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Cải chính

Đề xuất sửa 10 luật: Đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho địa phương

Thứ Năm, 15:32, 16/07/2026
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VOV.VN - Chiều nay (16/7), tiếp tục chương trình phiên họp thứ 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Giảm 904 ngày chờ đợi

Trình bày tờ trình, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều về nội dung thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh của 10 luật bao gồm: Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật; Luật Chăn nuôi; Luật Đê điều; Luật Địa chất và khoáng sản; Luật Khí tượng thủy văn; Luật Tài nguyên nước; Luật Thú y; Luật Thủy lợi; Luật Thủy sản; Luật Trồng trọt. Dự án luật gồm 12 điều.

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Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp trình bày tờ trình.

 Về nội dung cơ bản của dự án Luật, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết gồm: nhóm nội dung về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; nhóm nội dung phân quyền thực hiện thủ tục hành chính.

Theo tờ trình, dự án Luật và dự thảo các văn bản quy định chi tiết cắt giảm 38 thủ tục hành chính, đơn giản hoá 13 thủ tục hành chính và cắt giảm 40 điều kiện kinh doanh; tương đương cắt giảm được 904 ngày và tiết kiệm được 189,9 tỷ đồng chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với năm 2024.

Phân quyền 21 thủ tục về cho địa phương

Đối với nhóm nội dung phân quyền thực hiện thủ tục hành chính, theo ông Nguyễn Hoàng Hiệp, dự án Luật phân quyền 21 thủ tục hành chính của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh thực hiện, cụ thể:

Đối với Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, phân quyền giải quyết thủ tục kiểm tra Nhà nước về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu.

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Các đại biểu tham dự phiên họp.

Luật Chăn nuôi, phân quyền thực hiện thủ tục chấp thuận trao đổi quốc tế về nguồn gen giống vật nuôi có trong danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu để phục vụ nghiên cứu khoa học, triển lãm, quảng cáo; thủ tục chấp thuận trao đổi quốc tế về nguồn gen giống vật nuôi quý hiếm của Việt Nam cho bên thứ ba.

Luật Địa chất và khoáng sản phân quyền thực hiện một số thủ tục cấp phép hoạt động khoáng sản nhóm I bao gồm: Phân quyền thực hiện thủ tục chấp thuận thăm dò, khai thác khoáng sản tại khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; thủ tục chấp thuận nội dung đánh giá mức độ ảnh hưởng của dự án đầu tư đến khoáng sản dự trữ;

Thủ tục chấp thuận bổ sung khối lượng công tác thăm dò khi giấy phép thăm dò khoáng sản đã hết thời hạn; thủ tục chấp thuận thay đổi nội dung đề án thăm dò khoáng sản, xác định chất lượng khoáng sản đi kèm; thủ tục chấp thuận thăm dò bổ sung để nâng cấp tài nguyên, chất lượng khoáng sản; thủ tục phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản; điều chỉnh nội dung đề án đóng cửa mỏ khoáng sản đã được phê duyệt và chấp thuận phương án đóng cửa mỏ khoáng sản…

Ngoài ra, dự án Luật còn sửa đổi, bổ sung một số điều khoản khác có mối liên hệ với 2 nội dung nêu trên để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong nội tại của 10 luật đã được sửa đổi, bổ sung.

Cắt giảm thủ tục phải đi đôi với hạ tầng số

Thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cho biết, Thường trực Ủy ban tán thành với sự cần thiết ban hành dự án Luật.

Dự thảo Luật sửa đổi 2 nhóm nội dung chính là cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và phân quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính.

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Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải trình bày báo cáo thẩm tra.

Đồng thời, sửa đổi một số khoản, điểm tại 22 Điều của 6 luật khác và 1 khoản của Luật Địa chất và khoáng sản để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Thường trực Ủy ban nhận thấy phạm vi sửa đổi là phù hợp, đề nghị tiếp tục rà soát, thể chế hóa đầy đủ, toàn diện, nhất là các văn bản về sắp xếp tổ chức bộ máy, chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm không làm phát sinh chính sách mới, tuân thủ Quy định số 178-QĐ/TW. 

Về ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bà Nguyễn Thanh Hải đề nghị rà soát, bảo đảm việc cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, phân cấp cần gắn với điều kiện đảm bảo về hạ tầng số, về cơ chế liên thông dữ liệu, về chia sẻ thông tin, đặc biệt trong lĩnh vực khoáng sản, nguồn gen, kiểm dịch, tài nguyên nước... Đảm bảo trách nhiệm kê khai thông tin của tổ chức, cá nhân, cơ chế giám sát thống nhất của các bộ ngành.

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Sửa đổi Luật Bưu chính: Từ tư duy "quản lý" sang "kiến tạo phát triển"

VOV.VN - Sáng nay (16/7), tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự án Luật Bưu chính (sửa đổi) đã được đưa ra thảo luận với nhiều nội dung cải cách đột phá, trong đó, chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy quản lý truyền thống sang kiến tạo phát triển trong kỷ nguyên mới, tháo gỡ điểm nghẽn cho doanh nghiệp số.

Ngọc Vũ/VOV.VN
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