Điện mừng Quốc khánh Ireland

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Ireland (ngày Thánh Patrick, 17/3), Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng tới Tổng thống Catherine Connolly; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Micheál Martin; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Thượng viện Mark Daly và Chủ tịch Hạ viện Verona Murphy.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Ireland Helen McEntee.