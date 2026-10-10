Khai mạc Diễn đàn Tư pháp ASEAN - Trung Quốc lần thứ tư tại Đà Nẵng

Sáng nay (10/10), tại thành phố Đà Nẵng, khai mạc Diễn đàn Tư pháp ASEAN - Trung Quốc lần thứ tư. Sự kiện diễn ra đến 12/10, do Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam chủ trì tổ chức với chủ đề “Tăng cường hợp tác tư pháp khu vực trong bối cảnh hội nhập quốc tế và kỷ nguyên số”.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chào mừng các đại biểu tham dự diễn đàn

Dự khai mạc có ông Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; ông Trương Quân, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa; các Chánh án, Phó Chánh án, Trưởng đoàn đại biểu Tòa án tối cao các nước ASEAN và Trung Quốc, cùng đại diện các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam.

Ông Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương (thứ 4 từ trái sang) cùng các đại biểu tham dự diễn đàn

Diễn đàn có khoảng 130 đại biểu tham dự, trong đó 70 đại biểu từ Tòa án các nước ngoài. Đây là cơ chế đối thoại và hợp tác tư pháp cấp cao giữa Tòa án tối cao các nước ASEAN và Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc, từng được tổ chức 3 lần vào các năm 2014, 2017 và 2022 tại Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Các phiên làm việc tập trung vào hai nội dung: hợp tác giải quyết vụ án hình sự, tranh chấp dân sự và thương mại xuyên biên giới trong kỷ nguyên số; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Tòa án điện tử và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ xét xử.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát biểu khai mạc diễn đàn

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho biết, sau 35 năm kể từ khi thiết lập quan hệ đối thoại năm 1991, quan hệ ASEAN - Trung Quốc đã phát triển mạnh mẽ, từ đối tác chiến lược năm 2003 nâng lên đối tác chiến lược toàn diện. Trong bối cảnh hợp tác kinh tế, thương mại giữa các nước ngày càng sâu rộng, hợp tác tư pháp giữ vai trò quan trọng, góp phần xây dựng nền tảng pháp lý thuận lợi, thực thi công lý, bảo đảm môi trường hợp tác ổn định, minh bạch.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam nêu rõ: “Diễn đàn Tư pháp ASEAN - Trung Quốc lần thứ tư với chủ đề "Tăng cường hợp tác tư pháp trong bối cảnh hội nhập quốc tế và kỷ nguyên số" là dịp để các đại biểu trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong việc giải quyết các vụ án vụ việc thuộc thẩm quyền có yếu tố xuyên biên giới, đề xuất các phương thức mới để tăng cường hợp tác ngày càng hiệu quả, phù hợp với luật pháp và các điều ước quốc tế mà mỗi nước là thành viên trong bối cảnh hội nhập quốc tế và khu vực ngày càng sâu rộng”.

Ông Trương Quân, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc phát biểu tại diễn đàn

Các đại biểu cùng nhận định, hội nhập khu vực ngày càng sâu rộng và công nghệ số phát triển từng ngày đang đặt ra yêu cầu mới trong hợp tác tư pháp. Tại Diễn đàn này, ông Trương Quân, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc khẳng định: Chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị giữa Trung Quốc và ASEAN đan xen ngày càng sâu, kéo theo tranh chấp dân sự, thương mại xuyên biên giới gia tăng. Những tội phạm kiểu mới như lừa đảo qua mạng, đánh bạc trực tuyến cũng ngày càng tinh vi, vượt qua ngăn cách địa lý, đặt ra thách thức mới cho cơ chế tương trợ tư pháp truyền thống.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc đưa ra 4 đề nghị: đạt nhận thức chung trên cơ sở tin tưởng, tôn trọng chủ quyền tư pháp của mỗi nước; cùng quản trị rủi ro xuyên biên giới, từ phối hợp điều tra tội phạm đến hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp dân sự, thương mại; thận trọng với vai trò hỗ trợ xét xử của trí tuệ nhân tạo, kiên trì nguyên tắc thẩm phán dẫn dắt đạo đức tư pháp; mở rộng giao lưu tư pháp như bồi dưỡng thẩm phán.

Ông Trương Quân, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc cho biết thêm: “Tòa án Trung Quốc sẵn sàng cùng với tòa án các nước ASEAN giữ vững mong muốn ban đầu về Nhà nước pháp quyền, dũng cảm gánh vác sứ mệnh thời đại, lấy hợp tác tư pháp ở trình độ cao hơn để bảo đảm cho sự phát triển chất lượng cao trong khu vực, tiếp tục đóng góp trí tuệ và sức mạnh tư pháp cho việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - ASEAN ngày càng gắn kết; đóng góp tích cực cho việc thực hiện 4 sáng kiến toàn cầu, xây dựng một thế giới hòa bình, an toàn, phồn vinh, khai phóng, bao dung và sạch đẹp”.

Ông Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại diễn đàn

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tới dự và có bài phát biểu quan trọng chào mừng Diễn đàn Tư pháp ASEAN - Trung Quốc lần thứ tư, ông Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, ASEAN là mái nhà chung của 11 thành viên, đa dạng về chế độ chính trị, văn hóa, ngôn ngữ, trình độ phát triển, nhưng gắn kết vì một mục tiêu chung là lấy người dân làm trung tâm.

Việc Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam đăng cai diễn đàn này thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm, nhất quán với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển; Việt Nam luôn muốn làm bạn với tất cả các nước. Trưởng Ban Nội chính Trung ương mong muốn các phiên thảo luận các đại biểu cùng trao đổi thẳng thắn, chia sẻ cách làm hay.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Diễn đàn Tư pháp ASEAN - Trung Quốc lần thứ tư

Với Việt Nam, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, trong đó đẩy mạnh cải cách tư pháp là nội dung trọng tâm. Ông Lê Minh Trí, Trưởng Ban Nội chính Trung ương tin tưởng, diễn đàn sẽ đóng góp thiết thực vào việc tăng cường pháp quyền, thúc đẩy hợp tác vì hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới.

Diễn đàn thu hút 130 đại biểu tham dự

“Tòa án các nước ASEAN và Trung Quốc thông qua diễn đàn này để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về hợp tác giải quyết các vụ án hình sự, tranh chấp dân sự, thương mại xuyên biên giới cũng như về xây dựng Tòa án điện tử, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xét xử và hướng đến mục tiêu phấn đấu xây dựng Tòa án số với những nội dung thiết thực, mang lại lợi ích chung cho các bên, góp phần xây dựng nền tảng pháp lý thuận lợi, đảm bảo môi trường hợp tác ổn định và phát triển, góp phần xây dựng nền tư pháp hiện đại” - ông Lê Minh Trí nhấn mạnh.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại diễn đàn

Cùng hướng tới nền tư pháp hiện đại, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, thành phố xác định hoạt động tư pháp hiện đại có vai trò đặc biệt quan trọng đối với môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, an toàn. Thành phố đã thống nhất chủ trương hỗ trợ đầu tư gần 100 tỷ đồng cho Đề án chuyển đổi số, xây dựng Tòa án điện tử của Tòa án nhân dân hai cấp trên địa bàn. Đây là bước đi cụ thể, thể hiện quyết tâm đồng hành với ngành Tòa án trong đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thời gian tới, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện để các cơ quan tư pháp đẩy mạnh chuyển đổi số, góp phần xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế.