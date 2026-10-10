Diễn đàn Tư pháp ASEAN - Trung Quốc: Từ nhận thức chung đến hợp tác thực chất

Chiều 10/10, tại thành phố Đà Nẵng, Diễn đàn Tư pháp ASEAN - Trung Quốc lần thứ tư bế mạc sau một ngày làm việc khẩn trương, hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự. Các đại biểu đã thảo luận và thông qua Thông cáo chung Đà Nẵng 2026, ghi nhận kết quả diễn đàn và xác định định hướng hợp tác tư pháp ASEAN - Trung Quốc trong thời gian tới.

Các tham luận tập trung làm rõ nội dung hợp tác giải quyết vụ án hình sự, tranh chấp dân sự và thương mại xuyên biên giới trong bối cảnh kỷ nguyên số

Thông cáo chung được thống nhất với sự tham dự của đoàn đại biểu Tòa án 12 nước, gồm Việt Nam, Trung Quốc và 10 nước ASEAN, sau khi nghe các đại biểu trình bày tham luận tại diễn đàn. Các bên tham gia đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tổ chức diễn đàn trong việc tăng cường hợp tác giữa Tòa án tối cao các nước tham gia, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực; đồng thời đóng góp tích cực vào việc thắt chặt hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Trung Quốc.

Ông Trương Quân, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc phát biểu tại phiên bế mạc diễn đàn

Theo ông Trương Quân, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc, các kỳ diễn đàn trước đây đã xây dựng cơ chế, đặt nền móng và thiết lập kênh đối thoại tư pháp cấp cao ổn định; việc thông qua Thông cáo chung tại Đà Nẵng đánh dấu sự trao đổi tư pháp giữa hai bên đang chuyển từ xây dựng khung hợp tác sang đi sâu thực chất.

Ông Trương Quân nêu 4 triển vọng, trong đó có tập trung vào các lĩnh vực tranh chấp xuyên biên giới có tần suất cao như thương mại đầu tư, sở hữu trí tuệ, hàng hải; xây dựng kênh trao đổi chuyên đề về tư pháp số; đi sâu chia sẻ các án lệ điển hình; hoàn thiện chuỗi hoạt động “thảo luận tại diễn đàn - thúc đẩy dự án - theo dõi thực hiện”. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc nhấn mạnh, Tòa án Trung Quốc sẽ kiên trì mở cửa hợp tác, dùng quản trị chung xuyên biên giới để giữ gìn an bình khu vực, dùng công nghệ số để kích hoạt động lực tư pháp.

Các đại biểu tham gia phiên thảo luận

“Diễn đàn lần này đã thu được những kết quả phong phú, thực chất. Điểm quan trọng nhất là các bên đều đạt được nhận thức chung, cảm nhận rất rõ rằng Nhà nước pháp quyền mới là nền tảng vững chắc nhất cho hòa bình và ổn định trong khu vực, là sự đảm bảo vững chắc nhất cho phát triển kinh tế, là cầu nối quan trọng cho giao lưu nhân dân. Chỉ có tăng cường hợp tác thực chất về tư pháp, xây dựng cơ chế phối hợp hoàn thiện trong khu vực mới có thể phục vụ tốt hơn cho việc phát triển kinh tế chất lượng cao, xã hội an toàn cao và tạo phúc cho nhân dân” - ông Trương Quân cho biết thêm.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát biểu bế mạc diễn đàn

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam khẳng định, diễn đàn này đã thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác giải quyết các vụ án, vụ việc. Những cách làm hay về Tòa án điện tử, Tòa án thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo được chia sẻ đã và đang tạo ra cơ hội chưa từng có tiền lệ để hiện đại hóa nền tư pháp, nâng cao tính minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận công lý.

Quang cảnh Diễn đàn Tư pháp ASEAN - Trung Quốc lần thứ tư

Diễn đàn cũng nhất trí về sự cần thiết tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, chủ động nhận diện cơ hội, thách thức và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho tương lai. Theo ông Nguyễn Văn Quảng, Thông cáo chung thể hiện sự đồng thuận, quyết tâm và trách nhiệm cao của Tòa án các nước.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Diễn đàn Tư pháp ASEAN - Trung Quốc lần thứ tư

“Diễn đàn hôm nay khép lại, nhưng trách nhiệm của chúng ta đối với những nội dung vừa thống nhất mới thực sự bắt đầu. Nội dung Thông cáo chung chỉ thực sự có ý nghĩa khi được hiện thực hóa bằng những hoạt động hợp tác cụ thể, thường xuyên và hiệu quả giữa hệ thống Tòa án các nước ASEAN và Trung Quốc. Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Tòa án tối cao các nước ASEAN và Trung Quốc để triển khai đầy đủ, hiệu quả các nội dung đã được ghi nhận trong Thông cáo chung, sẵn sàng cùng với Tòa án các nước tiếp tục nỗ lực phấn đấu làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giao lưu, hợp tác” - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam khẳng định.