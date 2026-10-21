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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm đảo nhân tạo Lynetteholm của Đan Mạch

Thứ Tư, 16:47, 21/10/2026
VOV.VN trên Google News

Tiếp tục chương trình thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, sáng 21/10/2026, giờ địa phương (chiều cùng ngày, giờ Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Nhà Vua Đan Mạch Frederik X thăm dự án đảo nhân tạo Lynetteholm ở ngoài khơi cảng Copenhagen, phía Bắc đảo Refshale.

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Nhà Vua Đan Mạch Frederik X mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên tàu ra thăm đảo nhân tạo Lynetteholm đang trong quá trình xây dựng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X cùng đại biểu hai nước trên tàu ra thăm đảo nhân tạo Lynetteholm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
tong bi thu, chu tich nuoc to lam tham dao nhan tao lynetteholm cua Dan mach hinh anh 3
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X cùng đại biểu hai nước trên tàu ra thăm đảo nhân tạo Lynetteholm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
tong bi thu, chu tich nuoc to lam tham dao nhan tao lynetteholm cua Dan mach hinh anh 4
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X trên tàu ra thăm đảo nhân tạo Lynetteholm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
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Nhà Vua Đan Mạch Frederik X giới thiệu với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về dự án đảo nhân tạo Lynetteholm trong hành trình trên tàu ra thăm đảo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân dự Chương trình Hòa nhạc hữu nghị tại Đan Mạch

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, tối 20/10 (giờ địa phương), tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân dự Chương trình Hòa nhạc hữu nghị kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Đan Mạch (1971 – 2026) và chủ trì tiệc chiêu đãi.

Theo TTXVN
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