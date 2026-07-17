Phó Thủ tướng dự Diễn đàn "Hình thành hệ sinh thái hợp tác phát triển AI"

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Đặng Hoài Bắc, Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông khẳng định AI đang mở ra giai đoạn phát triển mới của nhân loại. Trong bối cảnh mới, các trường đại học không chỉ thực hiện nhiệm vụ đào tạo mà còn phải trở thành trung tâm nghiên cứu liên ngành, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ, góp phần xây dựng năng lực AI quốc gia cũng như bản đồ nhân lực AI của Việt Nam trong khu vực và quốc tế.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại Diễn đàn "Hình thành hệ sinh thái hợp tác phát triển AI"

Là một trong 8 trường đại học trọng điểm được lựa chọn phát triển Trung tâm AI quốc gia, mới đây, Học viện cũng chính thức gia nhập Mạng lưới phát triển năng lực AI toàn cầu của UNESCO. PGS.TS Đặng Hoài Bắc cũng cho rằng để xây dựng năng lực AI quốc gia không thể chỉ dựa vào nỗ lực của một cơ sở đào tạo mà cần sự liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các tổ chức nhằm hình thành hệ sinh thái phát triển AI đồng bộ.

Tại Diễn đàn, Chủ tịch Viện Phát triển Chuyển đổi Xanh, Chuyển đổi Số Việt Nam Tô Dũng cho biết các doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học sẽ tăng cường hợp tác trên nhiều nhiệm vụ trọng tâm để tham gia đóng góp hoàn thiện thể chế, chính sách và lựa chọn chiến lược, mô hình chuyển đổi số quốc gia tiên tiến, tạo lợi thế cạnh tranh trong kỷ nguyên AI, đồng thời xây dựng hệ thống tiêu chuẩn phù hợp; phối hợp với Nhà nước đầu tư hoàn thiện hạ tầng số và các nền tảng AI. Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực AI; thúc đẩy hệ sinh thái hợp tác giữa Nhà nước, viện trường, doanh nghiệp và người dân, đóng góp cho sự phát triển AI của Việt Nam.

Diễn đàn "Hình thành hệ sinh thái hợp tác phát triển AI" thu hút sự tham gia của các cơ quan quản lý, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp.

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực trung tâm tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội, trong đó chuyển đổi số là một trụ cột then chốt. Thời gian qua, thể chế về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số cũng đang được hoàn thiện.

Theo Phó Thủ tướng, điều quan trọng hiện nay là phải thay đổi tư duy. AI không thể được phát triển theo cách riêng lẻ của từng cơ quan, tổ chức mà phải hình thành hệ sinh thái liên kết giữa Nhà nước - nhà trường, viện nghiên cứu - doanh nghiệp.

Trong đó, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo thể chế, định hướng chiến lược và hoàn thiện hạ tầng; các trường đại học, viện nghiên cứu là hạt nhân đào tạo nhân lực, nghiên cứu và làm chủ công nghệ lõi; doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm trong đầu tư, đặt hàng, giải quyết các bài toán thực tiễn và thương mại hóa sản phẩm. Sự liên kết này phải thực chất, hiệu quả.

Diễn đàn là dịp để các chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp đề xuất giải pháp xây dựng hệ sinh thái hợp tác phát triển AI tại Việt Nam.

Để phát triển AI trong giai đoạn mới, Phó Thủ tướng đề nghị tập trung vào 5 trụ cột chiến lược. Đó là hoàn thiện thể chế và cơ chế quản trị AI, xây dựng môi trường pháp lý minh bạch, thuận lợi cho nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng AI, đồng thời bảo đảm AI được phát triển an toàn, có trách nhiệm và lấy con người làm trung tâm. Đồng thời, phát triển hạ tầng số và nền tảng dữ liệu an toàn, tin cậy, hình thành các nền tảng chia sẻ dùng chung gắn với bảo đảm an ninh mạng và chủ quyền dữ liệu quốc gia. Tập trung phát triển nguồn nhân lực AI chất lượng cao, không chỉ sử dụng AI mà còn phải làm chủ công nghệ lõi, nghiên cứu và phát triển các mô hình AI của Việt Nam.

Bên cạnh đó, vận hành hiệu quả hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trên cơ sở liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp, với cơ chế phối hợp và phân công rõ ràng; mở rộng hợp tác quốc tế, chủ động tiếp cận tri thức mới, thu hút chuyên gia giỏi, tăng cường kết nối với các tập đoàn công nghệ hàng đầu.

Phó Thủ tướng đề nghị các sáng kiến, đề xuất tại Diễn đàn cần sớm được cụ thể hóa thành chính sách, chương trình và dự án, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển AI của đất nước.