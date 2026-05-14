Chính quyền địa phương 2 cấp tại tỉnh Quảng Trị chủ động phục vụ người dân

Sau gần 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các xã ở tỉnh Quảng Trị đã có nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả trong phục vụ người dân. Các mô hình như “Chính quyền lưu động vì nhân dân phục vụ”; “Tiếp dân không cần lên xã”; “xanh hóa” quy trình tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, hướng tới một nền hành chính hiện đại, thân thiện; “Đảng viên bám bản”, “Đồng hành và chia sẻ”, Tổ hỗ trợ công nghệ và hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính. Các mô hình này đều có điểm chung về phương thức, chuyển từ “người dân đi tìm chính quyền” sang “chính quyền chủ động phục vụ người dân”; từ “tiếp nhận thụ động” sang “hướng dẫn, hỗ trợ tận nơi”; từ “hành chính quản lý” sang “hành chính phục vụ”.

Vì vậy, những “điểm nghẽn” tồn đọng lâu năm dần được tháo gỡ, những đơn thư khiếu nại kéo dài của người dân được chính quyền mới xử lý tại cơ sở, tạo nên sự minh bạch và củng cố niềm tin cho người dân và doanh nghiệp.

Hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị

Bà Cao Thị Nhiên, cán bộ làm việc tại Trung tâm dịch vụ hành chính công xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị cho biết, mô hình về bản làng hỗ trợ người dân làm các thủ tục hành chính đạt kết quả tốt: “Trong 1 tháng, các đồng chí cán bộ sắp xếp công việc để trực tiếp đến các bản xa xôi, hỗ trợ bà con thực hiện các thủ tục hành chính. Như vậy, bữa sau khi người dân đến xã sẽ trình đầy đủ các giấy tờ, rất thuận tiện, người dân đỡ phải đi lại nhiều lần với quãng đường 20-30 cây số, hỏi thông tin rồi quay về lại nhà photo các giấy tờ, rồi quay lại xã để được hướng dẫn làm”.

Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại tỉnh Quảng Trị

Tại hội nghị, một số ý kiến đề xuất như xem xét, ban hành cơ chế giao quyền cho cấp tỉnh phân bổ biên chế linh hoạt theo tình hình đặc thù của các xã. Trong phạm vi cấp xã, có cơ chế giao quyền cho cấp xã sắp xếp đội ngũ cán bộ linh hoạt dựa trên vị trí việc làm, tính chất, khối lượng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị trên cơ sở đánh giá thực tiễn sau quá trình vận hành, bảo đảm phù hợp, tránh bình quân, cào bằng. Có cơ chế đẩy mạnh hơn việc đưa cán bộ cấp tỉnh về bổ sung cho các xã để tăng cường số lượng và chất lượng cho đội ngũ cán bộ cấp xã.

Từ khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Quảng Trị đã triển khai 1.967 nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền giữa Trung ương với địa phương và giữa cấp tỉnh với cấp xã. Toàn tỉnh hơn 574.000 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, trong đó hơn 549.000 hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn, đạt trên 97%.

Cán bộ cấp xã thường xuyên tìm hiểu đời sống người dân

Theo đánh giá của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị, sau sắp xếp, chức năng, nhiệm vụ của nhiều cơ quan, đơn vị có sự thay đổi lớn; nhất là ở cấp xã tiếp nhận thêm nhiều nhiệm vụ từ cấp huyện chuyển xuống. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ, công chức có sự xáo trộn mạnh; nhiều trường hợp chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc thôi việc dẫn đến khó khăn trong công tác bàn giao, kế thừa và tiếp nhận nhiệm vụ. Khối lượng công việc ở cấp xã tăng nhanh, trong khi mỗi công chức phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực chuyên môn, làm giảm tính chuyên sâu trong thực thi công vụ. Một số lĩnh vực đặc thù như công nghệ thông tin, quản lý đất đai, xây dựng, tài chính, môi trường… vẫn đang thiếu nguồn nhân lực có chuyên môn phù hợp.

Bên cạnh đó, chất lượng và cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã nhìn chung chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Mặc dù công tác đào tạo, bồi dưỡng đã được quan tâm triển khai, song do khối lượng công việc lớn và yêu cầu thích ứng nhanh nên hiệu quả thực tế vẫn còn hạn chế.

Bà Lê Thị Thanh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị đề nghị tiếp tục thực hiện việc điều động, luân chuyển cán bộ về cơ sở

Bà Lê Thị Thanh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị đề xuất, thời gian tới, tỉnh tiếp tục thực hiện việc điều động, luân chuyển, tăng cường cán bộ giữa các địa bàn, giữa khối Đảng và khối chính quyền nhằm bảo đảm cân đối nguồn nhân lực. Theo bà Lê Thị Thanh, theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh thực hiện phân công, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phó đang vượt quy định ở cấp tỉnh về cấp xã; ưu tiên bố trí cán bộ, công chức có bản lĩnh, khả năng chịu áp lực và kinh nghiệm xử lý tình huống về công tác tại các địa bàn phức tạp, khối lượng công việc lớn: “Xác định năm 2026 là “Năm cán bộ cơ sở”.

Vì vậy, công tác sắp xếp, bố trí, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp xã cần tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt. Trong thời gian tới, đề nghị tiếp tục thực hiện hiệu quả việc điều động, luân chuyển, tăng cường cán bộ giữa các địa bàn, giữa khối Đảng và khối chính quyền nhằm bảo đảm cân đối nguồn nhân lực”.

Cán bộ cơ sở ở miền núi hỗ trợ người dân chống hạn

Trong năm đầu tiên vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị đều đạt và vượt kế hoạch; bộ máy của hệ thống chính trị được tinh gọn, giảm mạnh các đơn vị sự nghiệp công lập; công tác sắp xếp, bố trí cán bộ được triển khai bài bản, kịp thời.

Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đánh giá, quá trình vận hành đang đặt ra nhiều thách thức, khó khăn, vướng mắc. Đó là: tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã được sắp xếp nhưng vẫn chưa đồng bộ, nhất là ở cấp xã; việc phân cấp, phân quyền chưa thực sự gắn với phân bổ nguồn lực, cơ chế dẫn đến chính quyền cấp xã lúng túng, bị động trong thực hiện nhiệm vụ; hạ tầng, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, nhất là hạ tầng phục vụ chuyển đổi số còn khó khăn, đặc biệt là ở các xã vùng sâu, vùng xa; biên chế được giao chưa phù hợp với thực tiễn; năng lực, trình độ của cán bộ, công chức, viên chức chưa đồng đều, có nơi chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của giai đoạn phát triển mới.

Theo ông Nguyễn Văn Phương, cán bộ trong giai đoạn mới phải “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”, có tư duy đổi mới, năng lực quản trị hiện đại và tinh thần phục vụ nhân dân, cần sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức nơi thừa sang nơi thiếu: “Các khó khăn vướng mắc được chỉ ra là cơ sở thực tiễn để tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Rõ ràng trong mô hình chính quyền 2 cấp thì cấp xã là hạt nhân, duy nhất, đương nhiên phải tiếp tục phân bổ nguồn nhân lực, phân cấp phân quyền và phân bổ các nguồn lực cho các xã để chủ động”.