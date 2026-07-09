Đề xuất ủy quyền Đoàn Chủ tịch MTTQ Việt Nam quyết định một số trường hợp nhân sự

Tại hội nghị, bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Quy chế hoạt động của Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày tờ trình tại hội nghị. Ảnh: Quang Vinh

Theo bà Hà Thị Nga, dự thảo quy chế gồm 6 chương, 21 điều; cơ bản giữ nguyên bố cục của Quy chế hoạt động khóa X; sửa đổi, bổ sung tại 18 điều về điều chỉnh câu từ, nội dung cho rõ thẩm quyền, trách nhiệm, cơ chế hoạt động.

Tại điều 2 về nguyên tắc hoạt động, Ban Thường trực đề nghị bổ sung vào khoản 4 theo hướng, hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực bảo đảm công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng nhiệm vụ công tác Mặt trận trong tình hình mới.

Theo bà Hà Thị Nga, việc bổ sung nhằm làm rõ, nhấn mạnh về nguyên tắc hoạt động của Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ và tăng cường, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chuyển đổi số trong hoạt động.

Về chế độ họp (Điều 3), đề nghị bổ sung quy định, trong trường hợp cần thiết, các hội nghị, phiên họp của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực có thể được tổ chức bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp với trực tuyến. Đại biểu tham dự trực tuyến có đầy đủ quyền phát biểu, thảo luận, biểu quyết như đại biểu tham dự trực tiếp; kết quả biểu quyết điện tử có giá trị như biểu quyết trực tiếp theo quy định của pháp luật và quy chế này.

Bà Hà Thị Nga nêu rõ, việc này để bảo đảm tính linh hoạt, kịp thời trong chỉ đạo, điều hành, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số. Đồng thời, quy định rõ giá trị pháp lý của việc tham gia, biểu quyết bằng hình thức điện tử, góp phần bảo đảm tính hợp pháp, minh bạch và hiệu quả của các quyết định được thông qua.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng đề nghị bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban và Đoàn Chủ tịch theo hướng: trong một số trường hợp cụ thể giữa 2 kỳ họp, Ủy ban Trung ương ủy quyền cho Đoàn Chủ tịch xem xét hiệp thương cử tham gia Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực đối với cán bộ chuyên trách đã được cấp có thẩm quyền giới thiệu. Việc này nhằm ủy quyền cho Đoàn Chủ tịch thực hiện công tác nhân sự trong một số trường hợp cụ thể, nội dung này đã được quy định trong Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Ngoài ra, tờ trình cũng đề nghị bổ sung nhiệm vụ quyền hạn của Ban Thường trực về giải quyết những vấn đề về tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan tham mưu, giúp việc của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Ban Thường trực, thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của mỗi cơ quan.

Việc này để đảm bảo sự lãnh đạo chỉ đạo toàn diện, tăng cường tính chủ động của Thường trực các tổ chức chính trị - xã hội đối với các cơ quan tham mưu giúp việc của các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Ban Thường trực.

Hội nghị cũng xem xét các nội dung: dự thảo Chương trình làm việc toàn khoá của Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031; Báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận 6 tháng cuối năm 2026; dự thảo Định hướng trọng tâm công tác Mặt trận năm 2027.

MTTQ Việt Nam triển khai nền tảng “Mặt trận số”, tiếp nhận kiến nghị 24/7 VOV.VN - Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ 2026 - 2031 đó là Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên thực hiện cơ chế tiếp nhận, phản hồi ý kiến cử tri trên nền tảng “Mặt trận số”, tiếp nhận 24/7 kiến nghị của nhân dân.