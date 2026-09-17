Đoàn Kiểm tra, giám sát số 230 làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Gia Lai

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng Đoàn chủ trì hội nghị.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc tổ chức, vận hành chính quyền địa phương hai cấp và thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm tăng trưởng kinh tế theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Theo Dự thảo báo cáo công bố tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã nghiêm túc triển khai các chủ trương, nghị quyết, kết luận và quy định của Trung ương; từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động của chính quyền các cấp liên tục, không làm gián đoạn việc giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

Tỉnh Gia Lai cũng tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Lê Hoài Trung chủ trì hội nghị đầu cầu Hà Nội.

Tuy nhiên, quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp vẫn còn một số vấn đề cần hoàn thiện. Năng lực thực hiện nhiệm vụ tại một số cơ quan, đơn vị, nhất là ở cấp cơ sở, chưa đồng đều.

Ngoài ra, một số nội dung phân cấp, phân quyền còn vướng mắc. Tiến độ triển khai một số nhiệm vụ phát triển kinh tế và khả năng hấp thụ nguồn vốn đầu tư cũng cần được cải thiện.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tiếp tục rà soát, tháo gỡ kịp thời những khó khăn phát sinh, bảo đảm chính quyền địa phương hai cấp hoạt động thông suốt, hiệu quả, sát dân và sát địa bàn.

Ban thường vụ Tỉnh uỷ Gia Lai tiếp thu dự thảo báo cáo của Đoàn Kiểm tra 230.

Đồng thời, Gia Lai cần triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương; tập trung xử lý những điểm nghẽn về đầu tư, hạ tầng, thủ tục hành chính và chất lượng nguồn nhân lực; đồng thời khắc phục đầy đủ, đúng tiến độ những hạn chế được chỉ ra qua kiểm tra, giám sát.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã tiếp thu các ý kiến của Đoàn; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện những nội dung theo yêu cầu, bảo đảm các chủ trương của Trung ương được thực hiện đồng bộ, hiệu quả.