Tại hội nghị, đồng chí Đoàn Minh Huấn trao đổi về những nhiệm vụ trọng tâm của Nghệ An và phường Trường Vinh trong thời gian tới. Đối với Nghệ An, cần phát huy các động lực tăng trưởng mới, tháo gỡ điểm nghẽn về thủ tục, hạ tầng và tiến độ triển khai dự án; đồng thời chăm lo đời sống nhân dân, tạo thêm cơ hội phát triển cho doanh nghiệp, việc làm cho người lao động và nâng cao chất lượng dịch vụ công.

Đối với phường Trường Vinh, đồng chí đánh giá địa bàn đã tạo được nền tảng quan trọng sau sắp xếp. Thời gian tới, Đảng ủy, chính quyền phường cần rà soát từng nhiệm vụ, phân công rõ đầu mối, thời hạn và trách nhiệm; không để công việc kéo dài, không để người dân phải thực hiện thủ tục nhiều lần.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Nghệ An

Nhấn mạnh yêu cầu đưa kết quả kỳ họp Quốc hội vào cuộc sống, đồng chí Đoàn Minh Huấn cho rằng giá trị của hoạt động lập pháp phải được đánh giá bằng những thay đổi thực tế trong đời sống nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Phân loại các nhóm kiến nghị cụ thể của cử tri, đồng chí Đoàn Minh Huấn đã trao đổi, làm rõ định hướng giải quyết. Đối với những vấn đề liên quan trực tiếp đến địa bàn, đồng chí nhấn mạnh tinh thần: việc có thể giải quyết ngay thì phải triển khai ngay; việc cần thêm thời gian phải công khai lộ trình, cơ quan chủ trì và thời hạn trả lời; những vấn đề vượt thẩm quyền phải được tổng hợp đầy đủ, kiến nghị đúng cơ quan có trách nhiệm và theo dõi đến cùng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Nghệ An

Đồng chí lưu ý, việc tiếp thu không dừng lại ở ghi nhận ý kiến mà phải được kiểm chứng bằng tiến độ và kết quả cụ thể, từng vấn đề phải được xem xét, giải quyết từ gốc.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Trường Vinh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Xô viết, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Tiếp tục đoàn kết, đồng lòng xây dựng phường ngày càng văn minh, an toàn, giàu nghĩa tình. Đồng thời, mong muốn người dân tiếp tục đồng hành, thẳng thắn phản ánh, đóng góp ý kiến để thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.