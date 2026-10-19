Đề xuất quy định "giá trần" trong đấu giá để tránh đẩy giá bất động sản

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, hôm nay (19/10), Quốc hội thảo luận tại tổ về Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi).

Cần có "điểm dừng" đối với tài sản đặc biệt

Góp ý về dự thảo luật, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, ĐBQH Nguyễn Văn Quảng (Lâm Đồng) lưu ý, Chính phủ chưa đề cập đến đấu giá quyền khai thác khoáng sản và tài nguyên. Trong khi đó, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng giá vật liệu xây dựng tăng cao thời gian qua là do sự thao túng của các đối tượng, các doanh nghiệp trong quá trình tổ chức đấu giá các mỏ để khai thác làm vật liệu xây dựng.

ĐBQH Nguyễn Văn Quảng (Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng), Chánh án Toà án nhân dân tối cao

Do đó, đại biểu Nguyễn Văn Quảng đề nghị cần tiếp tục rà soát và phải giải quyết vấn đề đấu giá đối với khoáng sản, nhất là khoáng sản dùng làm vật liệu xây dựng. Một tài sản đang là tài nguyên của quốc gia do Nhà nước quản lý, chỉ thông qua một cuộc đấu giá lại chuyển sang quyền sở hữu của một người, một nhóm người hoặc một doanh nghiệp. Người ta có khai thác hay không khai thác, người ta tự quyết định giá khai thác ra bao nhiêu, và cuối cùng người dân lại phải chịu.

Đại biểu đề xuất, với một số loại tài sản cần hạn chế đưa ra tổ chức đấu giá ở những thời điểm nhất định, để giải quyết câu chuyện nêu trên.

Ngoài ra, bên cạnh giá khởi điểm, đại biểu Nguyễn Văn Quảng đề nghị bổ sung mức giá tối đa, tức là điểm dừng của cuộc đấu giá đối với một số tài sản đặc biệt như quyền sử dụng đất, tài sản công, bất động sản, không lấy theo mức giá cao nhất, tránh đẩy giá lên cao.

“Nếu không có điểm dừng mà cứ đẩy giá lên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động sản xuất và đầu tư khác, không chỉ đơn thuần là câu chuyện tăng thu ngân sách cho một địa phương”, đại biểu Nguyễn Văn Quảng lo ngại.

Bên cạnh đó, với Điều 23, dự thảo luật quy định, quy chế cuộc đấu giá do tổ chức hành nghề đấu giá ban hành, áp dụng cho từng cuộc đấu giá trước ngày niêm yết việc đấu giá tài sản.

Đại biểu Nguyễn Văn Quảng đặt câu hỏi, quy chế của một cuộc đấu giá tại sao lại giao cho tổ chức hành nghề đấu giá xây dựng? Trong khi đó, Điều 44 của luật cũ quy định rất cụ thể về các nội dung của quy chế cuộc đấu giá, tức là phải đưa vào luật để kiểm soát, không thể có tài sản lại giao hết cho tổ chức hành nghề tự quy định quy chế.

Đại biểu cũng lưu ý dự thảo luật thiếu bước trả giá và tham gia đấu giá. Thực tiễn, đã có sơ hở trong các bước trả giá, dẫn đến tình trạng người muốn trúng giá, nhất là trúng giá qua mạng, chỉ cần chờ đúng thời điểm chuẩn bị hết giờ đóng hệ thống mới trả giá chênh lên. Trong khi tất cả các bước trả giá trước đó không hề tham gia, mà chỉ chờ đến giây cuối cùng bấm giá. Đây cũng là sơ hở, cần phải có sự kiểm soát và điều chỉnh.

Yêu cầu bằng đại học với đấu giá viên là rào cản

Góp ý vào Điều 11 dự thảo Luật quy định về tiêu chuẩn đấu giá viên, đại biểu Phan Đức Hiếu (Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên) đề nghị bỏ yêu cầu người hành nghề phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên. Nếu cần thiết, chỉ nên quy định mức chuẩn tối thiểu là bằng trung cấp hoặc cao đẳng.

Đại biểu Phan Đức Hiếu (Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên)

Lý giải cho đề xuất này, đại biểu cho biết, hiện nay pháp luật đã "khóa chặt" quy trình đào tạo nghề đấu giá học viên phải trải qua một khóa đào tạo chuyên ngành, 6 tháng tập sự và thi cấp chứng chỉ hành nghề. Các vòng lọc này đã hoàn toàn đủ cơ sở để kiểm soát chất lượng đầu ra của đấu giá viên.

"Bằng tốt nghiệp đại học này không giúp ích gì nhiều cho đấu giá viên. Việc yêu cầu bằng đại học ở đây không liên quan gì đến chuyên môn đấu giá, mà vô hình trung lại trở thành một rào cản," đại biểu nhấn mạnh.

Đại biểu Phan Đức Hiếu cũng thẳng thắn phân tích, tư duy "luật hóa" bằng đại học đang tước đi cơ hội nghề nghiệp của rất nhiều người có năng lực thực sự nhưng chỉ theo học các hệ đào tạo nghề hoặc cao đẳng.

Đại biểu Phan Đức Hiếu nói thêm rằng, đề xuất này xuất phát từ tư duy phân luồng giáo dục, mở rộng cơ hội việc làm dựa trên năng lực hành nghề thực tế.

Về công tác quản lý doanh nghiệp và đấu giá viên, đại biểu Phan Đức Hiếu cho biết, theo quy định hiện hành, doanh nghiệp đấu giá ngoài việc đăng ký kinh doanh còn phải làm thủ tục thông báo với Sở Tư pháp về danh sách đấu giá viên và hợp đồng lao động. Đại biểu cho rằng thủ tục này không cần thiết trong bối cảnh chuyển đổi số.

Thay vào đó, đại biểu kiến nghị cơ quan soạn thảo chuyển hướng sang quản lý theo nguyên tắc định danh chứng chỉ hành nghề trên cơ sở dữ liệu tư pháp thống nhất. Theo đại biểu Phan Đức Hiếu, chỉ khi quản lý theo chứng chỉ hành nghề thì cơ quan chức năng mới biết chính xác một đấu giá viên đang hoạt động tại bao nhiêu doanh nghiệp và ở đâu. Đây mới là mấu chốt để kiểm soát tính xác thực, thay vì chỉ quản lý phần ngọn là pháp nhân doanh nghiệp.