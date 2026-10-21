Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm đảo nhân tạo Lynetteholm của Đan Mạch
Thứ Tư, 16:47, 21/10/2026
Tiếp tục chương trình thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, sáng 21/10/2026, giờ địa phương (chiều cùng ngày, giờ Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Nhà Vua Đan Mạch Frederik X thăm dự án đảo nhân tạo Lynetteholm ở ngoài khơi cảng Copenhagen, phía Bắc đảo Refshale.
VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, tối 20/10 (giờ địa phương), tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân dự Chương trình Hòa nhạc hữu nghị kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Đan Mạch (1971 – 2026) và chủ trì tiệc chiêu đãi.
VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, chiều 20/10 (giờ địa phương), tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tiếp ông Nils Bulb, Chủ tịch Hội Hữu nghị Đan Mạch – Việt Nam và một số thành viên của Hội.
VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, chiều 20/10 (giờ địa phương), tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tiếp ông Nils Bulb, Chủ tịch Hội Hữu nghị Đan Mạch – Việt Nam và một số thành viên của Hội.
VOV.VN - Chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng thúc đẩy thu hút công nghệ, vốn chất lượng cao từ châu Âu, đồng thời tháo gỡ rào cản pháp lý, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra quốc tế.
VOV.VN - Chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng thúc đẩy thu hút công nghệ, vốn chất lượng cao từ châu Âu, đồng thời tháo gỡ rào cản pháp lý, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra quốc tế.