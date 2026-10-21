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Đô thị biển Đan Mạch gợi mở hướng đi cho các đô thị ven biển Việt Nam

Thứ Tư, 17:29, 21/10/2026
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VOV.VN - Thăm dự án bán đảo nhân tạo Lynetteholm tại Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá kinh nghiệm của Đan Mạch có nhiều giá trị tham khảo đối với Việt Nam trong phát triển đô thị ven biển, mở rộng không gian phát triển và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, sáng 21/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Nhà vua Đan Mạch Frederik X đã đi thăm dự án xây dựng bán đảo nhân tạo Lynetteholmen và khu đô thị mới quy mô lớn tại Copenhagen. Cùng đi có Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; lãnh đạo một số bộ, ngành, doanh nghiệp của Đan Mạch và thành phố Copenhagen. 

Lynetteholm là một trong những dự án phát triển đô thị và thích ứng với biến đổi khí hậu lớn nhất của Đan Mạch, được xây dựng tại khu vực cảng Copenhagen, hướng ra eo biển Øresund. Dự án được Quốc hội Đan Mạch thông qua năm 2021, khởi công năm 2022, có diện tích khoảng 2,75 km² (275 ha), dự kiến hoàn thành toàn bộ vào năm 2070.

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Nhà Vua Đan Mạch Frederik X giới thiệu với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về dự án đảo nhân tạo Lynetteholm trong hành trình trên tàu ra thăm đảo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Dự án hướng tới ba mục tiêu chính: Bảo vệ thủ đô Copenhagen trước nguy cơ nước biển dâng, bão và ngập lụt; phát triển khu đô thị xanh, hiện đại, với khả năng đáp ứng nhu cầu nhà ở cho gần 50.000 người và tạo khoảng 30.000 việc làm; mở rộng không gian đô thị, phát triển giao thông công cộng, hạ tầng xanh và các khu vực sinh thái ven biển.

Lynetteholm được xem là biểu tượng cho tầm nhìn dài hạn của Đan Mạch trong kết hợp phát triển đô thị bền vững với thích ứng biến đổi khí hậu, có giá trị tham khảo đối với các đô thị ven biển Việt Nam.

Đi thăm và nghe những chia sẻ hữu ích, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Nhà vua, Hoàng gia, Chính phủ Đan Mạch, thành phố Copenhagen, các cơ quan liên quan đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, đây là vấn đề Việt Nam đặc biệt quan tâm. Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đô thị, khu kinh tế và hệ thống hạ tầng quan trọng nằm tại khu vực ven biển và đồng bằng thấp. Quá trình đô thị hóa nhanh cùng với tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu đặt ra yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ tư duy quy hoạch, phát triển đô thị và kết cầu hạ tầng theo hướng xanh, đồng bộ và có khả năng chống chịu cao.

Để tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển, đặc biệt về phía biển, Việt Nam đã thực hiện công cuộc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp, theo đó Việt Nam có 21/34 tỉnh, thành phố có đường bờ biển. Đây là một thuận lợi rất lớn để khai thác tiềm năng, lợi thế của biển trong phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương và cả nước, trong đó bao gồm việc hình thành, phát triển các khu đô thị, khu kinh tế, hệ thống kết cấu hạ tầng cảng biển, logistics và các khu vực chức năng khác ven biển và trên biển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, kinh nghiệm của Lynetteholmen cho thấy một công trình thích ứng với biến đổi khí hậu có thể được thiết kế để đồng thời tạo ra không gian phát triển mới, cảnh quan ven biển, giá trị sinh thái và lợi ích kinh tế - xã hội. Cách tiếp cận này có nhiều giá trị tham khảo đối với Việt Nam trong quá trình nghiên cứu các giải pháp phát triển đô thị ven biển và bảo vệ các trung tâm kinh tế lớn trước các rủi ro khí hậu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cơ quan trao đổi, nghiên cứu khả năng hợp tác, học hỏi kinh nghiệm của Đan Mạch, chuyển những trao đổi hôm nay thành các chương trình hợp tác cụ thể phù hợp với Việt Nam.

Với nền tảng quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Đan Mạch, đặc biệt là những điểm tương đồng trong định hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực quy hoạch, phát triển đô thị, hạ tầng và thích ứng với biến đổi khí hậu còn rất nhiều tiềm năng.

Sau khi kết thúc các hoạt động trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch, Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu đã chủ trì lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn cấp cao Việt Nam.

Việt Cường/VOV
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