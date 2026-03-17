Tổng Bí thư: Xây dựng học viện thành trường đại học nghiên cứu trọng điểm quốc gia

Thứ Ba, 12:08, 17/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - “Học viện Kỹ thuật quân sự cần đẩy mạnh thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.” Đây là yêu cầu của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân uỷ Trung ương khi đến thăm và làm việc với Học viện sáng 17/3 tại Hà Nội.

Cùng dự có các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết và Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc. 

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân uỷ Trung ương đến thăm và làm việc tại Học viện Kỹ thuật quân sự

Nói chuyện thân mật với đông đảo cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ toàn Học viện, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương những thành tựu của Học viện Kỹ thuật quân sự trong gần 60 năm qua, nổi bật là Học viện đã đào tạo cho quân đội và đất nước nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc nhiều lĩnh vực, với trên 200 tiến sĩ, 1.500 thạc sĩ, 3.000 kỹ sư quân sự và dân sự; hiện đang tiếp tục đào tạo hơn 6.000 học viên, sinh viên. Riêng trong lĩnh vực Khoa học công nghệ, Học viện đã tích cực tham gia các dự án, chương trình khoa học trọng điểm của Nhà nước, Quân đội, đạt nhiều kết quả tốt với hơn 5.500 bài báo trong nước và hơn 3.200 bài báo quốc tế; có 02 công trình đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh; 10 công trình đạt các giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ, kỹ thuật cấp quốc gia…

Sau khi phân tích tình hình trong nước và quốc tế với nhiều khó khăn thách thức đan xen, Tổng Bí thư nêu rõ, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định: Xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại ngay trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng Bí thư duyệt đội danh dự QĐND Việt Nam

Chính vì vậy với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu phát triển, sản xuất chế thử, chuyển giao công nghệ tiên tiến và hội nhập quốc tế, phát triển khoa học công nghệ quân sự, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị, Học viện cần tập trung thực hiện 5 định hướng quan trọng, trong đó phải thường xuyên quán triệt sâu sắc, nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa”, phương châm “5 vững” và các định hướng chiến lược trong xây dựng Quân đội thời gian tới, tập trung xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: "Đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, thiết thực và liên thông, gắn kết chặt chẽ với thực tiễn và sự phát triển của khoa học công nghệ, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, lấy “học viên, sinh viên là trung tâm, nhà trường là nền tảng, giảng viên là động lực”. Đặc biệt, tiếp tục mở rộng mô hình đào tạo chất lượng cao, đào tạo tài năng ở các bậc học thuộc các lĩnh vực công nghệ mới, công nghệ nền, công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, thiết kế, chế tạo phục vụ công nghiệp quốc phòng, tiến tới làm chủ một số công nghệ tiên tiến, hiện đại. Tăng cường hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ với các tổ chức, đơn vị, đối tác trong và ngoài nước; phát huy hiệu quả danh nghĩa Trường Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn trong hợp tác quốc tế".

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Học viện Kỹ thuật quân sự.

Tổng Bí thư đề nghị, Học viện đẩy mạnh chuyển đổi số; phát huy vai trò của các nhóm nghiên cứu có thế mạnh, nhóm nghiên cứu chuyên sâu, trung tâm nghiên cứu xuất sắc; xây dựng đội ngũ các nhà khoa học uy tín, chuyên gia đầu ngành ở những lĩnh vực then chốt; xây dựng Học viện thành trường đại học nghiên cứu trọng điểm quốc gia, đóng vai trò dẫn dắt trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học kỹ thuật quân sự, là trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu của quốc gia.

Tổng Bí thư đề nghị: "Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, xây dựng bản lĩnh chính trị, phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ”, khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới sáng tạo cho cán bộ, đảng viên, quần chúng, nhất là thế hệ trẻ. Đẩy mạnh thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Quy định của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan khu trưng bày các sản phẩm công nghệ cao của Học viện Kỹ thuật quân sự.

Dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng yêu cầu, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành trung ương tiếp tục quan tâm, có cơ chế, chính sách và nguồn kinh phí đặc thù cho Học viện Kỹ thuật quân sự trong công tác đào tạo và khoa học công nghệ, nhất là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên tại nước ngoài về các lĩnh vực như công nghệ lượng tử, năng lượng nguyên tử, kỹ thuật địa vật lý, hàng không vũ trụ. Đồng thời, quan tâm, chỉ đạo xây dựng Học viện trở thành Trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ quốc phòng và công nghệ lưỡng dụng trọng điểm quốc gia, đạt tầm khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư tiếp Bộ trưởng các Bộ Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Trung Quốc

VOV.VN - Chiều 16/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân và Bộ trưởng Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng nhân dịp sang dự Hội nghị lần thứ nhất về cơ chế đối thoại chiến lược "3+3" cấp Bộ trưởng Việt Nam-Trung Quốc.

Văn Hiếu/VOV
Tag: Học viện kỹ thuật công nghệ cao Tổng Bí thư hàng không
Tổng Bí thư: Hải Phòng phải tạo đột phá phát triển công nghiệp hiện đại

Tổng Bí thư: Cử tri thể hiện quyền tự do, bầu người uy tín gánh vác việc đất nước

Tổng Bí thư Tô Lâm: Triển khai Nghị quyết 57 phải được thực hiện quyết liệt hơn

