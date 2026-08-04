Diễn đàn Pháp luật ASEAN năm 2026 sẽ diễn ra tại Hà Nội

Được sự phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Diễn đàn Pháp luật ASEAN năm 2026 với chủ đề: “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong kỷ nguyên số”, Bộ Tư pháp vừa ban hành Kế hoạch tổ chức diễn đàn.

Theo kế hoạch, diễn đàn sẽ diễn ra từ ngày 17-19/8/2026 tại Hà Nội, với sự tham dự của khoảng 100 đại biểu trong nước và quốc tế, gồm lãnh đạo Chính phủ, Bộ Tư pháp, đại diện các cơ quan của Đảng, Quốc hội, các bộ, ngành.

Đại biểu quốc tế gồm đại diện Lãnh đạo Bộ Tư pháp Philippines (nước Chủ tịch luân phiên ASEAN), Trưởng ASLOM của 10 nước thành viên ASEAN, Ban Thư ký ASEAN, một số tổ chức quốc tế như Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông ÁERIA, UNDP, UNCITRAL, Liên minh châu Âu, OECD, một số đối tác của ASEAN (Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…), Đại sứ các nước ASEAN tại Việt Nam.

Hình ảnh minh họa có sử dụng AI

Trong gần 2 thập kỷ qua, Bộ Tư pháp đã duy trì Diễn đàn Pháp luật ASEAN như một cơ chế trao đổi chuyên sâu về pháp luật và tư pháp trong khu vực. Việc Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn Pháp luật ASEAN năm 2026 là cần thiết và phù hợp, vừa kế thừa các kỳ diễn đàn trước, vừa mở ra hướng tiếp cận mới trong hợp tác pháp lý gắn với ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao chất lượng thể chế và hiệu quả thi hành pháp luật.

Đồng thời, hoạt động này cũng phù hợp với chủ trương của Đảng về hoàn thiện hệ thống pháp luật, được thể hiện tại Nghị quyết số 66 ngày 30/4/2025, Kết luận số 09 ngày 10/3/2026 và Kết luận số 18 ngày 2/4/2026 của Bộ Chính trị. Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò chủ động, tích cực của Việt Nam trong hợp tác pháp luật và tư pháp khu vực ASEAN.

Theo Bộ Tư pháp, diễn đàn nhằm chia sẻ kinh nghiệm, thực hành tốt của các quốc gia ASEAN về ứng dụng AI trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong kỷ nguyên số. Song song đó thúc đẩy nâng cao năng lực số của các cơ quan pháp luật, tư pháp và đội ngũ cán bộ trong hoạt động chuyên môn.

Đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế và liên kết khu vực về chuyển đổi số và ứng dụng AI trong xây dựng và thi hành pháp luật, qua đó góp phần hỗ trợ ASEAN nâng cao hiệu quả thi hành và hoàn thiện khung pháp lý hài hòa, hiện đại, có khả năng thích ứng trước các thách thức pháp lý trong kỷ nguyên số.

Chương trình nghị sự gồm: phiên khai mạc, trong đó có phát biểu chào mừng của lãnh đạo Chính phủ Việt Nam; diễn văn đặc biệt chào mừng Diễn đàn của lãnh đạo Bộ Tư pháp Philippines; phát biểu khai mạc Diễn đàn của Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam.

Phiên toàn thể 1 gồm 4 phiên. Trong đó, Phiên 1: Báo cáo dẫn đề của Việt Nam về “Ứng dụng AI trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật ở Việt Nam: thực trạng, thách thức và triển vọng”. Phiên 2: Ứng dụng AI trong phát triển Cổng thông tin pháp luật quốc gia: Nâng cao khả năng tiếp cận, tra cứu và hỗ trợ thi hành pháp luật trong kỷ nguyên số”. Phiên 3: Khung pháp luật và chính sách của các quốc gia ASEAN về chuyển đổi số và ứng dụng AI trong xây dựng và thi hành pháp luật. Phiên 4: Kinh nghiệm ứng dụng AI trong hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận pháp luật.

Phiên toàn thể 2 gồm 3 phiên. Trong đó, Phiên 5: Các mô hình và thực hành tốt về ứng dụng AI trong xây dựng và thi hành pháp luật. Phiên 6: Định hướng tăng cường hợp tác giữa các cơ quan pháp luật và tư pháp ASEAN trong lĩnh vực chuyển đổi số và ứng dụng AI. Phiên 7: Các mô hình và thực tiễn tốt về trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm: Kinh nghiệm của châu Âu.

Ngoài ra, tại diễn đàn còn có Phiên thảo luận chuyên đề; Phiên thảo luận trực tiếp kết hợp trực tuyến với chủ đề: “Khai thác trí tuệ nhân tạo cho quản trị thông minh: Cơ hội và thách thức đối với ASEAN”.

Việt Nam đồng hành và lớn mạnh cùng ASEAN VOV.VN - 31 năm gia nhập ASEAN (28/07/1995- 28/07/2026), Việt Nam luôn luôn là thành viên tích cực, đóng góp thực chất, hiệu quả cho những bước phát triển quan trọng của ASEAN. Việt Nam cũng cần tranh thủ các khuôn khổ hợp tác quốc tế trong ASEAN hiện nay, để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế của mình.