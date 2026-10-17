Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam kiến nghị 5 vấn đề tại Kỳ họp thứ 2

Cử tri, nhân dân tin tưởng, vui mừng về nhiều kết quả

Trình bày báo cáo tại Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, sáng 17/10, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, Đoàn Chủ tịch đã nhận được 2.814 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân cả nước và 2.805 ý kiến, kiến nghị trên nền tảng Mặt trận số 24/7.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trình bày báo cáo tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Quốc hội

Cử tri, nhân dân bày tỏ vui mừng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; sự đồng hành của Quốc hội, điều hành của Chính phủ và nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân.

Kinh tế 9 tháng năm 2026 tăng trưởng qua từng quý, riêng quý III đạt 9,95%, là mức tăng trưởng cao trên thế giới. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

Nhân dân đánh giá cao việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược phát triển đất nước; ghi nhận sự đổi mới của Quốc hội khóa XVI, nỗ lực điều hành của Chính phủ và hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, góp phần khẳng định uy tín, vị thế quốc tế của Việt Nam.

Sau hơn một năm vận hành, chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản hoạt động hiệu quả. Cử tri cũng phấn khởi trước sự quan tâm của Nhà nước đối với cán bộ, công chức cấp xã thông qua điều chỉnh, nâng mức phụ cấp công vụ.

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, nhân dân ghi nhận các chính sách chăm lo người nghèo, đối tượng yếu thế, người có công với cách mạng và những hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”. “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” tạo sự xúc động sâu sắc, lan tỏa lòng biết ơn đối với các anh hùng, liệt sĩ.

Cử tri đồng thời đánh giá cao sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân và quyết tâm phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng tình với kết quả xử lý các vụ án lớn về kinh tế, hàng giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng giả và lừa đảo trực tuyến.

Lo ngại lừa đảo công nghệ cao, cháy nổ

Bên cạnh những kết quả đạt được, cử tri và nhân dân lo ngại tình hình thế giới diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng, xuất nhập khẩu, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Tình trạng lừa đảo tinh vi trên không gian mạng, lợi dụng trí tuệ nhân tạo để giả mạo thông tin, dữ liệu chiếm đoạt tài sản; tội phạm ma túy, bạo lực trong thanh thiếu niên, nguy cơ cháy nổ, tai nạn giao thông và đuối nước tiếp tục là những vấn đề đáng quan tâm.

Đại biểu Quốc hội dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Quốc hội

Cử tri cũng băn khoăn về vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng giả; tiêu cực, gian lận trong thi cử; ô nhiễm không khí và ngập úng tại một số thành phố lớn chưa được xử lý triệt để.

Trong giải quyết thủ tục hành chính, một số địa phương còn chậm do hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, dữ liệu chưa liên thông. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại một số nơi còn chậm trễ, gây phiền hà cho người dân. Sau sáp nhập thôn, tổ dân phố, khối lượng công việc của những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở tăng lên đáng kể. Tiến độ chuyển đổi công năng trụ sở dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính còn chậm, gây nguy cơ xuống cấp, lãng phí.

Kiến nghị 5 nhóm giải pháp trọng tâm

Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiến nghị 5 nhóm vấn đề.

Thứ nhất, tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; bảo đảm phân cấp, phân quyền gắn với nguồn nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết. Đồng thời, đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng công nghệ, kết nối, liên thông và chia sẻ dữ liệu, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.

Thứ hai, hoàn thiện đồng bộ chính sách, pháp luật, tháo gỡ bất cập trong lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và nhà ở. Các dự thảo luật được xem xét thông qua tại kỳ họp cần bảo đảm đồng bộ, khách quan, khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong thực tế nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Thứ ba, tháo gỡ khó khăn cho kinh tế tư nhân, tạo điều kiện để doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia hệ sinh thái chuyển đổi số, kết nối với doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Cần nghiên cứu giải pháp giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng với lãi suất hợp lý, thủ tục đơn giản, góp phần duy trì, mở rộng sản xuất, kinh doanh và thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Thứ tư, tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng, tội phạm công nghệ cao, hành vi đánh cắp dữ liệu cá nhân, sản xuất và mua bán hàng giả, thực phẩm không bảo đảm an toàn. Đồng thời, rà soát nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy tại nhà ở, nhà trọ, cơ sở kết hợp sản xuất, kinh doanh; nâng cao hiệu quả phòng, chống tai nạn giao thông, nhất là giao thông đường thủy, và đuối nước.

Thứ năm, nâng cao chất lượng giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri và nhân dân, làm rõ kết quả, tiến độ và trách nhiệm. Những kiến nghị được phản ánh nhiều lần, vụ việc tồn đọng, kéo dài cần được xử lý dứt điểm, công khai kết quả; đồng thời hoàn thiện kết nối dữ liệu để MTTQ Việt Nam, cử tri và nhân dân thuận lợi theo dõi, giám sát.