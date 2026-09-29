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Đoàn Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique (FRELIMO) thăm, làm việc tại Việt Nam

Thứ Ba, 22:04, 29/09/2026
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VOV.VN - Nhận lời mời của Trung ương Đảng ta, Đoàn Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique (FRELIMO) do đồng chí Ana Comoana, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương làm Trưởng đoàn thăm, làm việc tại Việt Nam từ ngày 28/9 - 2/10.

Chiều nay 29/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã hội đàm với Đoàn. Tại hội đàm, đồng chí Trần Sỹ Thanh bày tỏ vui mừng và chào đón đồng chí Ana Comoana cùng các thành viên Đoàn sang thăm Việt Nam, khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, tiếp nối chuỗi hoạt động trao đổi đoàn cấp cao giữa hai Đảng trong năm 2025 - dấu mốc quan trọng đối với hai Đảng, hai nước và quan hệ Việt Nam - Mozambique.

Đánh giá cao những thành tựu mà Mozambique đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng FRELIMO, đồng chí Trần Sỹ Thanh chúc Đại hội Đảng FRELIMO lần thứ XIII diễn ra trong năm 2027 sẽ thành công tốt đẹp và bày tỏ tin tưởng, với bề dày truyền thống và kinh nghiệm lãnh đạo đất nước, Đảng FRELIMO sẽ tiếp tục lãnh đạo nhân dân Mozambique đạt được nhiều thành tựu hơn nữa, đưa Mozambique tiếp tục phát triển bền vững, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực.

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Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh và đồng chí Ana Comoana, Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique (FRELIMO).

Khẳng định Mozambique và Đảng FRELIMO luôn là một trong những đối tác ưu tiên của Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam tại khu vực châu Phi, đồng chí Trần Sỹ Thanh đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, trao đổi đoàn giữa các Ban đảng Trung ương… để tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nước.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã dành cho Đoàn, đồng chí Ana Comoana cho biết, Đảng FRELIMO luôn trân trọng quan hệ hữu nghị, đoàn kết, gắn bó giữa hai Đảng kể từ khi Đảng FRELIMO còn là phong trào giải phóng dân tộc cũng như sự hỗ trợ, đồng hành của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Mozambique trong suốt thời gian qua. Chúc mừng thành công của Đại hội XIV, đồng chí Ana Comoana đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhấn mạnh chuyến thăm lần này nhằm khẳng định quyết tâm của Đảng FRELIMO trong việc củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đồng chí, anh em đoàn kết, gắn bó giữa hai Đảng, hai nước, đồng thời mong muốn được học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

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Cũng trong hội đàm, hai nhà Lãnh đạo đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh cho biết, trong nhiệm kỳ Đại hội XIV, công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được xác định là phương thức, chức năng lãnh đạo quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời là công cụ kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phòng ngừa vi phạm và bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong hệ thống chính trị. Quan điểm mới đặt ra là công tác kiểm tra, giám sát không chỉ phát hiện và xử lý sai phạm sau khi xảy ra mà phải tham gia ngay từ đầu vào quá trình tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết; kịp thời cảnh báo nguy cơ, phát hiện những bất cập trong cơ chế, chính sách, góp phần kiến tạo, thúc đẩy phát triển và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Trong bối cảnh, Đảng FRELIMO đang đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, tăng cường giám sát, kỷ luật đảng, đồng chí Ana Comoana cho rằng những chia sẻ của đồng chí Trần Sỹ Thanh có ý nghĩa tham khảo quan trọng trong việc triển khai nhiệm vụ của Ban Kiểm tra Trung ương Đảng FRELIMO. Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng, tin cậy mà Đảng, Nhà nước Mozambique mong muốn được học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

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Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng với đồng chí Ana Comoana, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique (FRELIMO).

Cùng ngày, tại trụ sở Trung ương Đảng, Đoàn đã có cuộc làm việc với đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Tổ chức Trung ương. Tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Trung Dũng đã trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc triển khai công tác nhân sự phải bảo đảm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, đi đôi với phát huy, mở rộng dân chủ, được tiến hành khoa học, bài bản, công tâm, khách quan, toàn diện; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng là những đồng chí tiêu biểu cho toàn Đảng về tính tiền phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; kiên quyết không giới thiệu những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng thời không bỏ “sót” những đồng chí thực sự có đức, có tài; coi trọng, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, đoàn kết nội bộ; có biện pháp hiệu quả để kiểm soát quyền lực và chống chạy chức, chạy quyền, tiêu cực trong công tác nhân sự.

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Quang cảnh buổi làm việc

Đồng chí Ana Comoana cảm ơn và đánh giá cao nội dung trao đổi, chia sẻ của Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, coi đó là những kinh nghiệm quý báu, hữu ích trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là trong bối cảnh Đảng FRELIMO đang triển khai các công tác chuẩn bị cho Đại hội XIII.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn Đảng FRELIMO sẽ làm việc với Tỉnh ủy Ninh Bình và thăm một số cơ sở kinh tế, văn hóa, lịch sử tại Hà Nội.

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Việt Nam củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị với Mozambique

VOV.VN - Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn tham dự Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Độc lập của nước Cộng hòa Mozambique và 63 năm Ngày thành lập Đảng FRELIMO, từ ngày 23-26/6/2025.

PV/VOV.VN
Nguồn: Bộ Ngoại giao
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