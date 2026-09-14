Đồng chí Trần Cẩm Tú: Tăng cường điều động cán bộ lãnh đạo, chỉ huy về cơ sở

Chiều ngày 14/9, tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 221 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Cùng dự Hội nghị có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đợt kiểm tra, giám sát tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; kết quả thực hiện phân cấp quản lý cán bộ; xây dựng tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ; công tác chuyển đổi số và việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026.

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt và phần thảo luận, kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú đánh giá Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và cấp ủy các cấp trong toàn quân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai nghiêm túc, kịp thời các chủ trương, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương; xây dựng, ban hành các văn bản cụ thể hóa, triển khai thực hiện theo thẩm quyền phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đặc thù được giao của Quân đội.

Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương

Công tác đánh giá cán bộ có nhiều đổi mới, lấy hiệu quả tham mưu, đề xuất, kết quả, sản phẩm cụ thể,... làm thước đo chủ yếu, từng bước khắc phục biểu hiện cảm tính và tình trạng hình thức. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện cơ bản bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định. Chế độ, chính sách đối với cán bộ được giải quyết đầy đủ, kịp thời; chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài được quan tâm thực hiện bước đầu đạt hiệu quả..

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng, triển khai thực hiện thường xuyên, kịp thời; việc thẩm định, thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị nhân sự phục vụ công tác cán bộ bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Việc kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đồng bộ.

Chuyển đổi số trong quản lý cán bộ bước đầu đạt kết quả tích cực, cơ sở dữ liệu cán bộ từng bước được số hoá, tập trung tại trung tâm dữ liệu Bộ Quốc phòng, phục vụ khai thác có hiệu quả trong công tác quản lý cán bộ.

Kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cấp rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra và nghiêm túc thực hiện các Kết luận kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đợt 1, đợt 2 năm 2026.

Các đại biểu dự Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương

Trong bối cảnh mới, trước yêu cầu đòi hỏi đặt ra ngày càng cao đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu nâng cao chất lượng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp, bảo đảm cơ cấu, độ tuổi phù hợp; có giải pháp hiệu quả để bổ sung nguồn quy hoạch cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc, cán bộ có trình độ khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyên gia... Chủ động chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Cùng với đó tiếp tục tăng cường điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp về cơ sở, nhất là đối với địa bàn khó khăn, các đơn vị sẵn sàng chiến đấu; phải có giải pháp đồng bộ để bố trí, sử dụng hiệu quả cán bộ sau điều động, luân chuyển.

Về các kiến nghị, đề xuất của Quân ủy Trung ương, đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định, đoàn Kiểm tra, giám sát ghi nhận để nghiên cứu, hoàn thiện, báo cáo cấp có thẩm quyền, xem xét, quyết định.