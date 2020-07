Dịch Covid-19 ảnh hưởng đến kế hoạch kỷ niệm ngày truyền thống CAND

Chiều 28/7, tại trụ sở Bộ Công an (Hà Nội) diễn ra cuộc họp báo thông tin Đại hội thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" toàn lực lượng Công an Nhân dân (CAND) lần thứ VII, Đại hội khỏe "Vì an ninh Tổ quốc" và Hội thảo khoa học 75 năm Công an nhân dân xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị - Bộ Công an chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Theo đó, chương trình Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; hai chương trình hoà nhạc được tổ chức vào các ngày 15 và 16/8 tại Hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia là các hoạt động trọng đại trong dịp này của lực lượng CAND.

Các hoạt động này góp phần tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân về truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của CAND Việt Nam, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; góp phần củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân và cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, chuỗi hoạt động góp phần thúc đẩy xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Đồng thời, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn - Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị - Bộ Công an.

Chuỗi hoạt động Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại Đà Nẵng, Quảng Nam. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn thông tin: Bộ Công an đã chỉ đạo tạm dừng các hoạt động kỷ niệm tổ chức tại các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Đối với các hoạt động tổ chức theo chương trình, tùy tình hình dịch bệnh, đơn vị chủ trì sẽ báo cáo lãnh đạo Bộ, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Bộ Công an có sự điều chỉnh cụ thể về quy mô.../.