Điện mừng kỷ niệm 108 năm ngày Độc lập Cộng hòa Azerbaijan

Nhân dịp kỷ niệm 108 năm ngày Độc lập Cộng hòa Azerbaijan (28/5/1918-28/5/2026), ngày 28/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã gửi điện mừng tới Tổng thống Ilham Aliyev; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Ali Asadov; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Sahiba Gafarova.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Jeyhun Bayramov.