Định hướng lớn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đối với hoạt động của Hội Cựu CAND

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Bộ Công an cùng 241 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 15 vạn hội viên cựu Công an nhân dân trên toàn quốc về dự Đại hội.

Đại hội năm nay có chủ đề: “Phát huy truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam, đoàn kết, nghĩa tình, đổi mới, trách nhiệm; Khắc phục khó khăn, xây dựng Hội Cựu Công an nhân dân vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao”.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân

Báo cáo chính trị tại Đại hội khẳng định, giai đoạn 2023 - 2026, Hội Cựu CAND toàn quốc đã hoàn thành việc thành lập tổ chức hội ở 03 cấp, tập hợp đông đảo hội viên tham gia. Cơ chế hoạt động đảm bảo là hội hoạt động trên phạm vi toàn quốc, tuân thủ theo Điều lệ Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam. Hội viên Cựu CAND đã giữ gìn và tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của “Người Công an cách mệnh", tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; gương mẫu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở. Đã thực hiện nhiều nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giao, đặc biệt là phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng xã, phường văn minh, an toàn. Vai trò, uy tín của Hội Cựu CAND ngày càng được nâng cao, được Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an ghi nhận và giao nhiệm vụ cho lực lượng Cựu CAND trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII.

Báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế của Hội như: Kết nạp hội viên và triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước, Bộ Công an giao ở một số Hội cấp tỉnh và Hội cấp xã hiệu quả còn thấp, chưa nổi bật vai trò, vị trí và lan toả trong xã hội; Cơ quan thường trực Hội có một số vấn đề cần phải chủ động định hướng hoặc kiến tạo cơ chế thuận lợi cho Hội các địa phương thực hiện còn chậm; Nhiều nơi Ban Chấp hành, Thường trực Hội cấp tỉnh chưa làm tốt công tác tham mưu đề xuất tháo gỡ khó khăn về lập tổ chức và hoạt động của Hội; Sự phối hợp với các cơ quan chức năng của Công an tỉnh, thành phố, với Sở Nội vụ, Mặt trận Tổ Quốc nhiều nơi thiếu chủ động...

Về nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ mới, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu Công an nhân dân nhiệm kỳ 2023-2026 cho biết: "Xây dựng Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam vững về tổ chức, thống nhất về hành động trên phạm vi toàn quốc; thường xuyên hoàn thành nhiệm vụ giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân cho thế hệ trẻ; giữ gìn và phát huy bản chất tốt đẹp của người công an cách mạng; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao từ Trung ương đến địa phương; và là thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; sẵn sàng hội tụ đủ các điều kiện để sớm trở thành tổ chức chính trị - xã hội tin cậy của Đảng và Nhà nước; gương mẫu trong tham gia thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở; phát huy vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, nhiệm kỳ lần thứ I Hội Cựu Công an nhân dân đã chứng minh bản lĩnh, lòng trung thành, sự nỗ lực phấn đấu, vươn lên mạnh mẽ vì Đảng, vì dân, vì sự phát triển trường tồn của dân tộc của Cựu Công an nhân dân Việt Nam, tiếp tục sáng ngời phẩm chất người Công an cách mệnh. Dưới ngôi nhà chung của Hội, tuyệt đại đa số hội viên đã gắn kết nghĩa tình đồng chí, đồng đội, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau; giữ gìn và tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp của Công an nhân dân Việt Nam; gương mẫu đi đầu tham gia thực hiện các nhiệm vụ do cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công an cơ sở giao, góp phần lan tỏa hình ảnh Công an nhân dân Việt Nam vì nhân dân phục vụ. Chỉ thời gian ngắn sau khi thành lập và hoạt động, Hội Cựu Công an nhân dân đã thể hiện vai trò thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với những đóng góp quan trọng, tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ghi nhận vai trò, vị trí, tầm quan trọng và những đóng góp của Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam, Đảng, Nhà nước công nhận là Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng lần đầu tiên xác định “Phát huy vai trò của cựu Công an nhân dân trong giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, phát huy bản chất, truyền thống “người Công an cách mệnh”.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng và biểu dương những kết quả quan trọng mà Hội Cựu Công an nhân dân các cấp đã thực hiện được trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội Cựu Công an nhân dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các chủ trương chiến lược của Đảng, phấn đấu đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, người dân có thu nhập cao. Trong bối cảnh thế giới đang biến đổi nhanh, sâu, biến động và bất ổn nghiêm trọng, với khoa học, công nghệ phát triển như vũ bão, tạo ra nhiều hình thái xâm phạm an ninh mới, các loại tội phạm mới, gia tăng áp lực, thách thức chưa từng có đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong nước, khi đất nước càng phát triển, thách thức đối với an ninh, trật tự càng lớn, yêu cầu củng cố ý thức hệ càng cao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, để đạt được các mục tiêu chiến lược đã xác định cần phát huy lòng yêu nước, tạo đồng thuận trong nhân dân, củng cố vững chắc thế trận lòng dân, phát huy nguồn lực nhân dân là một trong những yếu tố then chốt, có tính quyết định.

“Hội Cựu Công an nhân dân các cấp trước hết phải thật sự là ngôi nhà chung, gắn kết nghĩa tình đồng chí, đồng đội của những cán bộ cựu Công an và những người có đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự. Hội Cựu Công an nhân dân là tổ chức tập hợp các đồng chí Cựu Công an nhân dân, đa phần là các đồng chí Công an hưu trí. Hơn ai hết, các cấp hội phải là nơi quan tâm chăm lo sức khỏe, vật chất, tinh thần cho hội viên, nhất là đối với những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời là cầu nối để lực lượng Công an, cấp ủy, chính quyền cơ sở, Mặt trận Tổ quốc biết, tích cực phối hợp hỗ trợ. Phải làm thế nào để các cấp hội thật sự là điểm tựa của hội viên, nhất là những lúc khó khăn”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng bức tượng Bác Hồ cho Hội Cựu Công an nhân dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Hội tiếp tục triển khai mạnh mẽ các hoạt động khẳng định dấu ấn, bản sắc người Công an cách mệnh, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bám sát và triển khai hiệu quả quan điểm “dân là gốc”, nhân dân là trung tâm, chủ thể, xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, lấy phục vụ nhân dân tốt nhất làm mục tiêu, dựa vào nhân dân để thực hiện nhiệm vụ, nhân dân phải được thụ hưởng. Đồng thời phải thật sự trở thành lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên các địa bàn. Đặc biệt, Hội viên Hội Cựu Công an phải thể hiện rõ vai trò, đóng góp trong phối hợp với lực lượng Công an quản lý, giáo dục đối tượng tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn; là cầu nối đưa chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước trong đó có chính sách, pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội đến với nhân dân; kịp thời đưa tiếng nói, nguyện vọng, tâm huyết của nhân dân đến với Đảng, Nhà nước, Bộ Công an:

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu Hội có các hoạt động thiết thực, phát huy vai trò trong giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng của cách mạng Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ. Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 22 của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển và Chiến lược An ninh quốc gia đặt mục tiêu rất cao về hình thành trật tự tự thân, văn hóa thượng tôn pháp luật, xây dựng niềm tin của Nhân dân với Đảng, phát huy lòng yêu nước trở thành nguồn lực mới cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…, hơn ai hết, các cấp hội và hội viên phải tích cực đưa các chủ trương của Đảng vào thực tiễn cuộc sống. Các thế hệ Cựu Công an nhân dân, với bản lĩnh chính trị, uy tín, kinh nghiệm, kiến thức, phải đặc biệt quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao cảnh giác cho nhân dân nơi cư trú, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thật sự trở thành “ngọn cờ” tư tưởng đúng đắn ở nơi cư trú, lan tỏa cái tốt, cái đúng, lấn át cái xấu, cái tiêu cực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các văn bản đã ban hành, chủ động phối hợp rà soát, điều chỉnh, bảo đảm các cấp hội thực hiện tốt nhất chủ trương mà Đại hội XIV đã xác định đối với Cựu Công an. Bộ Công an, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nghiên cứu đề xuất Chính phủ có cơ chế, chính sách đối với hoạt động của Hội Cựu Công an nhân dân là Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị mỗi hội viên Cựu Công an nhân dân không ngừng rèn luyện, phát huy bản chất “Người Công an cách mệnh”; chủ động, tích cực học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; thực sự là tấm gương sáng ở nơi cư trú để các thế hệ cán bộ Công an trẻ, thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2026 -2031 tiếp tục sẽ có bước phát triển mới mạnh mẽ hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn và vị thế, vai trò sẽ ngày càng nâng tầm cao hơn của một thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang khẳng định tiếp tục chỉ đạo Công an các cấp thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản đã ban hành; chủ động phối hợp rà soát, điều chỉnh, bảo đảm các cấp Hội thực hiện tốt nhất chủ trương mà Đại hội XIV đã xác định đối với cựu Công an; phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sớm nghiên cứu, đề xuất Chính phủ có cơ chế, chính sách đối với hoạt động của Hội Cựu Công an nhân dân là hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 61 đồng chí, đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội, trong đó, Đại hội đã xác định phương hướng, mục tiêu trong 5 năm tới. Theo đó Hội sẽ củng cố, hoàn thiện cơ cấu tổ chức và nâng cao vai trò định hướng hoạt động, kiến tạo của Cơ quan Thường trực Hội Cựu CAND Việt Nam; Phấn đấu trên 90% Hội Cựu CAND xã, phường, đặc khu được thành lập, hoàn thiện theo quy định của Điều lệ Hội. Đảm bảo Hội Cựu CAND Việt Nam là Hội hoạt động trên phạm vi toàn quốc; vững mạnh về tổ chức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước, Bộ Công an giao; thật sự là thành viên tích cực trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Xây dựng chương trình và nội dung về giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; giữ gìn và tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống "Người Công an cách mệnh” và tham gia thực hiện công tác dân vận trong giai đoạn, nhiệm vụ mới của đất nước, nhất là đối với nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.