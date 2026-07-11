Đổi mới quản trị, nâng chất lượng dịch vụ công bằng chuyển đổi số

Phường đứng đầu thành phố trên bảng đánh giá chất lượng dịch vụ công quốc gia

Phường Lê Thanh Nghị (Hải Phòng) được thành lập trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích và dân số của các phường: Tân Bình, Thanh Bình, Lê Thanh Nghị, Phạm Ngũ Lão và một phần phường Trần Phú với 47 tổ dân phố và mật độ dân cư cao. Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường đảm nhiệm 364 thủ tục hành chính. Trung bình mỗi ngày tiếp nhận từ 160 - 200 hồ sơ, lúc cao điểm lên đến gần 400 hồ sơ/ngày.

Bà Dương Thị Hằng Nga, Phó Chủ tịch UBND phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Phòng cho biết, nếu vận hành theo phương thức truyền thống, bộ máy hành chính sẽ rơi vào tình trạng quá tải, gây chậm trễ và phiền hà cho nhân dân, do đó, phường đã tập trung đầu tư cho chuyển đổi số với 5 trụ cột trọng tâm: Thứ nhất, phường xây dựng chính quyền số: Từng bước chuyển hoạt động quản lý hành chính từ môi trường giấy tờ sang môi trường điện tử; nâng cao năng lực xử lý công việc trên nền tảng số.

Ngày 13/5/2026, UBND phường Lê Thanh Nghị làm việc với Đoàn khảo sát của Sở Nội vụ TP. Hải Phòng về tình hình triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh Cổng TTĐT phường Lê Thanh Nghị

Thứ hai, phát triển dữ liệu số và liên thông dữ liệu: Phương xác định dữ liệu là tài nguyên chiến lược của quản trị hiện đại; dữ liệu càng đầy đủ, càng liên thông thì năng lực điều hành càng hiệu quả; Thứ ba, cải cách hành chính gắn với số hóa quy trình: Phường không số hóa theo kiểu “mang giấy tờ lên máy tính”, mà còn thực hiện rà soát, tái thiết kế quy trình xử lý để giảm khâu trung gian, giảm thời gian xử lý; Thứ tư, phát triển công dân số: Người dân không chỉ là đối tượng phục vụ mà phải trở thành chủ thể tham gia môi trường số; Thứ năm, nâng cao năng lực quản trị dựa trên dữ liệu: Từng bước chuyển từ mô hình điều hành theo kinh nghiệm sang mô hình điều hành dựa trên dữ liệu thời gian thực.

Kết quả: Tỷ lệ giải quyết trước hạn đạt 99,10% (56.650 hồ sơ), hồ sơ quá hạn chỉ chiếm tỷ lệ 0,05% (30 hồ sơ). Năm 2025, phường Lê Thanh Nghị là đơn vị được xếp hạng 1/114 đơn vị phường, xã của thành phố Hải Phòng trên bảng đánh giá chất lượng dịch vụ công quốc gia.

“Chuyển đổi số đã giúp chính quyền địa phương giải quyết bài toán quy mô dân số lớn một cách xuất sắc, tạo ra tốc độ xử lý nhanh hơn và độ chính xác cao hơn, phản ánh sự thay đổi rất lớn trong phương thức tương tác giữa chính quyền với người dân.

Nếu trước đây người dân phải trực tiếp đến cơ quan hành chính nhiều lần, phụ thuộc nhiều vào giấy tờ bản cứng, thì hiện nay phần lớn giao dịch đã được thực hiện trên môi trường số. Chuyển đổi số đã thực sự đi vào cuộc sống, người dân hình thành thói quen giao dịch điện tử, chính quyền cơ sở chuyển mạnh từ “xử lý hồ sơ thủ công” sang “vận hành hành chính số”. Đây chính là bước chuyển quan trọng từ mô hình hành chính quản lý sang mô hình hành chính phục vụ", bà Dương Thị Hằng Nga cho biết.

Từ nhóm dưới trung bình vươn lên dẫn đầu toàn quốc 15 tuần liên tiếp

Bắc Ninh là một trong những trung tâm công nghiệp, công nghệ cao lớn nhất của miền Bắc, có 40 khu công nghiệp và 94 cụm công nghiệp được thành lập; trong đó 23 khu công nghiệp và 65 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động. Năm 2025, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 76.208 tỷ đồng, bằng 134% dự toán, tăng 35,7% so với cùng kỳ; thu hút FDI đạt 5,73 tỷ USD, đứng thứ 2 cả nước; kim ngạch xuất khẩu cả năm đạt 93,27 tỷ USD, đứng đầu cả nước; tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và là một trong sáu địa phương đạt mức tăng 2 trưởng hai con số.

Trung tâm phục vụ hành chính công xã Phật Tích (Bắc Ninh)

Vào đầu tháng 8/2025, ngay sau khi tỉnh mới đi vào hoạt động, Bắc Ninh thuộc nhóm dưới trung bình của 34 tỉnh, thành phố theo Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp (Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ). Tuy nhiên, đến ngày 31/12/2025, tỉnh đạt 96,83 điểm, dẫn đầu toàn quốc 15 tuần liên tiếp. Trong vòng 5 tháng đầu năm 2026, Bắc Ninh đã đi từ nhóm dưới trung bình lên dẫn đầu cả nước. Năm 2025, toàn tỉnh tiếp nhận trên 1,33 triệu hồ sơ thủ tục hành chính; tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,91% ở cấp tỉnh và 99,96% ở cấp xã; chỉ số Số hóa hồ sơ và Mức độ hài lòng theo Bộ chỉ số 766 đạt lần lượt 97,0% và 99,2%.

Chia sẻ tại hội thảo về chính quyền địa phương 2 cấp, ông Nguyễn Ngọc Nam, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tỉnh Bắc Ninh cho biết, để có kết quả này, tỉnh luôn lấy người dân làm trung tâm thông qua các mô hình hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở. Toàn bộ 99/99 xã, phường đã đồng loạt triển khai “Ngày thứ Sáu nhanh”, “Ngày chủ Nhật vì dân”, “Thủ tục hành chính tại nhà”. Đối tượng được ưu tiên là người cao tuổi, người khuyết tật, người ở vùng sâu, vùng xa, những nhóm thường gặp khó khăn nhất khi tiếp cận dịch vụ trực tuyến.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, mô hình “Một Trung tâm - nhiều điểm phục vụ” được triển khai với việc mở thêm điểm tiếp nhận tại phường Kinh Bắc. Tỉnh cũng tự thiết kế giải pháp giảm tải cho cấp xã có khối lượng hồ sơ tăng cao. Tại địa bàn Gia Bình - nơi đang triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình quy mô gần 2.000ha, khối lượng hồ sơ đất đai tăng mạnh gây áp lực lớn cho bộ phận một cửa cấp xã. Để xử lý, tỉnh đã mở thêm điểm tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực đất đai tại xã Nhân Thắng, giảm tải hơn 20% lượng hồ sơ cho bộ phận một cửa xã Gia Bình; mức độ hài lòng đạt gần 100% tại Gia Bình và 100% tại Nhân Thắng.

Bên cạnh đó, tỉnh tăng tốc giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và các dự án trọng điểm thông qua cơ chế “Luồng xanh 24 giờ” và “Luồng xanh 60%”. Trung bình mỗi thủ tục hành chính trong các lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng, thuế và đăng ký kinh doanh giảm khoảng 30% chi phí tuân thủ.

Tỉnh chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền sâu xuống cấp xã. Tỉnh quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm” được cụ thể hóa thành phân quyền có địa chỉ rõ ràng, gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Việc chuyển nhiều thẩm quyền về cấp xã đi đôi với tăng cường năng lực: Tỉnh đã điều động 84 cán bộ và biệt phái 152 công chức, viên chức từ cấp tỉnh xuống cấp xã trong các lĩnh vực then chốt.

Ngoài ra tỉnh quản trị hiệu suất bằng dữ liệu thời gian thực và hoàn thiện hạ tầng số dùng chung gắn với Đề án 06 của Chính phủ và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Bắc Ninh là một trong 16 tỉnh hoàn thành sớm việc kết nối hệ thống điều hành thông minh (IOC) với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thực tiễn từ phường Lê Thanh Nghị và tỉnh Bắc Ninh cho thấy, chuyển đổi số chỉ phát huy hiệu quả khi gắn với đổi mới tư duy quản trị, cải cách quy trình và lấy người dân, DN làm trung tâm phục vụ. Những kết quả đạt được của địa phương không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công, tăng mức độ hài lòng của người dân mà còn tạo nền tảng quan trọng để xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.