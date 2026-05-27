Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với tỉnh Quảng Trị

Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra (đợt 2) đã ghi nhận, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả nổi bật của tỉnh Quảng Trị trong lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Báo cáo cũng đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước bình quân trong giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị; thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó trưởng đoàn kiểm tra, giám sát thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra (đợt 2)

Dự thảo báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh Quảng Trị đánh giá lại những công việc cần làm, thấy được những hạn chế cần khắc phục và nỗ lực, quyết tâm cao hơn, đề ra những biện pháp cụ thể trong thực hiện các chủ trương của Trung ương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị cũng tổ chức 10 đoàn kiểm tra việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; tập trung rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy, bảo đảm vận hành ổn định mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá cao Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã nghiêm túc chấp hành các quy trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, bảo đảm chất lượng. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương trong việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; rà soát, phân tích rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác phân cấp, phân định thẩm quyền thực hiện các nhiệm vụ; đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ cán bộ cấp xã.

Đoàn Kiểm tra đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị cần chỉ đạo thực hiện Thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị mới đây; chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, thực hiện các chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố bảo đảm tiến độ yêu cầu; đẩy nhanh tiến độ thực hiện xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư, không để hư hỏng, xuống cấp, lãng phí.

Ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu kết luận

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn cũng yêu cầu, tỉnh Quảng Trị cần đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư, chú trọng giải ngân vốn đầu tư công.