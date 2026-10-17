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Khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI: Tập trung cho công tác lập pháp

Thứ Bảy, 04:00, 17/10/2026
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VOV.VN - Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc sáng nay 17/10 và dự kiến bế mạc ngày 21/11/2026, tập trung vào công tác lập pháp, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và những vấn đề quan trọng khác.

Tập trung cho công tác lập pháp

Kỳ họp thứ 2 được tổ chức theo hình thức họp tập trung, chia thành hai đợt: đợt 1 từ ngày 17/10 đến 14/11; đợt 2 từ ngày 20-21/11/2026. 

Kỳ họp dự kiến kéo dài 28 ngày, trong đó Quốc hội bố trí họp 6 ngày thứ Bảy và 1 ngày Chủ nhật. Từ ngày 15-19/11, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết.

Với nội dung công tác lập pháp là trọng tâm, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 43 dự án luật, nghị quyết và cho ý kiến đối với 4 dự án luật khác. Trong các dự án luật trình xem xét, thông qua có nhiều nội dung rất quan trọng, như Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật An ninh dữ liệu, Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, Luật Định danh và xác thực điện tử, Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), Luật Văn bản quy phạm pháp luật...

Bên cạnh đó là nhiều dự án sửa đổi, bổ sung các luật thuộc lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, môi trường, chứng khoán, đầu tư, điện lực, kế toán, kiểm toán, sở hữu trí tuệ, thương mại, cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, y tế và các lĩnh vực khác...

4 dự án trình Quốc hội cho ý kiến, gồm: Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh và Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

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Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách

Cùng với công tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; xem xét tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, quyết định dự toán ngân sách nhà nước năm 2027 và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027.

Đồng thời, xem xét tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026, quyết định kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2027; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025

Quốc hội sẽ nghe Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp.

Về công tác giám sát, Quốc hội cũng xem xét các báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; kết quả tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026; chất vấn và trả lời chất vấn.

Các nội dung quan trọng khác gồm xem xét, thông qua nghị quyết về kết thúc việc thực hiện các mục tiêu liên quan đến dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh; quyết định chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2026-2035; xem xét việc xử lý vướng mắc của Công ty trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Quốc hội cũng xem xét báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật, cùng các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Ngoài ra, có 10 nhóm nội dung được các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu, làm cơ sở thực hiện quyền giám sát và xem xét các nội dung theo quy định.

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Chủ tịch Quốc hội: Giữ "3 kỷ luật" để luật trình Quốc hội đảm bảo chất lượng

VOV.VN - Phát biểu bế mạc sau 6 ngày làm việc Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào sáng 30/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đặc biệt lưu ý cần rà soát tính đồng bộ, thống nhất giữa các dự án luật, nhất là trong bối cảnh cùng lúc sửa đổi, bổ sung nhiều quy định có liên quan trực tiếp với nhau.

PV/VOV.VN
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