English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đề xuất đầu tư công đường Vành đai 5 Hà Nội, tổng mức đầu tư hơn 288.000 tỷ đồng

Thứ Năm, 10:42, 06/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính phủ trình Quốc hội chủ trương đầu tư Dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 288.000 tỷ đồng, đề xuất triển khai theo hình thức đầu tư công, phấn đấu hoàn thành toàn tuyến trước năm 2035.

Đề xuất đầu tư công tuyến Vành đai 5 dài gần 349 km

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng 6/8, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội

De xuat dau tu cong duong vanh dai 5 ha noi, tong muc dau tu hon 288.000 ty dong hinh anh 1
Toàn cảnh Phiên họp sáng 6/8.

Trình bày Tờ trình, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh việc sớm đầu tư Dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội là yêu cầu cấp thiết nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông chiến lược, mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường liên kết vùng.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, dự án có tổng chiều dài khoảng 349 km, đi qua địa bàn 7 địa phương. Tuyến chính được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cao tốc với quy mô 6 làn xe, tốc độ thiết kế từ 100-120 km/h; đường song hành có quy mô tối thiểu 2 làn xe, tốc độ thiết kế từ 60-80 km/h.

Về phương án thiết kế sơ bộ, hướng tuyến được nghiên cứu theo nguyên tắc phù hợp với quy hoạch, lựa chọn phương án ngắn nhất có thể, đồng thời hạn chế tối đa khối lượng giải phóng mặt bằng. Phương án tuyến đã nhận được sự thống nhất bằng văn bản của cả 7 địa phương có dự án đi qua.

Dự án sẽ đầu tư đồng bộ các nút giao liên thông, một số đoạn cầu cạn qua địa bàn tỉnh Ninh Bình và Phú Thọ, hệ thống giao thông thông minh, trung tâm quản lý điều hành giao thông cùng các trạm dừng nghỉ hiện đại.

Theo tính toán sơ bộ, tổng diện tích đất cần thu hồi khoảng 4.011 ha, kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 78.143 tỷ đồng.

Tổng mức đầu tư hơn 288.000 tỷ đồng, ưu tiên đầu tư đoạn phía Đông, đề xuất áp dụng 10 cơ chế chính sách đặc biệt

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết, Chính phủ đã nghiên cứu cả hai phương án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và đầu tư công. Tuy nhiên, kết quả đánh giá sơ bộ cho thấy phương án PPP hiện chưa bảo đảm tính khả thi về tài chính.

"Trên cơ sở phân tích các ưu, nhược điểm của từng hình thức đầu tư, Chính phủ đề xuất trước mắt triển khai dự án theo hình thức đầu tư công, sau khi hoàn thành sẽ tổ chức thu phí tương tự các dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Trong quá trình lập Báo cáo nghiên cứu khả thi sẽ tiếp tục nghiên cứu khả năng đầu tư theo phương thức PPP", Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết.

De xuat dau tu cong duong vanh dai 5 ha noi, tong muc dau tu hon 288.000 ty dong hinh anh 2
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày Tờ trình về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Theo Tờ trình, tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 288.268 tỷ đồng. Trong đó, phần tuyến chính cao tốc khoảng 215.192 tỷ đồng từ ngân sách trung ương; phần đường song hành khoảng 73.076 tỷ đồng do ngân sách địa phương bảo đảm.

Về phương án đầu tư, Chính phủ đề xuất chuẩn bị đầu tư toàn tuyến dài 349 km để tạo cơ sở huy động nguồn vốn. Trước mắt sẽ ưu tiên đầu tư khoảng 116 km tuyến cao tốc phía Đông, từ cầu Thái Hà đến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn - khu vực có nhu cầu vận tải lớn, nhiều dư địa phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ và logistics.

 Đối với hệ thống đường song hành, quy mô và thời điểm triển khai sẽ được xác định phù hợp với khả năng cân đối vốn của từng địa phương.

Theo kế hoạch, công tác chuẩn bị đầu tư được triển khai từ năm 2026, khởi công trong năm 2027, cơ bản hoàn thành đoạn đầu tư trước năm 2030. Các đoạn còn lại sẽ tiếp tục huy động nguồn lực để phấn đấu hoàn thành toàn tuyến trước năm 2035.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, Chính phủ đề xuất Quốc hội cho phép áp dụng 10 nhóm cơ chế, chính sách đặc biệt.

Trong đó có 8 chính sách đã từng được Quốc hội cho phép áp dụng tại các dự án quan trọng quốc gia như điều chỉnh chủ trương đầu tư, thẩm định khả năng cân đối vốn, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chỉ định thầu, điều chỉnh quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng rừng, khai thác giá trị tăng thêm từ khu vực dọc tuyến...

Bên cạnh đó, Chính phủ đề xuất bổ sung 2 chính sách mới gồm cơ chế bồi thường, hỗ trợ đối với doanh nghiệp bị thu hồi đất sản xuất và thẩm quyền quyết định chuyển đổi hình thức đầu tư.

Cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ tính khả thi về nguồn vốn

Trình bày Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết dự án đáp ứng tiêu chí dự án quan trọng quốc gia theo Luật Đầu tư công, hồ sơ cơ bản đáp ứng quy định pháp luật.

De xuat dau tu cong duong vanh dai 5 ha noi, tong muc dau tu hon 288.000 ty dong hinh anh 3
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày Báo cáo thẩm tra tại phiên họp

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, thống nhất số liệu giữa các tài liệu, làm rõ phạm vi thu hồi đất, số hộ bị ảnh hưởng, nhu cầu tái định cư cũng như các chính sách đối với nhóm đối tượng yếu thế.

Ủy ban Kinh tế và Tài chính cũng đề nghị tiếp tục làm rõ mối quan hệ giữa dự án với các công trình giao thông trọng điểm khác, đánh giá đầy đủ hiệu quả của mạng lưới giao thông liên vùng và xây dựng cơ chế phối hợp thống nhất giữa các địa phương trong quản lý quy hoạch, khai thác quỹ đất, đầu tư hạ tầng kết nối và vận hành toàn tuyến.

Về nguồn vốn, cơ quan thẩm tra đề nghị cập nhật lại suất vốn đầu tư, đơn giá, chi phí dự phòng và các yếu tố biến động giá nhằm bảo đảm sát thực tế, hạn chế điều chỉnh tổng mức đầu tư trong quá trình triển khai.

Đồng thời, Chính phủ cần làm rõ cơ cấu nguồn vốn, tiến độ bố trí vốn của ngân sách trung ương và ngân sách địa phương theo từng giai đoạn; bổ sung căn cứ chứng minh khả năng cân đối vốn cũng như văn bản cam kết của cả 7 địa phương có dự án đi qua đối với phần vốn đầu tư đường song hành và kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi, có ý kiến cho rằng nếu trong giai đoạn 2026-2030 chỉ cân đối được khoảng 59.700 tỷ đồng thì Chính phủ cần nghiên cứu đầu tư giai đoạn 1 của dự án phù hợp với khả năng nguồn lực để bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư công.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư, cơ quan thẩm tra đề nghị rà soát đầy đủ số liệu về đất đai, dân cư bị ảnh hưởng; chuẩn bị quỹ đất tái định cư; đồng thời có chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, ổn định sinh kế cho người dân.

Về nguồn vật liệu xây dựng, cần xây dựng phương án tổng thể về nhu cầu, nguồn cung, vận chuyển, khai thác hợp pháp và bảo vệ môi trường nhằm tránh tình trạng thiếu vật liệu hoặc phát sinh khai thác trái phép ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Ủy ban Kinh tế và Tài chính cũng đề nghị Chính phủ làm rõ cơ chế khai thác giá trị tăng thêm từ đất dọc tuyến, nguyên tắc phân chia nguồn thu giữa ngân sách trung ương và địa phương, cơ chế hoàn trả vốn cho dự án cũng như các giải pháp ngăn ngừa đầu cơ đất đai. Đồng thời, cần bổ sung đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, thời gian hoàn vốn, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công và những rủi ro có thể phát sinh nếu các dự án kết nối triển khai chậm.

Phi Long/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đường Vành đai 4 Hà Nội: Ưu tiên hoàn thành các cầu vượt sông phục vụ APEC 2027
Đường Vành đai 4 Hà Nội: Ưu tiên hoàn thành các cầu vượt sông phục vụ APEC 2027

VOV.VN - Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đang được đẩy nhanh tiến độ sau khi cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Theo kế hoạch, các cầu vượt sông Hồng và sông Đuống sẽ được thông xe kỹ thuật trước thời điểm diễn ra Hội nghị APEC 2027, góp phần bảo đảm kết nối giao thông khu vực.

Đường Vành đai 4 Hà Nội: Ưu tiên hoàn thành các cầu vượt sông phục vụ APEC 2027

Đường Vành đai 4 Hà Nội: Ưu tiên hoàn thành các cầu vượt sông phục vụ APEC 2027

VOV.VN - Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đang được đẩy nhanh tiến độ sau khi cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Theo kế hoạch, các cầu vượt sông Hồng và sông Đuống sẽ được thông xe kỹ thuật trước thời điểm diễn ra Hội nghị APEC 2027, góp phần bảo đảm kết nối giao thông khu vực.

Cận cảnh tuyến Vành đai 4 qua Hà Nội sau gần 3 năm thi công
Cận cảnh tuyến Vành đai 4 qua Hà Nội sau gần 3 năm thi công

VOV.VN - Sau gần 3 năm triển khai, dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô đoạn qua Hà Nội dài gần 60km đang dần thành hình với nhiều đoạn tuyến, cầu vượt và đường song hành đã hoàn thiện. Trên công trường, hàng nghìn kỹ sư, công nhân vẫn duy trì nhiều mũi thi công, phấn đấu hoàn thành dự án, đưa vào khai thác từ năm 2027.

Cận cảnh tuyến Vành đai 4 qua Hà Nội sau gần 3 năm thi công

Cận cảnh tuyến Vành đai 4 qua Hà Nội sau gần 3 năm thi công

VOV.VN - Sau gần 3 năm triển khai, dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô đoạn qua Hà Nội dài gần 60km đang dần thành hình với nhiều đoạn tuyến, cầu vượt và đường song hành đã hoàn thiện. Trên công trường, hàng nghìn kỹ sư, công nhân vẫn duy trì nhiều mũi thi công, phấn đấu hoàn thành dự án, đưa vào khai thác từ năm 2027.

Đề xuất đầu tư Vành đai 5 gần 288.300 tỷ đồng, cao tốc 6 làn xe qua 7 tỉnh, thành
Đề xuất đầu tư Vành đai 5 gần 288.300 tỷ đồng, cao tốc 6 làn xe qua 7 tỉnh, thành

VOV.VN - Chiều nay (16/7), tiếp tục phiên họp thứ 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Đề xuất đầu tư Vành đai 5 gần 288.300 tỷ đồng, cao tốc 6 làn xe qua 7 tỉnh, thành

Đề xuất đầu tư Vành đai 5 gần 288.300 tỷ đồng, cao tốc 6 làn xe qua 7 tỉnh, thành

VOV.VN - Chiều nay (16/7), tiếp tục phiên họp thứ 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội