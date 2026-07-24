Đường Vành đai 4 Hà Nội: Ưu tiên hoàn thành các cầu vượt sông phục vụ APEC 2027

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội vừa có báo cáo gửi Cục Đường bộ Việt Nam về tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, trong đó cho biết nhiều hạng mục đang được đẩy nhanh tiến độ để đáp ứng các mốc hoàn thành theo kế hoạch.

Dự án cầu Trần Hưng Đạo đang được các nhà thầu với đẩy nhanh tiến độ thi công.

Theo Ban Quản lý dự án, sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 56/2022/QH15 và Chính phủ ban hành Nghị quyết số 106/NQ-CP, các bộ, ngành và địa phương đã tích cực phối hợp triển khai, tạo điều kiện để dự án được thực hiện đồng bộ.

Đến nay, cả 7 dự án thành phần đã hoàn thành công tác lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. Các dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường song hành cũng đã hoàn tất thiết kế kỹ thuật, lập dự toán, lựa chọn nhà thầu và đang được triển khai thi công.

Đối với Dự án thành phần 3 thực hiện theo phương thức đối tác công - tư (PPP), UBND TP Hà Nội đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư. Ban Quản lý dự án đã hoàn tất đàm phán, ký kết hợp đồng BOT và khởi công dự án từ ngày 6/9/2025, hiện đang triển khai các hạng mục đầu tiên.

Ưu tiên hoàn thành các cầu vượt sông phục vụ APEC 2027

Về công tác giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý dự án cho biết ba địa phương gồm Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh đã cơ bản hoàn thành với tổng diện tích khoảng 1.426ha, đạt 100% theo kế hoạch.

Hiện chỉ còn một số vị trí liên quan đến hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi, nhà dân và các công trình cần di dời. Trong đó, Hà Nội đã bàn giao 57,52/58,12km mặt bằng, đạt gần 99%; Hưng Yên đạt hơn 91%; Bắc Ninh đạt trên 95%. Các địa phương đang phấn đấu hoàn thành toàn bộ phần mặt bằng còn lại trong tháng 7 và tháng 8/2026.

Song song với công tác giải phóng mặt bằng, các dự án xây dựng đường song hành cũng được đẩy nhanh nhằm bảo đảm mục tiêu hoàn thành trong năm 2026.

Theo báo cáo, đoạn tuyến qua Hà Nội đã thi công khoảng 38km trên tổng chiều dài 51,5km, đạt khoảng 74% khối lượng; giá trị sản lượng đạt gần 87% giá trị hợp đồng. Đoạn qua Hưng Yên đã hoàn thành khoảng 82% khối lượng thảm bê tông nhựa, trong khi đoạn qua Bắc Ninh đạt gần 49% giá trị hợp đồng.

Đẩy tiến độ Vành đai 4 Vùng Thủ đô, các cầu vượt sông dự kiến thông xe trước APEC 2027.

Đối với Dự án thành phần 3 theo hình thức BOT, Ban Quản lý dự án đang phối hợp với nhà đầu tư tập trung thi công các cầu Hồng Hà, Mễ Sở, Hoài Thượng cùng các đoạn tuyến ưu tiên để phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Theo kế hoạch, các cầu vượt sông Hồng và sông Đuống sẽ được thông xe kỹ thuật trước thời điểm diễn ra hội nghị.

Kiến nghị tháo gỡ khó khăn về vật liệu và nguồn vốn

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Quản lý dự án cho biết việc cung ứng vật liệu xây dựng vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Đối với các dự án đường song hành, nguồn vật liệu cơ bản đáp ứng nhu cầu thi công, tuy nhiên giá nhiên liệu và vật liệu xây dựng biến động tăng mạnh, trong khi Dự án thành phần 2.3 vẫn thiếu nguồn đất đắp.

Riêng Dự án thành phần 3 theo hình thức BOT có nhu cầu vật liệu rất lớn. Hiện UBND TP Hà Nội đang phối hợp với các địa phương và cơ quan chức năng hoàn thiện thủ tục cấp phép khai thác các mỏ đất, đá nhằm đáp ứng nhu cầu thi công.

Để tháo gỡ vướng mắc về nguồn vốn, UBND TP Hà Nội đã báo cáo Chính phủ, đề nghị cho phép điều chỉnh khoản 3 Điều 3 Nghị quyết số 56/2022/QH15 theo quy định của Luật Thủ đô năm 2024.

Theo Bộ Tài chính, việc sử dụng phần vốn ngân sách Trung ương còn dư, chưa giải ngân hết của Dự án thành phần 1.1 để hỗ trợ phần chi phí tăng thêm của Dự án thành phần 1.3 là cơ sở để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo các địa phương sớm hoàn thành phần diện tích giải phóng mặt bằng còn lại, đồng thời tháo gỡ các khó khăn về nguồn vật liệu và cơ chế vốn, bảo đảm Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô hoàn thành đúng tiến độ Quốc hội đã đề ra.

Dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội có chiều dài 113,52km. Trong đó, có 103,82km tuyến chính và 9,7km đoạn tuyến nối theo hướng cao tốc Nội Bài-Hạ Long. Điểm đầu tại Km3+695 đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai, điểm cuối Km40+500 đường cao tốc Nội Bài-Hạ Long. Đoạn trên thành phố Hà Nội dài 57,52km; đoạn tỉnh Hưng Yên dài 19,3km và tỉnh Bắc Ninh dài 35,7km. Dự án gồm 7 dự án thành phần, trong đó có 3 dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (gồm: 1.1. 1.2 và 1.3); ba dự án thành phần đầu tư xây dựng đường song hành (gồm: 2.1, 2.2 và 2.32) và một dự án thành phần 3: đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công-tư (PPP). Sơ bộ tổng mức đầu tư 7 dự án thành phần khoảng 85.813 tỷ đồng (trong đó, ngân sách Trung ương 28.173 tỷ đồng, ngân sách địa phương 28.193 tỷ đồng, vốn nhà đầu tư huy động 29.447 tỷ đồng).