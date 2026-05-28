Thủ tướng Thái Lan chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân

Đây là chuyến thăm đầu tiên đến một nước ASEAN của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới, diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước vừa được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào năm ngoái, thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với quan hệ với Thái Lan cũng như đối với khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi sâu rộng về những định hướng lớn nhằm triển khai hiệu quả khuôn khổ hợp tác mới, qua đó tạo thêm xung lực cho quan hệ song phương trong thời gian tới.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt Đội danh dự.

Đúng 9h30 khi đoàn xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới cổng toà nhà Chính phủ, Thủ tướng Anutin Charnvirakul ra tận cửa xe ôtô đón, nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, 2 nhà lãnh đạo cùng bước trên thảm đỏ tiến về khu vực lễ đài.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bước lên bục danh dự, dưới Quốc kỳ Việt Nam và Thái Lan, quốc thiều hai nước Việt Nam - Thái Lan được đội Quân nhạc cử lên trang trọng.

Tiếp đó, Thủ tướng Anutin Charnvirakul mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt Đội danh dự; sau đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Thủ tướng Anutin Charnvirakul giới thiệu cho nhau thành phần đoàn cấp cao của mỗi bên dự lễ đón.

Thủ tướng Thái Lan và Phu nhân đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta.

Việt Nam và Thái Lan là hai nước láng giềng gần gũi, có nhiều lợi ích tương đồng trong duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Trải qua gần 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ, toàn diện, trở thành một trong những mối quan hệ năng động và hiệu quả nhất trong ASEAN.

Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN, với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt hơn 22 tỷ USD. Hai nền kinh tế ngày càng gắn kết sâu hơn trong chuỗi cung ứng khu vực.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, việc tăng cường trao đổi chiến lược, phối hợp và duy trì tiếp xúc cấp cao có ý nghĩa rất quan trọng; chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Thái Lan lần này sẽ là cơ hội để hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới.