm quan trọng, "lá chắn thép" của địch, góp phần quan trọng vào thành công của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Đây cũng là nơi ghi dấu chiến công 43 ngày đêm bảo vệ biên giới Tây Nam Tổ quốc, góp phần bảo vệ độc lập chủ quyền lãnh thổ của bộ đội biên phòng và lực lượng vũ trang Long An năm 1978.

Hiện tại Di tích lịch sử quốc gia khu vực Đồn Long Khốt ghi danh 8.249 liệt sĩ.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và đoàn công tác trung ương đã thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Rành, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Minh ở xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh, nhân kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947/27/7/2026).

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và đoàn công tác Trung ương thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Rành - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm, chăm lo đối với người có công, các gia đình thương binh, liệt sĩ. Hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7, Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục ban hành nhiều chính sách mới tốt hơn, cùng nhiều công trình, hoạt động tri ân để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công và gia đình chính sách. Cùng với đó, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được đẩy mạnh, trong đó chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ để xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Phó Thủ tướng Thường trực bày tỏ sự trân trọng, biết ơn sâu sắc đối với các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, người có công với cách mạng, dù tuổi đã cao nhưng vẫn giữ vững tinh thần, nghị lực, luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, cùng tinh thần gương mẫu, tiếp tục là tấm gương cho con cháu, xã hội, đặc biệt thế hệ trẻ noi theo.